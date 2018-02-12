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天空為限周塔羅(下)／天蠍座 會遇到截然不同的桃花

2018-02-12 01:33聯合新聞網 天空為限

圖／ingimage
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2/12~2/18星座運勢(下)

天秤座：Thoth塔羅牌的「圓盤一」

分析：「圓盤一」是一張同時兼具穩定性與發展性的牌，象徵既成熟又充滿各種可能性，不管是什麼時間，遇到這張牌都代表你正在一個很好的儲備期，你現在每一個看來不起眼的作為，都有可能在將來開花結果，得到一個很大的成就，所以要重視你手上的每一件事。

在事業方面，「圓盤一」不管是創業或是受人聘雇，都有著非常被看好的遠景，不過雖然就「長遠性」來看非常有潛力，但千萬不要忘記，你現在還是站起「起點」的階段，努力、耐心跟學習態度還是不能省的；這是段適合好好為自己做長期規劃的時間。

在感情方面，這張牌雖然沒有浪漫的過程跟求愛的花招，但卻誠意十足，而且是慢慢加溫，不但不會很快冷卻，反而會讓感情越陳越香。沒有對象的人，不要抱著「遇到愛」的預期心態，感情是用培養出來的會比較可靠；有對象的人，目前狀況穩定，但不要操之過急，真正美好的部份在未來，辛苦過後的收獲會更可貴。

天蠍座：Thoth塔羅牌的「永恆」

分析：「永恆」牌是一張要把過去累積下來的東西做一次清算的牌；這段時間你內心想要「改變」的動力會特別強烈，有點像是「受夠了」的心態，不管在人生的哪個部份，都會想要打開一條全新的道路；基本上這種改變也是好事，只是太過急躁會容易失去判斷能力喔！

在事業方面，這張牌象徵在近日，你的工作方面會產生很劇烈的變化，有可能你必須要承受一段時間的適應期，也有可能你決定掌握自己的變數，自己換工作跑道或是轉行，挑戰另一種未知的將來，不管如何，現在都是你迎向新生活最適合的時候。

愛情方面，「永恆」牌仍然不改它激烈又戲劇化的特性，會給你帶來許多風風雨雨；可能是累積已久的問題突然爆發，也有可能是一些秘密、或敏感話題被搬到檯面上來而造成爭吵。沒有對象的人，會遇到跟以往的交往對象截然不同的桃花；有對象的人，要特別小心踩到對方的地雷或痛處。

射手座：Thoth塔羅牌的「聖杯王子」

分析：「聖杯王子」是一張很柔和，但稍嫌太過內向的牌，有時會因為太過溫和導致魄力不夠，在需要行動的時候，往往反應慢半拍；但這張牌在人際方面還不錯，代表大部份的人都喜歡你、願意幫助你，但沒辦法改變你，不過縱然建設性不夠，生活上也還是挺愜意的。

在事業方面，這張牌表示你在工作上，可能是暗示你太常埋首於自己規劃的步驟中，忘記要跟身邊的人同步，導致有時看來可能不太合群，也太過理想化了；雖然表現機會不多，但是遇到要想辦法跟固執的人溝通~這種艱困的任務，就往往落到了你身上，正應了「作人比做事重要」這句話。

在愛情方面，「聖杯王子」是一張自主性較弱、依賴心重的牌，雖然好相處卻也太過沒有主見。沒有對象的人，可能會因為受寂寞、渴望愛情的影響，給了不適合的對象太多機會，以致釀成後患；有對象的人，卻很容易對別人動心，幸好這張牌行動力不強，所以也只是幻想一下罷了。

魔羯座：Thoth塔羅牌的「隱者」

分析：隱者代表閉關的意思，沉浸在自己的世界裡，為自己設下的目標而努力；外人很難進入你的世界，更難跟你溝通，當然最大的原因，是因為你覺得他們也都幫不上忙，不如靠自己還比較快。

在事業方面，這張牌代表你對現況不是很滿意，也很少接受到外來的肯定，最好的狀況，也是維持在人不犯我我不犯人的原則之下；但雖然現況不好，你對更遠的未來有著長遠的規劃，現在是你沉潛努力、進修求成長的時候。

在愛情方面，隱者的社交技巧不是很好，不但自視甚高，對別人要求也高，所以很難跟在跟人第一次互鄧時有好的結果。沒有對象的人，問題可能出在你的眼光太高，因此總覺得沒有人是可以讓你看上眼的；有對象者，目前你的生活重心並不在對方身上，你有自己的問題要應付。

水瓶座：Thoth塔羅牌的「圓盤二」

分析：圓盤二本身的特質，就跟土象星座非常調合，它象徵一種運籌帷幄的世俗智慧，是一張有實力也有極大未來發展空間的牌，抽到這張牌的星座，事業運跟財運都較為吃香，但是這樣的運勢是要長期操作，而非短時間內可以竟全功的。

在事業方面，這張牌象徵你已經有一個在事業方面有極為可靠的基礎，或是歷練過後的實力，先天體質就很良好了，又有貴人來助，使得原來就已經看好的工作運，出現更好的新機會還有多元化的發展路線，一改過往的保守謹慎，是一張可以把握良機的好牌。

在愛情方面，這張牌是象徵在任何方面都可以兼顧的意思，也許本週的愛情並沒有特別熱烈，也沒有甜言蜜語的催化，但是兩人可以相互配合的很好，尤其在工作跟生活的計劃方面更是相輔相成；沒有對象的人，本週在工作方面的成就感跟新轉機，會讓你興緻高昂到超過對感情的需求喔！

雙魚座：Thoth塔羅牌的「聖杯六」

分析：這張牌跟水象星座的特質最為調合，因為它比其他的水元素牌更有一種沉緬、追求內心安全感的特質，這張牌大致上來說是一張很美好的牌，有很多來自於親人、情人或是朋友的支持跟協助，讓你在良好的基礎下，可以建立起理想的自我形象，代表可以安於現狀，不需要汲汲營營於外在名利的心態。

在事業方面，本週在工作的環境中，會有一種和樂的氛圍，就算在一片混亂中，也能感受到一種奇異的平靜，跟同事之間絕佳的默契；其實外在環境往往來自於我們自己內心的投射，只要我們的心能定下來，就可以應付一切外來的影響，雖然缺乏戰鬥力，卻很有解決問題的能力，這張牌是「安定自我」最佳的代表牌。

在愛情方面，有對象的人，這張牌象徵你們最近的感情很有一種老夫老妻的感覺，雖然沒有過多的激情，但是能給對方莫大的安慰及支持，在面對外在環境時，有一種篤定的信心，是一段很有共鳴的美好時光；沒有對象的人，很適合從舊有的交際圈中找對象，例如許久不見的老朋友，或是參加同學會，都有不錯的邂逅機會。

星座運勢愛情塔羅牌工作運天空為限

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