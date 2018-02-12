天空為限周塔羅(上)／處女座 工作爭取表現順遂

2018-02-12 01:26 聯合新聞網 天空為限



圖／ingimage 分享 facebook

分析：這張牌代表無法掌握周遭的環境，都是處在隨波逐流的狀況。在這樣的情形下，會特別覺得自己對某些事情無能為力，也可能會有有無法動彈的感覺。此時宜靜不宜動，盡量沈潛下來，等目前狀況過去後再說。

在事業方面，目前來講，你可能沒有什麼發揮長才的機會，雖然可能已經有想法，有計畫，但是整個狀況或環境條件都讓你充滿無力感，事情因此會有所拖延，進度緩慢。目前你可能需要站在一個輔助別人的位置，因為現在不是你出頭的時機。

在愛情方面，抽到這張牌，你這週將處於比較弱勢的一方。有對象的人，會覺得兩個人之間溝通不太流暢，也許是沒有完全明瞭對方在講什麼，所以溝通上有點模糊不清的感覺。沒有對象的人，桃花運還是蠻弱的，建議還是先把自己的生活整理好比較好。

金牛座：Thoth塔羅牌的「聖杯皇后」

分析：「聖杯皇后」是一張信任自我也對別人很寬容的牌，出現這張牌，表示你這陣子的心力並不是放在名利的追求上，而是專注於發掘內在自我，探索內心世界~，可能你會很想投入需要你付出的公益事項上，也可能投入創作、文藝類的研究，是一段很懂得享受生命的好時光。

在事業方面，這並不是一張有什麼野心的牌，很安於現狀，很能體諒其他人的處境，工作這件事，目前對你的意義也就是盡力發展自我的特質，而非去跟別人爭奪成就，其實在這樣的心態下，你跟別人的互動會更為真誠、順暢，無形中對自己的每個部份都有莫大的助益。

在感情方面，有對象的人，這陣子在感情方面沒有什麼特別的困擾，處在一種很平靜的狀態之中，這張牌很懂得體諒人、為對方設想，在雙方都抱著「為對方好不求回報」的心態，反而會得到對方更真誠的回應；沒有對象者，現在你的心思可能不侷限在談戀愛，感情的層次更高，願意付出更多形式的大愛，給更多需要你的對象。

雙子座：Thoth塔羅牌的「寶劍七」

分析：「寶劍七」的牌名叫做「徒勞無益」，但並不代表你做的任何一切事情都是沒有意義的，其實它只象徵你目前的目標雖然正確，但採取的方式跟途徑，並不會通往一個好的結果，因此你可以保留你的目標，但應該採取新的路線跟方式，才能事半功倍。

在事業方面，這張牌代表目前你在做事時，拿捏的方向並不是很正確，有點病急亂投醫、或是亂槍打鳥的性質在，你現在最需要的，就是定下心來，好好重新規劃一番，不要把精力放在多餘的地方，選擇一條最正確的道路專注的去走。

在愛情方面，寶劍七的不專注跟靈巧，在感情來說並不是一個很理想的特質；沒有對象的人，可能會出現很多對象，但每一個都淡淡的若有似無，讓你不知道到底誰才是可以投注心力的對象；有對象的人，可能會因為隱瞞一些事，造成雙方的不信任感以及言語爭執，開誠佈公是最好的方式。

巨蟹座：Thoth塔羅牌的「調整」

分析：「調整」是一張追求平衡、協調的牌，因為不喜歡遇到意料外的狀況，所以會不斷的修正改進自己生活的每一個部份，以求能達到「一切都在自己掌握當中」的目的；但有時太過一板一眼，或太注重事先防範，反而讓生活少了一點彈性跟樂趣喔！

在事業方面，這張牌象徵四平八穩的工作狀況，第一種可能是，你本來就對自我要求很高，所以在職場生涯中，凡事都能夠自我要求、自我控管；另一種可能是，你這週的工作重心，都在於幫他人調解誤會及糾紛，或是安排分配各項資源(包括人力在內)方面的事情，雖然有可能吃力不討好，但你還是會從中找到樂趣的。

在愛情方面，這也是一張象徵沒有什麼驚濤駭浪，一切都一如往常的平安無事牌；雖然對戀愛來講有點無趣，但對婚姻或要求安全感的人來說，卻是非常平穩的好日子。沒有對象的人抽到這一張，代表目前對於愛情的渴望不會太強烈，但會希望有共同分享生活的對象；有對象的人，正義代表兩人間的交往平等而好溝通，是可以和平相處的一張好牌。

獅子座：Thoth塔羅牌的「聖杯一」

分析：這是一張特別容易感覺到自己跟人群之間互動的牌，不知道為什麼，你總覺得最近遇到的都是慈眉善目的好心人，很樂意幫助他人，也很容易受到陌生人善意的幫助，是一段覺得「世界真是美好」的愜意日子。

在事業方面，這張牌雖然美好，但並不具備太強的企圖心，也很安於現場不會想要太多的改變，雖然旁人看來會認為有點停滯，但是你很清楚在工作中你想得到的是什麼，自然就不會被世俗的價值觀牽著鼻子走了。

在愛情方面，沒有對象的人，也有很多事物可以讓你寄托，你可能會去當義工、捐錢，或是找到值得投入的興趣；有對象的人，這張牌象徵專注跟沉浸在幸福中的感覺，本週會特別容易感受到彼此之間默契的存在，有心有靈犀的感覺，是一段特別不容易有紛爭的好日子。

處女座：Thoth塔羅牌的「賢者」

分析：賢者這張牌可說是群牌之首，不管在事業運、財運、學業運、愛情運方面，都可以出現嶄新的契機，並且一切都由你自己所主導；這是一張充滿優勢的社會菁英牌，既聰明又具備極快的反應能力，雖然掌握局面，卻也從不擔心出現突發狀況，如果有什麼新的計劃，本週是開始行動的好時機喔！

在事業方面，這張牌顯示一種「康莊大道正在為你開啟」的意思，天時地利人和幾乎都同時到位，進行工作或是爭取表現機會，都是出乎意料的順遂，也有很多貴人出現，是一段良機不可多得的好日子；唯獨需要注意的是：切記不可得意忘形。樹大招風，緊接而來的就是數不完的口舌紛爭了。

在愛情方面，賢者這張萬事皆吉的牌，當然也象徵了一段美好、溝通無障礙的日子。如果是沒有對象的人，賢者的新契機及社交涵義，能夠幫助你的人際範圍擴大，進而增加許多認識新對象的機會，一拍即合的可能性也非常高；有對象的人，最近聯絡跟分享心事的親密互動也特別頻繁喔！