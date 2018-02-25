今日星座運勢／金牛 黃色幸運 減少抱怨多感恩

2018-02-25 00:00 聯合新聞網 那河



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二月二十五日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康檢查及健康蔬果

多注意自己身體的感覺及發出的訊號，不要輕忽它。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：檸檬

多喝檸檬水排毒。同時減少抱怨，多感恩。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：海鹽

放下心中所有的擔憂，那些擔憂正在消耗你的正面能量。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：漂亮的裝飾品

活在當下。避免抱怨過去發生的事情，也不要擔憂未來。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：SPA按摩

觀照自己是否有習慣控制身邊的某個人。要避免這種行為。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：天空

凡事都順著流、順著心情走，不要強求或強迫任何人事物。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：許願卡

當你相信並願意改變時，奇蹟是會發生的。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：彩色

★ 幸運物：色彩豐富的飾品

做回孩子、發揮創意的時刻。盡情揮灑你的創意想法。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：檸檬黃

★ 幸運物：棉麻質的衣服

想做的事情就去展開行動。今天要多動一下，跳舞是不錯的選擇。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：橙色

★ 開運物：苦橙葉精油

最近壓力較大。面對你內在的情緒，有必要的話找諮商師聊聊。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：葡萄柚

多運動多喝水少熬夜，有健康的身體才是真正的美麗人生。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色上衣或配件

多學些笑話或看喜劇片，把幽默帶入生活中。