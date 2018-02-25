今日星座運勢／金牛 黃色幸運 減少抱怨多感恩
二月二十五日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：健康檢查及健康蔬果
多注意自己身體的感覺及發出的訊號，不要輕忽它。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：檸檬
多喝檸檬水排毒。同時減少抱怨，多感恩。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：白色
★ 幸運物：海鹽
放下心中所有的擔憂，那些擔憂正在消耗你的正面能量。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：粉紅色
★ 幸運物：漂亮的裝飾品
活在當下。避免抱怨過去發生的事情，也不要擔憂未來。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：SPA按摩
觀照自己是否有習慣控制身邊的某個人。要避免這種行為。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：天空藍
★ 幸運物：天空
凡事都順著流、順著心情走，不要強求或強迫任何人事物。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：許願卡
當你相信並願意改變時，奇蹟是會發生的。
【天蠍座】晴空萬里
★ 幸運色：彩色
★ 幸運物：色彩豐富的飾品
做回孩子、發揮創意的時刻。盡情揮灑你的創意想法。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：檸檬黃
★ 幸運物：棉麻質的衣服
想做的事情就去展開行動。今天要多動一下，跳舞是不錯的選擇。
【摩羯座】烏雲罩頂
★ 開運色：橙色
★ 開運物：苦橙葉精油
最近壓力較大。面對你內在的情緒，有必要的話找諮商師聊聊。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：葡萄柚
多運動多喝水少熬夜，有健康的身體才是真正的美麗人生。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：黃色上衣或配件
多學些笑話或看喜劇片，把幽默帶入生活中。
留言