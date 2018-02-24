今日星座運勢／摩羯 進修好時機 增加專業競爭力

2018-02-24 00:00 聯合新聞網 那河



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二月二十四日（六）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：眼鏡

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：電影院

感情上避免複雜的關係，桃花太多不見得是好事，要懂得其中分寸。避免因他人遊說下而買了不實用的東西。今天適合閱讀或看電影。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：團體聚會

適合參加團體聚會，為自己帶來不同角度的思考並能帶來幸運。已婚者需注意與另一半之間的溝通，避免第三者攪局。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：時尚餐廳或小酒吧

今天容易和另一半或好友生悶氣。建議每個人都應有自己發表意見的空間及舞台，試著看見對方的優點並傾聽對方。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：植物花草

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：溫泉會館

今天要稍微注意自己的身體健康與行車安全。不要安排太多行程。容易緊張者，更要懂得放鬆。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：古銅色

★ 幸運物：古銅色飾品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

玩樂運不錯，但學習運和社交運更佳。忙碌的生活安排，時間要避免過於緊湊以免遲到，同時也要有足夠的休息時間，以免健康亮紅燈。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：廚房

和家人一同逛街購物，特別是逛逛超級市場，做頓豐盛的料理。或是逛家飾館，讓家裡煥然一新。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：郊外

多和他人接觸，避免在家裡自閉。在外表現活潑熱絡，能為自己帶來更好的運勢與機會。你的魅力不小。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：大自然

避免有自憐或擺臭臉的傾向，同時也影響身旁友人或另一半的心情。適合以健康開朗的形象度過一天。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：美食餐廳

在交通上或出門時容易有迷糊事發生，避免去自己不熟悉的路段，避免較危險的運動。聚餐、逛街、或去健身房運動等比較適合你。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色項鍊

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：下午茶餐廳

容易有睡眠品質不佳的問題。最近是出國或進修考試的好時機。多增加自己的內函和專業競爭力。過於自我的摩羯注意感情或工作的不如意。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：運動服

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：健身房

避免網路購物。和朋友相約也要避免在百貨公司等容易花錢的地方。貨比三家不吃虧。今天適合鍛鍊身體。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：高山照片

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：山林間

和情人或相識已久的老友一同參加讀書會、接觸大自然、看電影、或是欣賞藝術等，都是不錯的選擇。