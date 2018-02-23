今日星座運勢／巨蟹 注意身體健康 工作運貴人運佳

2018-02-23 00:00 聯合新聞網 那河



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二月二十三日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：明亮的空間

為另一半或合作夥伴的付出要有限度，不可無止盡的犧牲奉獻，要睜大眼睛看清事實，有時候也要劃清界線或表明態度。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：手錶

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作場合

專業表現受到肯定，和上司關係有更友好的可能。在工作上好好表現。今天也適合面試新工作。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：名片

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作場合

事業衝刺的時機，若有生意上的社交活動不妨積極參與。避免一夜情。太美妙的感情避免一開始投入太深太快。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：有柔和音樂的地方

注意身體健康，易有過敏或體力衰退等跡象。工作運和貴人運不錯，好好把握。多聽音樂有助身心健康。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：正念

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：職場社交

對於金錢或合夥等事宜相當敏感，正直者金錢運與貴人運不錯。貪婪者要注意反被詐騙或誤入歧途。桃花運旺，但避免複雜男女關係。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：謙和與聆聽

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：空氣清新的地點

多為他人付出，對自己有相對好處。避免自以為是的表現，即使具有相當程度的專業背景，仍應保持謙和，為自己累積更多的善緣。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業能力

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

現在是專心於工作事業，同時努力培養專長的最佳時機。已準備好的天秤早有好機會等著你。部分天秤需注意口舌之災，避免急躁。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色項鍊

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：花店

自信心強，散發個人魅力，戀愛運旺，但避免個性太急或自傲。人際或婚姻關係仍繼續接受考驗中。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：正當宗教場合

心靈與家庭的平靜來自於信任宇宙自有他的道理及運作方式，目前你正處於重建價值觀及信仰系統的階段，要順著流並平心靜氣，避免意氣用事。

【摩羯座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：書及筆記本

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：圖書館或網路世界

今天是吸收新知和他人交流的好日子，從不同方向得到的資源在學習吸收後都能成為夠有效的創意想法或個人魅力。

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：家常菜

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：家裡

投資與投機都要避免。容易跟著大眾意識起舞，而喪失自我判斷，也因此造成無謂損失。在工作上學習與打拼才是正確途徑。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：白水晶

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：明亮整潔的空間

避免迷失在定義不清的價值系統或信仰中，自己對自己應有足夠瞭解，不要被他人的負面言詞影響，或活在自己的異想世界。