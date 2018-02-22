今日星座運勢／牡羊 判斷能力較弱 避免做重大決定

2018-02-22 00:00 聯合新聞網 那河



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二月二十二日（四）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：黃色

★ 開運物：甜點

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：寧靜的咖啡廳

可能有事情讓你操心，或自己的內心有不安的狀況。判斷能力較弱，避免做重大決定。另一個可能是某個低潮已達臨界點，未來即將有新的轉機。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：明亮的會議場合

正在一步一步慢慢往目標前進。合作運佳，多以信任開朗的心情和他人互動，便能有很好的績效產生。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：規律的飲食

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：聚餐場合

只要自己專心在自己的工作上，與他人和睦相處，飲食與生活保持規律，便能度過愉快的一天。易有新想法或新興趣。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：向日葵

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：有水的地方

今天的你顯得不太好溝通。工作上，如果你身為主管，則沒有太大問題，穩重的溝通態度會增加你的權威感。但如果你並非主管，則要注意自己的應對方式。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：企劃案

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：辦公室

今天的你相當熱情積極。你的決心與毅力也容易讓他人感染，在工作上促成合作案的機率很高。多利用這樣正面積極的能量和他人互動。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：名片

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：演講場合或說明會

今天要避免因任何原因而封閉自己或防衛。建議以親切並開放的態度認識來自各階層的朋友。為自己打開更寬廣的一扇窗。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：正面的鼓勵句

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：有花香的地方

內心猶豫不決，或在金錢工作上有所考量，但外界他人卻變化快速，讓你有些跟不上腳步的感覺。建議積極樂觀面對。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色項鍊

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野較高的地方

在隨性與忍耐謙和間要懂得平衡，需要更高的智慧。無論遇到任何的外在狀況，都應記住世間的事物都是流動的，如果抓得太緊，生命力會消失。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的地方

衝刺力十足，但身旁多數人卻不想面對或無法做決定。建議檢視一下過去是否有類似經驗，從中判斷自己做對做錯與否，從經驗中學習。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍利用色

★ 幸運物：圓形物品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野開闊的用餐場合

等待是為了更美好的未來及更恰當的機會。今天是仔細觀察及耐心等候的時機。有些考驗是為了讓你更圓融。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：謙和

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：社交與學習場合

多和他人求教請益，將會給他人留下深刻良好的印象。多吸收新知，謙和的態度對於工作及自身成長有相當大的幫助。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：書店或身心靈中心

在迷霧中找路。這是一段自我準備的時機，不要去做自己不瞭解的事。不適合做急轉彎的大決定。某些負面習性需要時間消融與轉化。