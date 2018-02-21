今日星座運勢／獅子 貴人運和財運佳 好好展現才華

2018-02-21 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

二月二十一日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：健康美食

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：放鬆的用餐空間

雖然工作很重要，但你的內在有需求，需要一些放空放鬆的時間以及健康的食物讓自己獲得滋養。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：主動的服務精神

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：團隊合作

今天是主動與服務的一天。金牛們的好運來自於能夠和團隊融合與合作，以及主動釋出善意，主動幫助他人。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：公眾場合

雙子們的一舉一動都容易成為他人的焦點。好運將來自於好好適當的打扮自己，同時對他人釋出有好親切的善意。微笑的雙子最好運。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：藝術品

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：藝文展場

透過藝術文化、宗教、或大自然的交流，可以滋養巨蟹們的內在，溫暖自己與他人，讓生活感覺更加和諧平靜。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：職場社交

貴人運和財運相當不錯。有可能有資金進駐、貴人相助，也可能有某個重要人士或有魅力的人士相當欣賞你。好好展現自己的才華及魅力。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：橘紅色

★ 幸運物：真誠與熱情

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交場合

今天是與人交流或協商的好時機。透過聆聽與交流，可以讓他人感受你的真誠與熱情，讓彼此之間的界線因此消融。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：暖黃色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫暖的用餐場合

今天的好運來自於耐心細心，以及在愉快的氛圍下用餐。在生活與工作環境中創造溫暖的氛圍，讓天秤們的內心更充滿愛與能量。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：謙和笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交派對活動

天蠍們散發著無窮的魅力。單身想談戀愛的天蠍們不要錯過展現魅力的機會。已婚的天蠍有懷孕的好機緣。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色食物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫暖的家

當一個家庭充滿著愛與和諧，一個人的生活及運勢就不容易有太多的問題或強烈的震盪。好好培養與家人及孩子之間的愛，讓家的溫度充滿著暖意。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天很適合和老朋友聚聚，聊聊最近生活發生的瑣事。有時候生活不需要那麼嚴謹或嚴肅，偶爾聊聊感覺無意義的瑣事或透過聊天發洩一下情緒，也會帶來意想不到的效果。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：善念善事

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場附近的商家

透過做善事，可以累積一個人的善緣。所謂的善事不見得要捐大筆金錢，也可以是隨手幫他人一個忙。重點在於你的心念。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：實際溝通

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫馨的會議空間

內在有很多的渴望或想法，需要透過實際的溝通以及觀察，再篩選出其中適合執行的。要避免在自己的頭腦裡想像他人的想法。