親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

川普的核彈箱 竟然引爆中美特勤亂鬥？

政治人物臉盲怎麼救？幕僚不在就甩萬用金句

今日星座運勢／獅子 貴人運和財運佳 好好展現才華

2018-02-21 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

二月二十一日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：健康美食

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：放鬆的用餐空間

雖然工作很重要，但你的內在有需求，需要一些放空放鬆的時間以及健康的食物讓自己獲得滋養。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：主動的服務精神

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：團隊合作

今天是主動與服務的一天。金牛們的好運來自於能夠和團隊融合與合作，以及主動釋出善意，主動幫助他人。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：公眾場合

雙子們的一舉一動都容易成為他人的焦點。好運將來自於好好適當的打扮自己，同時對他人釋出有好親切的善意。微笑的雙子最好運。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：藝術品

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：藝文展場

透過藝術文化、宗教、或大自然的交流，可以滋養巨蟹們的內在，溫暖自己與他人，讓生活感覺更加和諧平靜。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：職場社交

貴人運和財運相當不錯。有可能有資金進駐、貴人相助，也可能有某個重要人士或有魅力的人士相當欣賞你。好好展現自己的才華及魅力。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：橘紅色

★ 幸運物：真誠與熱情

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交場合

今天是與人交流或協商的好時機。透過聆聽與交流，可以讓他人感受你的真誠與熱情，讓彼此之間的界線因此消融。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：暖黃色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫暖的用餐場合

今天的好運來自於耐心細心，以及在愉快的氛圍下用餐。在生活與工作環境中創造溫暖的氛圍，讓天秤們的內心更充滿愛與能量。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：謙和笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交派對活動

天蠍們散發著無窮的魅力。單身想談戀愛的天蠍們不要錯過展現魅力的機會。已婚的天蠍有懷孕的好機緣。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色食物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫暖的家

當一個家庭充滿著愛與和諧，一個人的生活及運勢就不容易有太多的問題或強烈的震盪。好好培養與家人及孩子之間的愛，讓家的溫度充滿著暖意。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天很適合和老朋友聚聚，聊聊最近生活發生的瑣事。有時候生活不需要那麼嚴謹或嚴肅，偶爾聊聊感覺無意義的瑣事或透過聊天發洩一下情緒，也會帶來意想不到的效果。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：善念善事

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場附近的商家

透過做善事，可以累積一個人的善緣。所謂的善事不見得要捐大筆金錢，也可以是隨手幫他人一個忙。重點在於你的心念。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：實際溝通

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫馨的會議空間

內在有很多的渴望或想法，需要透過實際的溝通以及觀察，再篩選出其中適合執行的。要避免在自己的頭腦裡想像他人的想法。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

【塔羅】想離職又怕工作難找 年後適合跳槽嗎？

2018-02-20 08:00

天空為限周塔羅(上)／牡羊 工作喜悅、豐收的時刻

2018-02-19 08:00

【小孟塔羅】過年期間去哪裡遊玩會開運？

2018-02-18 15:20

殺破狼周運勢／白羊過年偏財運超好 處女旅行運佳

2018-02-18 00:00

不會置身事外！天生俠義精神的主星

2018-02-17 08:00

打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

吉祥如意拜年去 過年期間最好運的星座？

2018-02-15 17:00

彩券先別買！先來測你中獎機緣高不高

2018-02-15 10:00

【塔羅】財星高照！誰在過年期間偏財運最旺？

2018-02-15 08:00

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00

送到心坎裡 最適合12生肖長輩的禮物？

2018-02-14 15:06

狗年送12生肖什麼樣禮品才適合 命裡師公開

2018-02-14 13:32

2018戊戌12生肖運程（下）／猴雞狗豬 人和運揚

2018-02-14 06:00

就是合不來！哪些生肖婆媳天生不對盤？

2018-02-13 11:02

情場失意別在意！失戀後人生更順遂的生肖女

2018-02-13 09:59

2018戊戌12生肖運程（中）／龍蛇馬羊 萬事清吉

2018-02-13 06:00

2018戊戌12生肖運程（上）／鼠牛虎兔 福滿吉慶

2018-02-12 06:00

唐綺陽星座運勢週報：金牛有機會翻盤 水瓶桃花運開

2018-02-12 00:00

殺破狼周運勢／白羊、巨蟹偏財運佳 雙魚桃花旺盛

2018-02-11 00:00

調查：天秤座、天蠍、雙魚座網購最易受騙

2018-02-09 14:47

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

單身有伴都要看！給12星座的愛情錦囊妙計

2018-02-06 09:48

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30

闊氣老闆大手筆！有望收到豐厚年終的星座？

2018-02-01 14:41

不愛「勾勾纏」！告白失敗就放棄的星座男

2018-01-31 08:00

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

感情財運都順利 各星座今年最好運的月份？

2018-01-26 17:00

【小孟塔羅】年節前拜什麼神能與神同行？

2018-01-25 17:07

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30

【Desire 塔羅占星】2月塔羅生命靈數運勢分析

2018-01-23 13:29

轉身就忘記？愛承諾卻不常兌現的星座男

2018-01-23 08:48

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

老起來放？提前進入中年危機的星座

2018-01-18 17:35

八面玲瓏的超級巨星 雙星組合 – 廉貞貪狼

2018-01-16 09:40

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30
看更多

熱門文章

3月起費率調漲71%！ 酒駕會讓你荷包大失血

2018-02-20 12:56

春節天天樂透 大樂透又開出 1億頭獎落桃園

2018-02-20 22:01

星巴克、伯朗、85˚C 開工咖啡全都買一送一

2018-02-20 18:33

開工醒醒腦！超商咖啡買1送1 小杯熱美式只要1元

2018-02-20 11:55

高血壓無症狀！他一發病就心肌梗塞 醫師點出關鍵

2018-02-20 11:37

年假最後一天好天氣也掰掰！今晚大陸冷氣團報到

2018-02-20 09:15

開工優惠！7-11推咖啡第2杯半價 加15元還能客製化

2018-02-20 14:31

比起明天開工這些事更慘！上班族最崩潰的10個時刻

2018-02-20 13:04

冷氣團來襲！今晚氣溫驟降 周四下探13度

2018-02-20 14:38

冷氣團來襲！ 今15度飄雨 明下探12度

2018-02-21 04:58

破春節紀錄！桃機入出境飆14.5萬人 夜間疏運多靠小黃

2018-02-20 12:15

開工日不Blue！全家會員限定 咖啡連3天買1送1

2018-02-20 11:29

賀陳旦喊踢館 記者實測國道未來日旅行時間有差距

2018-02-20 13:45

名醫的一場病 催生「輕急診」診所

2018-02-20 22:32

陪國中孩子面試被嫌 澳洲學生拒當媽寶

2018-02-21 02:28

現代人手機不離身！六大警訊看你有無手機成癮症

2018-02-20 10:19

年節吃太多要減重？ 營養師：別錯吃種類

2018-02-20 15:08

醫界引進「輕急診」 不去大醫院半夜也看得到醫師

2018-02-20 22:32

當台灣人高中畢業不想工作 北歐把「職場」列國中必修

2018-02-21 03:19

發展「輕急診」 急診醫師提醒這件事要注意

2018-02-20 22:33

以為1月很冷？ 鄭明典：全球是138年來第5高溫紀錄

2018-02-21 07:40

北上尖峰在初四 車流量創歷史新高

2018-02-20 19:45

配合電氣化施工 南迴鐵路6月30日前部分時段停駛

2018-02-20 10:54

手氣很旺一定要加碼 先刮中3萬再中百萬刮刮樂

2018-02-20 20:39

不流汗也能延年益壽 輕度運動有益長者

2018-02-20 13:37

飛機洗澡也採用高科技！ 奈米技術省水又省人力

2018-02-20 09:22

官方急診分流策略失靈 春節急診「量多到嚇人」

2018-02-20 22:33

今日星座運勢／獅子 貴人運和財運佳 好好展現才華

2018-02-21 00:00

新春掛急診較往年多兩成 兒科「量多到嚇人」

2018-02-20 23:57

大樂透第107019期獎號

2018-02-20 20:51

春節ATM提款轉帳順暢 平均每天提領54.7億元

2018-02-20 15:53

宜蘭大同5級地震 北捷防震SOP昨啟動

2018-02-20 10:29

揮別孔孝真 Krystal代言CLIO展現時尚青春

2018-02-20 16:07

認養時驚呼居然同一隻！ 流浪動物缺「美照」

2018-02-20 13:06

北部濕冷到周五 彭啟明： 周六回溫轉晴

2018-02-21 07:59

孫芸芸撞鞋《怪奇物語》米莉 LV新款三連拍

2018-02-20 21:25

春節國道事故659件 較去年春節增加84件

2018-02-20 20:04

把握年假好天氣 民眾赴貓空賞杏花

2018-02-20 17:30

相處之道／就吃撒嬌這一套

2018-02-21 06:00

雙鐵洗澎澎！高鐵天天洗 台鐵分小掃中掃大掃

2018-02-20 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top