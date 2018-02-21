今日星座運勢／獅子 貴人運和財運佳 好好展現才華
二月二十一日（三）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：橘色
★ 幸運物：健康美食
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：放鬆的用餐空間
雖然工作很重要，但你的內在有需求，需要一些放空放鬆的時間以及健康的食物讓自己獲得滋養。
【金牛座】晴空萬里
★ 幸運色：淡珊瑚色
★ 幸運物：主動的服務精神
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：團隊合作
今天是主動與服務的一天。金牛們的好運來自於能夠和團隊融合與合作，以及主動釋出善意，主動幫助他人。
【雙子座】晴空萬里
★ 幸運色：淡粉紅色
★ 幸運物：笑容
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：公眾場合
雙子們的一舉一動都容易成為他人的焦點。好運將來自於好好適當的打扮自己，同時對他人釋出有好親切的善意。微笑的雙子最好運。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：藝術品
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：藝文展場
透過藝術文化、宗教、或大自然的交流，可以滋養巨蟹們的內在，溫暖自己與他人，讓生活感覺更加和諧平靜。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：銀白色
★ 幸運物：小而亮的配件
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：職場社交
貴人運和財運相當不錯。有可能有資金進駐、貴人相助，也可能有某個重要人士或有魅力的人士相當欣賞你。好好展現自己的才華及魅力。
【處女座】晴空萬里
★ 幸運色：橘紅色
★ 幸運物：真誠與熱情
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：社交場合
今天是與人交流或協商的好時機。透過聆聽與交流，可以讓他人感受你的真誠與熱情，讓彼此之間的界線因此消融。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：暖黃色
★ 幸運物：健康飲食
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：溫暖的用餐場合
今天的好運來自於耐心細心，以及在愉快的氛圍下用餐。在生活與工作環境中創造溫暖的氛圍，讓天秤們的內心更充滿愛與能量。
【天蠍座】晴空萬里
★ 幸運色：藍紫色
★ 幸運物：謙和笑容
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：社交派對活動
天蠍們散發著無窮的魅力。單身想談戀愛的天蠍們不要錯過展現魅力的機會。已婚的天蠍有懷孕的好機緣。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：橙色食物
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：溫暖的家
當一個家庭充滿著愛與和諧，一個人的生活及運勢就不容易有太多的問題或強烈的震盪。好好培養與家人及孩子之間的愛，讓家的溫度充滿著暖意。
【魔羯座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：小點心
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：聚餐場合
今天很適合和老朋友聚聚，聊聊最近生活發生的瑣事。有時候生活不需要那麼嚴謹或嚴肅，偶爾聊聊感覺無意義的瑣事或透過聊天發洩一下情緒，也會帶來意想不到的效果。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：淡紫色
★ 幸運物：善念善事
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：工作職場附近的商家
透過做善事，可以累積一個人的善緣。所謂的善事不見得要捐大筆金錢，也可以是隨手幫他人一個忙。重點在於你的心念。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：實際溝通
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：溫馨的會議空間
內在有很多的渴望或想法，需要透過實際的溝通以及觀察，再篩選出其中適合執行的。要避免在自己的頭腦裡想像他人的想法。
留言