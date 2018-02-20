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今日星座運勢／處女 不宜冒險貪玩 避免過度的應酬

2018-02-20 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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二月二十日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：藍天

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：自己想去的地方

今天容易心血來潮想去某個地方或想和某個人碰面。不妨隨著心與意識的流動，給自己一些小驚喜。

【金牛座】烏雲罩頂

★ 開運色：薰衣草紫

★ 開運物：高地薰衣草精油

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：家

平時健康欠佳的金牛需稍加注意身體保暖與睡眠狀態。同時要避免在心神不寧或無法專心時開車或外出。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：敞開的心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會場合

今天是與眾人交流同歡的好時刻。透過參加某些團體的活動或聚會，讓自己整個能量被提升，運勢也會更好。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：熱情

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

心裡有什麼未完成的夢或志業嗎？你真心喜愛現在這份工作嗎？對巨蟹們來說，是否該轉換跑道一直是這幾年的問號。當天王星即將走完這段運勢的此刻，你是否找到真心想要的道路了呢？

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：備用方案

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：熟悉的地方

外出旅遊容易有些突發狀況。例如飛機誤點、車子拋錨、住宿問題等等。建議心裡有備案，在狀況發生時才不會太掃興。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：黃色

★ 開運物：電影

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：家

今天稍微提高警覺，特別避開有危險性的人事物，不宜冒險貪玩。避免過度的應酬。建議尋求身心平和的休閒方式。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：自己的興趣

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

感情成熟的天秤可能有想結婚或告白的跡象。部分已婚者反而有種想要尋求自由或被迫學習單獨的狀態。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：放鬆的心

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：舒適的居家空間

平時嚴以律己的天蠍，今天可能要稍微放鬆一下，不然容易有不少事情挑戰你的規則。有時候把規則放寬一點，也是提升自我與心性的重要經驗。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：小雛菊

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：花店

有孩子的射手也許覺得孩子像是脫韁野馬，有種管束不住的狀態。單身的射手豔遇不淺，但不見得是自己喜歡的類型。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：香料盆栽

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：花店或花市

不妨把家裡的擺設稍微做些微調。例如放盆香料盆栽、擺一大束鮮花、一尊和自己有緣的佛像或擺飾品，讓心情不同，也可以更安定。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：平和的心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：熱鬧的街道

今天屬於相當熱鬧的一天。容易在路上巧遇老朋友老同學，也可能意外接獲某人的電話簡訊等。但若心浮氣躁的水瓶，需注意口舌與交通安全。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：大地色系的配件

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：住家附近

今天容易有筆意外的支出或收穫。例如原本沒有想買的東西，卻還是忍不住買了下去。部分雙魚也可能有工作上的訊息與想法。

星座運勢

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