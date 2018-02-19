今日星座運勢／天蠍 桃花飆升 有機會遇見心儀對象

2018-02-19 00:00 聯合新聞網 那河



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二月十九日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：熱湯

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：舒適的睡眠空間

正向狀態的發展是內在放鬆，直覺力增強，身心和諧。但若平時不注意健康，或習慣競爭與好強的牡羊，容易出現疾病或內心有種無力感或掙扎的狀態。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：親切友善

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

愈能夠開放自己與他人多接觸，多傾聽他人，金牛們的運勢就愈好。若習慣把自己封閉或固執行事，則是將幸運之神擋在門外。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：服務精神

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：職場社交

事業工作與貴人運都站上高峰。重點在於你的企圖心以及是否具備足夠的服務精神與細心耐心。準備好的雙子運勢相當強旺。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：旅遊勝地

不少巨蟹們都在國外逍遙旅遊，也可能買了不少國外精品或紀念品回來準備與人分享。沒有計畫出國的，應該也都在圍爐或國內飯店吃喝玩樂，相當愉快。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚餐場合

正面狀態是貴人運相當不錯，桃花也有上揚的趨勢。但平時情緒壓抑與過於勞累的獅子，仍不免面對到疾病或關係中的問題。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：傾聽與配合

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：花店

合作運提升。也因此，最近是走配合路線的時間點。避免過於主觀或強勢。多傾聽、多同理他人，幸運之神救回來就敲門。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

生活中有不少細瑣的事務需要處理或溝通。也許是送禮或包紅包的禮儀細節，也許是家族出遊的房間分配問題等等。需要一些耐心面對。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：巧克力

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：社交場合

桃花指數與魅力指數瞬間飆升。想談戀愛的天蠍們要好好把握最近這段時間，適當展現自我魅力。有機會遇見心儀對象。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：關心家人

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：家族聚會

這段時間正是和家人們團聚的好時光。多和家人們聊聊天，了解彼此的近況，多同理家人的情緒。這是增進家人情感，同時讓自我身心和諧的最佳時機。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：暖黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：老友聚會

和老朋友相聚相當愉快。只要少了彼此的較勁比較，多些真誠的關懷，可以從彼此的對談中感受到溫暖的能量。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：健康美食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：自己喜愛的用餐場合

部分水瓶也許還需要加班工作。另一部分水瓶則忙著享受生活。物質與心靈的滿足同樣重要，能夠平衡的水瓶最幸福。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色項鍊

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：咖啡館

平時若屬於強勢的雙魚，要稍微注意自己是否有太過主觀的狀態。多聽聽不同的想法，從不同角度觀看事情，生活會更和諧圓滿。