今日星座運勢／天秤 謙虛學習與人交流 幸運指數升
二月十八日（日）
【牡羊座】晴空萬里
★ 幸運色：淺綠色
★ 幸運物：綠色項鍊
多和左鄰右舍打招呼聊聊天。今天的社交運不錯，可認識不錯的新朋友。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：紫紅色
★ 幸運物：舒適的鞋
想做什麼就拿出行動力，不要只在腦袋裡空想。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：陽光植物
多接觸大自然與能量產品，提升自己的身體與心靈的能量。
【巨蟹座】晴空萬里
★ 幸運色：桃紅色
★ 幸運物：禮物
今天是個獎勵自己讓自己開心的一天。買個自己喜歡的東西也不錯。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：寬恕
學習放下，把一些新仇舊恨忘記或原諒吧。會讓自己的身心更健康平衡。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：花草
今天適合多做運動或家事，接觸大自然和泥土對你的能量也有幫助。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：大地色
★ 幸運物：謙虛學習
謙虛的學習以及與人交流溝通，將擴展你的視野並提升幸運指數。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：海豚與海洋
原本難以啟齒或不知該如何說起的事情，今天有足夠的能量可以表達出來。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：天使
內在的富足便是真正的富有，放下所有擔憂，成為富足的人。
【魔羯座】晴時多雲
★ 幸運色：淺綠色
★ 幸運物：心形飾品
試著學習從周遭所有人事物中看見愛。當你這麼做的同時，身心也會更平衡。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：笑容
吸引力法則。恐懼會吸引令你害怕的事。快樂會吸引讓你開心的事。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：白色
★ 幸運物：寬鬆舒適的衣物
不妨思考一下人生中家人、健康、學習、金錢…等等在你人生中的排序。
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