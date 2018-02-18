親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

今日星座運勢／天秤 謙虛學習與人交流 幸運指數升

2018-02-18 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

二月十八日（日）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：綠色項鍊

多和左鄰右舍打招呼聊聊天。今天的社交運不錯，可認識不錯的新朋友。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：舒適的鞋

想做什麼就拿出行動力，不要只在腦袋裡空想。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：陽光植物

多接觸大自然與能量產品，提升自己的身體與心靈的能量。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：桃紅色

★ 幸運物：禮物

今天是個獎勵自己讓自己開心的一天。買個自己喜歡的東西也不錯。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：寬恕

學習放下，把一些新仇舊恨忘記或原諒吧。會讓自己的身心更健康平衡。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：花草

今天適合多做運動或家事，接觸大自然和泥土對你的能量也有幫助。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：謙虛學習

謙虛的學習以及與人交流溝通，將擴展你的視野並提升幸運指數。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：海豚與海洋

原本難以啟齒或不知該如何說起的事情，今天有足夠的能量可以表達出來。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：天使

內在的富足便是真正的富有，放下所有擔憂，成為富足的人。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：心形飾品

試著學習從周遭所有人事物中看見愛。當你這麼做的同時，身心也會更平衡。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

吸引力法則。恐懼會吸引令你害怕的事。快樂會吸引讓你開心的事。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：寬鬆舒適的衣物

不妨思考一下人生中家人、健康、學習、金錢…等等在你人生中的排序。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

殺破狼周運勢／白羊過年偏財運超好 處女旅行運佳

2018-02-18 00:00

不會置身事外！天生俠義精神的主星

2018-02-17 08:00

打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

風生水起．金狗報喜／富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 00:00

吉祥如意拜年去 過年期間最好運的星座？

2018-02-15 17:00

彩券先別買！先來測你中獎機緣高不高

2018-02-15 10:00

【塔羅】財星高照！誰在過年期間偏財運最旺？

2018-02-15 08:00

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00

送到心坎裡 最適合12生肖長輩的禮物？

2018-02-14 15:06

狗年送12生肖什麼樣禮品才適合 命裡師公開

2018-02-14 13:32

2018戊戌12生肖運程（下）／猴雞狗豬 人和運揚

2018-02-14 06:00

就是合不來！哪些生肖婆媳天生不對盤？

2018-02-13 11:02

情場失意別在意！失戀後人生更順遂的生肖女

2018-02-13 09:59

2018戊戌12生肖運程（中）／龍蛇馬羊 萬事清吉

2018-02-13 06:00

2018戊戌12生肖運程（上）／鼠牛虎兔 福滿吉慶

2018-02-12 06:00

天空為限周塔羅(下)／天蠍座 會遇到截然不同的桃花

2018-02-12 01:33

天空為限周塔羅(上)／處女座 工作爭取表現順遂

2018-02-12 01:26

唐綺陽星座運勢週報：金牛有機會翻盤 水瓶桃花運開

2018-02-12 00:00

殺破狼周運勢／白羊、巨蟹偏財運佳 雙魚桃花旺盛

2018-02-11 00:00

調查：天秤座、天蠍、雙魚座網購最易受騙

2018-02-09 14:47

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

單身有伴都要看！給12星座的愛情錦囊妙計

2018-02-06 09:48

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30

闊氣老闆大手筆！有望收到豐厚年終的星座？

2018-02-01 14:41

不愛「勾勾纏」！告白失敗就放棄的星座男

2018-01-31 08:00

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

感情財運都順利 各星座今年最好運的月份？

2018-01-26 17:00

【小孟塔羅】年節前拜什麼神能與神同行？

2018-01-25 17:07

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30

【Desire 塔羅占星】2月塔羅生命靈數運勢分析

2018-01-23 13:29

轉身就忘記？愛承諾卻不常兌現的星座男

2018-01-23 08:48

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

老起來放？提前進入中年危機的星座

2018-01-18 17:35

八面玲瓏的超級巨星 雙星組合 – 廉貞貪狼

2018-01-16 09:40

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30
看更多

熱門文章

把握好天氣！下周將轉濕冷 強度恐達冷氣團等級

2018-02-17 07:04

2千萬開運發財金刮刮樂 首個大獎竹北帥熟男刮出

2018-02-17 16:38

呂秋遠：過年是情感勒索高峰期

2018-02-17 07:21

包牌客集資40萬 初一中7注大紅包抱走550萬元

2018-02-17 09:46

初二大樂透、春節大紅包、今彩539、大福彩獎號出爐

2018-02-17 20:56

5尊彌勒佛對我笑 刮出2千萬元想環遊世界

2018-02-17 12:24

初三、初四好天氣 高溫有機會飆逾30度

2018-02-17 12:51

初二大樂透摃龜 初三頭獎上看1.7億元

2018-02-17 22:03

殺破狼周運勢／白羊過年偏財運超好 處女旅行運佳

2018-02-18 00:00

竹北鴻運發開出2千萬刮刮樂大獎 中獎人買鞭炮一同慶祝

2018-02-17 19:05

初一大樂透1注獨得 119注拿到春節大紅包

2018-02-17 16:23

走春省荷包 台塑汽油下週大降6角

2018-02-17 18:27

下午各地好天氣！吳德榮：初五北部恐變天

2018-02-17 10:40

統帥旁彩券開大獎 地震震出百萬大紅包

2018-02-17 20:17

過年買彩券幸運中獎 要課稅嗎

2018-02-17 18:27

夫妻之間／思念總在別後開始

2018-02-18 00:00

初二回娘家 台北車站有聽覺的驚喜

2018-02-17 16:39

每小時餵奶不嫌累 只求小穿山甲活下去

2018-02-17 10:53

不會置身事外！天生俠義精神的主星

2018-02-17 08:00

心情點滴／逆轉順的泡菜人生

2018-02-18 00:00

別再說過年愛當懶骨頭 近5成民眾愛運動

2018-02-17 14:34

國賓大飯店年菜食譜／雞湯雜菜粉絲煲 清甜蔬菜解油膩

2018-02-14 12:17

今日星座運勢／天秤 謙虛學習與人交流 幸運指數升

2018-02-18 00:00

茂谷柑助消化、解油膩 烤過再吃不畏寒

2018-02-17 10:24

歡慶佳節／福氣臨門旺旺來

2018-02-18 00:00

國賓大飯店年菜食譜／XO醬好采頭 醬香皮酥好開胃

2018-02-14 12:19

托圓仔的福 北市動物園「明星」變多了

2018-02-17 11:02

狗年行大運 教好牠才是稱職的狗主人

2018-02-17 11:31

歡慶狗年 各國應景推出狗年主題刮刮樂

2018-02-17 17:28

八年級生創「浪犬博士」 助領養人尋真命天狗

2018-02-17 09:54

一代茶王私宅 「宋居」低調迎旅人

2018-02-17 23:34

首個2千萬刮刮樂 竹北刮出

2018-02-17 23:32

春節買氣旺 大樂透連2天開頭獎

2018-02-17 23:34

初二回娘家 北部偏涼、中南部晴朗溫暖

2018-02-17 10:10

瑞龍瀑布正式營運！ 南投竹山走春新亮點

2018-02-14 10:00

不只遊憩 台北市立動物園肩負保育使命

2018-02-17 10:52

台塑汽油 下周降6角

2018-02-17 23:40

大叔排尿不順 小心急性尿滯留！

2018-02-18 03:30

保育動物數量少 完成配對需數年

2018-02-17 10:56

唐鳳攜喜憨兒拜年 旺福祥瑞幸福共好

2018-02-17 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top