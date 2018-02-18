今日星座運勢／天秤 謙虛學習與人交流 幸運指數升

2018-02-18 00:00 聯合新聞網 那河



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二月十八日（日）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：綠色項鍊

多和左鄰右舍打招呼聊聊天。今天的社交運不錯，可認識不錯的新朋友。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：舒適的鞋

想做什麼就拿出行動力，不要只在腦袋裡空想。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：陽光植物

多接觸大自然與能量產品，提升自己的身體與心靈的能量。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：桃紅色

★ 幸運物：禮物

今天是個獎勵自己讓自己開心的一天。買個自己喜歡的東西也不錯。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：寬恕

學習放下，把一些新仇舊恨忘記或原諒吧。會讓自己的身心更健康平衡。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：花草

今天適合多做運動或家事，接觸大自然和泥土對你的能量也有幫助。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：謙虛學習

謙虛的學習以及與人交流溝通，將擴展你的視野並提升幸運指數。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：海豚與海洋

原本難以啟齒或不知該如何說起的事情，今天有足夠的能量可以表達出來。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：天使

內在的富足便是真正的富有，放下所有擔憂，成為富足的人。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：心形飾品

試著學習從周遭所有人事物中看見愛。當你這麼做的同時，身心也會更平衡。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

吸引力法則。恐懼會吸引令你害怕的事。快樂會吸引讓你開心的事。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：寬鬆舒適的衣物

不妨思考一下人生中家人、健康、學習、金錢…等等在你人生中的排序。