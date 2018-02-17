今日星座運勢／水瓶 學習順著流走 不要自尋煩惱

2018-02-17 00:00 聯合新聞網 那河



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二月十七日（六）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色健康食物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：大自然或健身房

做些運動讓自己充滿活力，之後再找個安靜的地方看本好書吧。到不熟悉的地方有迷路的可能性，建議做好事前規劃。部分牡羊感覺身體不適或無力。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：太陽眼鏡

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：郊外

今天的你很適合當發言人或和他人互動溝通，和家人朋友一起逛街壓馬路或到郊外踏青，都可讓心情更加愉悅。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：米白色

★ 開運物：珍珠

★ 開運方位：東方

★ 可愛運地點：花園或花店

對陌生人的搭訕要注意。和家人之間的相處要多有耐心，對你會有正面的幫助與能量上提升的作用。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社區活動

今天是和朋友聊天或參加社區活動的好時機。充滿魅力的你很容易和他人互動，並因此激發更多創意。但注意飲食，平日過勞的巨蟹需多休息。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：玉

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：慈善機構

注意身心健康並遠離水域，避免易過敏的海鮮類食品。只要你提高警覺，自然可度過開心愉快的一天。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：耐心

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：有淡淡花香的地方

感情上要確定對方是否單身，避免捲入複雜戀情。家人之間的情緒有擴張的傾向，建議冷靜溝通。必要時先離開現場，以溫和的訊息耐心溝通。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：助人

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：聚餐場合

社交運旺，平時熱心助人的天秤運勢相當不錯。但另一種是耐心不足且自負的天秤，容易與他人口角，同時也須注意行車安全。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：關心他人

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會場合

若能以真心替對方著想，他人將感受到你的貼心與誠意，運勢也會因此提升。金錢上避免錙銖必較。有貪心傾向則容易被他人詐騙或買錯東西。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：電影

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：電影院

今天很適合進行些輕鬆的運動或闔家出去看場電影。讓自己輕輕鬆鬆的，多和他人互動交流，也為自己的人脈打下更深厚的基礎。

【魔羯座】打雷閃電

★ 開運色：米白色

★ 開運物：祝福他人

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：瑜伽會館

過去累積的事物或小人，容易在此時紛紛冒出頭來。身心壓力加劇的同時，需尋求適當的出口及提升身心能量的健康方式。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：美食餐廳

今天是充實自己以及和好友一起享受美食的一天。學習順著流走、隨遇而安。不要自尋煩惱。放鬆與信任是最好的方式。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：小盆栽

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：有陽光的地方

今天只要避開高談闊論宣揚自己的價值觀或委屈，開開心心用輕鬆幽默的態度面對一切，便能得到宇宙最佳能量的祝福。