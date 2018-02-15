親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國道南下一早塞！有路段時速才30至40公里 建議避開

尾牙抽中山景透天豪宅 中獎者卻高興不起來...

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

很多人都覺得，現在過年的氣氛越來越平淡，之所以會有這樣的感覺，主要還是很多年節習俗，我們都嫌麻煩而不願意遵守了。其實老祖宗傳下的這些習俗對我們來說，還有助好運的作用喔！今天，科技紫微網就來告訴大家，親自參與哪些春節習俗，可以幫你2018旺運一整年？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

1、小年撣塵掃房

古人把撣塵、掃房子安排在了小年，用灑掃一新的房屋來迎接賜福的神明。此外，「塵」與「陳」諧音，掃塵，即是掃去這個家庭的陳舊，讓不好的過去，讓新的氣象和福運進來。

這種掃陳迎新的習俗活動，特別適合屬猴、屬虎、屬狗的朋友親自參與。

屬猴的朋友，2018年運勢較去年有所沉悶，趁此機會，將室內打掃得窗明几淨，可以迎接更好的好運進來。

屬虎的朋友，狗年易舊疾復發，有損健康，掃塵亦可掃去舊疾的晦暗，增強健康運。

屬狗的朋友，本命年犯太歲，自不用多說，積攢的福氣越多，越少碰到不好的事。

◆這三個生肖的朋友，在參與撣塵掃房的活動時，要注意一定要比其他家庭成員多做一些，務必不留死角，才算有效。

　

2、臘月廿六、廿七洗福祿

洗福祿，其實就是洗澡，因為古人的洗浴設備沒有現代這麼方便，所以他們通常選定特別的日子來洗澡。臘月二十六（有的地區為臘月二十七）這天洗澡、洗衣，可以洗去上一年的晦氣，洗來新一年的福與祿。

屬龍的朋友，逢狗年辰戌相沖，需要更多的福祿來緩衝自己的霉運。

屬蛇的朋友，運勢曲折迂迴，是時候為自己添一把福祿喜氣來提升運勢，不讓心中所想的好事敗在運勢低迷上。

屬雞的朋友，2018年易因口角之事惹得人際關係緊張，影響晉升機會，同樣需要更多的福祿來為自己增強好運。

◆這三個生肖的朋友在臘月二十六或二十七（以當地習俗為準）洗澡時，動作應不疾不徐，尤其要帶著一種祈福的儀式，在心中祈求來年好運。

◆有車的朋友，最好在這天，也幫自己的愛車洗個澡，祈禱來年一路順風平安。

　

3、除夕貼春聯

春聯起源自桃符，桃木在中國有避邪去災的作用，現在用春聯代替，可以達到同樣的作用。除夕這天，自己親手將春聯貼於門邊，很有利於以下這三個生肖的朋友祛除霉運。

屬豬的朋友，年初會經歷一番挫折，不乏小人作祟，貼春聯可以幫你驅趕小人，逆境轉順。

屬牛的朋友，狗年刑太歲，易惹官非，尤其需要避邪除災，也是需要更多的迎福納吉來淡化明年的壞運程。

屬狗的朋友，本命年易遇安全方面的問題，需要消災解禍，以吉祥驅趕衰運。

◆春聯最好選擇寓意除災、來年諸事順利的內容。如果家裡有孕婦，一定要選擇有關「人丁興旺」的春聯。

◆正確的貼法是：「從屋內面朝門外」的左手邊貼上聯，右邊貼下聯。

　

4、除夕掛燈籠

過年的紅燈籠代表的不只是紅紅的過年氣氛，更是寓意來年大展宏圖、步步高升。同時也可以守護住往年的福運，年年相傳。除夕這天，將吉祥喜慶的大紅燈籠親自掛起者，將能夠獲得更多的好運。

屬兔的朋友，狗年運勢走高，想要大展宏圖，就需要親手掛燈籠，沾沾鴻運的福氣。

屬馬的朋友，職場人想要求步步高升，請務必親力親為，更容易獲得好運。

◆燈籠可以掛在大門兩側或者陽台上，但必須是雙數，成雙成對才是最好的。

◆燈籠掛在南邊是吉利寓意，掛在北邊反而會有礙好運。

　

5、大年初二拜財神、大年初五送窮神

有些地方的習俗是在正月初二這一天要祭拜財神，古人以五大供品即豬、羊、雞、鴨、魚做牲品。現在當然不需要這麼複雜，只需在這天中午，生意人或者祈願發財的人，要吃一碗餛飩，又名「元寶湯」，發財寓意可謂相當明顯。而有些地方的習俗是在初五送窮神，又稱「破五」。需要一大早上起來放鞭炮、打掃廁所。送走窮苦的晦氣，迎接財神。

屬鼠的朋友，2018年對錢財的需求和渴望都會增大，想要財運足夠給力，財富大漲，在祭拜財神、送窮神這些大事上，就一定要認真執行。

屬羊的朋友，逢狗年破太歲，2018年有破財的跡象，更需要多向財神祈願，護佑自己的財庫。

　

【延伸閱讀】

新年轉運！九星測你正走什麼運

中年危機如何面對？大運探先機

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

春聯運勢科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

【塔羅】財星高照！誰在過年期間偏財運最旺？

2018-02-15 08:00

今日星座運勢／處女 學習運佳 謙虛帶來貴人和好運

2018-02-15 00:00

送到心坎裡 最適合12生肖長輩的禮物？

2018-02-14 15:06

狗年送12生肖什麼樣禮品才適合 命裡師公開

2018-02-14 13:32

2018戊戌12生肖運程（下）／猴雞狗豬 人和運揚

2018-02-14 06:00

就是合不來！哪些生肖婆媳天生不對盤？

2018-02-13 11:02

情場失意別在意！失戀後人生更順遂的生肖女

2018-02-13 09:59

2018戊戌12生肖運程（中）／龍蛇馬羊 萬事清吉

2018-02-13 06:00

2018戊戌12生肖運程（上）／鼠牛虎兔 福滿吉慶

2018-02-12 06:00

天空為限周塔羅(下)／天蠍座 會遇到截然不同的桃花

2018-02-12 01:33

天空為限周塔羅(上)／處女座 工作爭取表現順遂

2018-02-12 01:26

唐綺陽星座運勢週報：金牛有機會翻盤 水瓶桃花運開

2018-02-12 00:00

殺破狼周運勢／白羊、巨蟹偏財運佳 雙魚桃花旺盛

2018-02-11 00:00

調查：天秤座、天蠍、雙魚座網購最易受騙

2018-02-09 14:47

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

單身有伴都要看！給12星座的愛情錦囊妙計

2018-02-06 09:48

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30

闊氣老闆大手筆！有望收到豐厚年終的星座？

2018-02-01 14:41

不愛「勾勾纏」！告白失敗就放棄的星座男

2018-01-31 08:00

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

感情財運都順利 各星座今年最好運的月份？

2018-01-26 17:00

【小孟塔羅】年節前拜什麼神能與神同行？

2018-01-25 17:07

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30

【Desire 塔羅占星】2月塔羅生命靈數運勢分析

2018-01-23 13:29

轉身就忘記？愛承諾卻不常兌現的星座男

2018-01-23 08:48

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

老起來放？提前進入中年危機的星座

2018-01-18 17:35

八面玲瓏的超級巨星 雙星組合 – 廉貞貪狼

2018-01-16 09:40

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

福氣滿滿！總能衣食無憂的生肖女？

2018-01-11 09:27

成功不怕晚 中年後照樣飛黃騰達的生肖？

2018-01-09 13:41

第一名是4月14日、吊車尾的是…2018最幸運生日排行大公開

2018-01-09 10:59

個性導致破財？揭露財神遠離你的原因！

2018-01-05 14:00

【小孟塔羅】你的貴人在哪兒？測2018年貴人運

2018-01-05 09:29

新年新氣象 12星座準備迎接哪些好運？

2018-01-04 16:31

2018星座運勢（下輯）／天蠍感情擦出意外火花 雙魚注意人際關係

2018-01-02 09:15
看更多

熱門文章

台灣嚴控塑膠吸管、塑膠袋 網友怒「為何日本不用？」

2018-02-14 13:49

2000元刮刮樂高達77.85%中獎率 但真的有賺嗎？

2018-02-14 11:20

姐弟戀婚姻在台正夯？戶所掐指一算：系金ㄟ

2018-02-14 11:00

大樂透百萬加碼明天正式展開 威力彩頭獎上看5.7億元

2018-02-14 12:34

開工買一送一咖啡 優惠總整理看這裡！

2018-02-14 16:39

超幸運！他只花1480元就坐到一人「專機」

2018-02-14 23:24

本草綱目被嘲「笑話大全」中醫師轟：無知又理盲

2018-02-14 16:23

再忍五年月薪上看25萬 他提「兩點原因」想辭職

2018-02-14 12:55

情人陰囊大小不一 女友機警揪出癌變徵兆

2018-02-14 10:49

大愛！小兒麻痺男癌逝器捐 妻：這是他最後願望

2018-02-14 14:44

3成高衝突夫妻過年間爭執 「到誰家過年」成最大問題

2018-02-14 19:49

男友蛋蛋變了！ 愛愛後走路怪竟是「睪丸癌」惹禍

2018-02-14 14:22

春節加碼買氣增溫 台彩主管也集資

2018-02-14 12:37

影／基隆大樓外牆壁磚大崩落 疑寒流後暖陽熱脹冷縮

2018-02-14 12:44

8億大紅包加碼！過年天天大樂透

2018-02-14 23:56

【重磅快評】蓮霧誘惑擋不住 山也變鹹了

2018-02-14 12:01

除夕節目整理包！央視春晚、台視等直播看這裡

2018-02-15 00:00

Coach太熱鬧啦！孫芸芸 朴信惠 水原希子擠看秀

2018-02-14 12:42

春節好天氣！今高溫29度微熱 明晚小變化

2018-02-15 07:01

梅根梅克爾穿Burberry首訪愛丁堡 小方包已售罄！

2018-02-14 11:35

春節逛百貨公司買福袋 全台營業時間看這裡！

2018-02-14 09:11

尾牙抽中山景透天豪宅 中獎者卻高興不起來...

2018-02-15 09:00

大陸傳首宗新型Ａ型流感H7N4病例 專家建議這樣做

2018-02-14 20:03

春節年假 空汙籠罩

2018-02-14 15:18

一同沉浸粉紅仙境中！2018年日本賞櫻全攻略在此

2018-02-14 14:25

除夕天氣晴！高溫上看29度

2018-02-15 05:14

春節金山泡湯、遊基隆如何避開車潮？替代道路看這裡

2018-02-14 09:56

一人一宿愛花蓮 理想大地每人2018元起

2018-02-14 21:48

吳季剛告別 Boss 女裝 畢業秀實穿優雅

2018-02-14 15:59

今日星座運勢／處女 學習運佳 謙虛帶來貴人和好運

2018-02-15 00:00

不想再「激凸」了！ 少年寒暑假搶動刀割奶

2018-02-14 17:42

你有過年焦慮症嗎？五招讓你破涕為笑！

2018-02-14 14:00

去斑嫩妹追劇狂嗑3包瓜子 慘變大花臉

2018-02-14 16:14

君悅酒店年菜食譜／義式海鮮蘿蔔糕 中西合併濃郁滋味

2018-02-14 13:03

驚！11歲女童嘴唇長黑斑 胃腸竟長息肉

2018-02-14 09:23

Calvin Klein爆米花造雪 妮可基嫚 潔西卡都來演恐怖片

2018-02-14 15:24

強震後氣候回溫 專家提醒注意這件事的風險

2018-02-14 18:37

高雄愛河燈會年初三登場 17日起交通管制

2018-02-14 12:31

過年大掃除 主婦最容易有這3種「症頭」

2018-02-14 17:26

氣象專家賈新興：冷空氣也回老家過年

2018-02-14 19:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top