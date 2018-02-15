過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

很多人都覺得，現在過年的氣氛越來越平淡，之所以會有這樣的感覺，主要還是很多年節習俗，我們都嫌麻煩而不願意遵守了。其實老祖宗傳下的這些習俗對我們來說，還有助好運的作用喔！今天，科技紫微網就來告訴大家，親自參與哪些春節習俗，可以幫你2018旺運一整年？

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1、小年撣塵掃房

古人把撣塵、掃房子安排在了小年，用灑掃一新的房屋來迎接賜福的神明。此外，「塵」與「陳」諧音，掃塵，即是掃去這個家庭的陳舊，讓不好的過去，讓新的氣象和福運進來。

這種掃陳迎新的習俗活動，特別適合屬猴、屬虎、屬狗的朋友親自參與。

屬猴的朋友，2018年運勢較去年有所沉悶，趁此機會，將室內打掃得窗明几淨，可以迎接更好的好運進來。

屬虎的朋友，狗年易舊疾復發，有損健康，掃塵亦可掃去舊疾的晦暗，增強健康運。

屬狗的朋友，本命年犯太歲，自不用多說，積攢的福氣越多，越少碰到不好的事。

◆這三個生肖的朋友，在參與撣塵掃房的活動時，要注意一定要比其他家庭成員多做一些，務必不留死角，才算有效。

2、臘月廿六、廿七洗福祿

洗福祿，其實就是洗澡，因為古人的洗浴設備沒有現代這麼方便，所以他們通常選定特別的日子來洗澡。臘月二十六（有的地區為臘月二十七）這天洗澡、洗衣，可以洗去上一年的晦氣，洗來新一年的福與祿。

屬龍的朋友，逢狗年辰戌相沖，需要更多的福祿來緩衝自己的霉運。

屬蛇的朋友，運勢曲折迂迴，是時候為自己添一把福祿喜氣來提升運勢，不讓心中所想的好事敗在運勢低迷上。

屬雞的朋友，2018年易因口角之事惹得人際關係緊張，影響晉升機會，同樣需要更多的福祿來為自己增強好運。

◆這三個生肖的朋友在臘月二十六或二十七（以當地習俗為準）洗澡時，動作應不疾不徐，尤其要帶著一種祈福的儀式，在心中祈求來年好運。

◆有車的朋友，最好在這天，也幫自己的愛車洗個澡，祈禱來年一路順風平安。

春聯起源自桃符，桃木在中國有避邪去災的作用，現在用春聯代替，可以達到同樣的作用。除夕這天，自己親手將春聯貼於門邊，很有利於以下這三個生肖的朋友祛除霉運。

屬豬的朋友，年初會經歷一番挫折，不乏小人作祟，貼春聯可以幫你驅趕小人，逆境轉順。

屬牛的朋友，狗年刑太歲，易惹官非，尤其需要避邪除災，也是需要更多的迎福納吉來淡化明年的壞運程。

屬狗的朋友，本命年易遇安全方面的問題，需要消災解禍，以吉祥驅趕衰運。

◆春聯最好選擇寓意除災、來年諸事順利的內容。如果家裡有孕婦，一定要選擇有關「人丁興旺」的春聯。

◆正確的貼法是：「從屋內面朝門外」的左手邊貼上聯，右邊貼下聯。

4、除夕掛燈籠

過年的紅燈籠代表的不只是紅紅的過年氣氛，更是寓意來年大展宏圖、步步高升。同時也可以守護住往年的福運，年年相傳。除夕這天，將吉祥喜慶的大紅燈籠親自掛起者，將能夠獲得更多的好運。

屬兔的朋友，狗年運勢走高，想要大展宏圖，就需要親手掛燈籠，沾沾鴻運的福氣。

屬馬的朋友，職場人想要求步步高升，請務必親力親為，更容易獲得好運。

◆燈籠可以掛在大門兩側或者陽台上，但必須是雙數，成雙成對才是最好的。

◆燈籠掛在南邊是吉利寓意，掛在北邊反而會有礙好運。

5、大年初二拜財神、大年初五送窮神

有些地方的習俗是在正月初二這一天要祭拜財神，古人以五大供品即豬、羊、雞、鴨、魚做牲品。現在當然不需要這麼複雜，只需在這天中午，生意人或者祈願發財的人，要吃一碗餛飩，又名「元寶湯」，發財寓意可謂相當明顯。而有些地方的習俗是在初五送窮神，又稱「破五」。需要一大早上起來放鞭炮、打掃廁所。送走窮苦的晦氣，迎接財神。

屬鼠的朋友，2018年對錢財的需求和渴望都會增大，想要財運足夠給力，財富大漲，在祭拜財神、送窮神這些大事上，就一定要認真執行。

屬羊的朋友，逢狗年破太歲，2018年有破財的跡象，更需要多向財神祈願，護佑自己的財庫。

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