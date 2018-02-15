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【塔羅】財星高照！誰在過年期間偏財運最旺？

2018-02-15 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

過年期間，財運紛飛，有人靠正財運過個穩當年；有人偏財運橫飛，紅包收到手軟，打麻將贏到錢包爆炸。2018過年期間，誰會擁有最旺的偏財運呢？會是你嗎？跟隨科技紫微網一起看看吧！

圖片來源／Shutterstock
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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念：「我的偏財運會是最旺的嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：戀人

「戀人」這張牌並不能帶給你一個最旺的偏財運，但它要告訴你的是，你會從那些你喜歡的人中，收穫好運。過年期間，有機會收到心儀的小禮物，有機會享受別人付費的娛樂項目，或者免費享受一頓大餐…等等。

　

選牌2：愚人

選擇這張牌的你，過年期間手氣還不錯，偏財運小旺哦！諸如買彩券、刮刮樂、打麻將之類的活動，可望小有收穫。雖然不至於靠這些發財致富，但意外的小驚喜也讓你過年期間心情愉悅。

　

選牌3：戰車

偏財運小旺，過年期間有機會獲得發財消息，但正如「戰車」這張牌要告訴你的是，得到消息後，你還得抓緊把握。過年期間少些玩樂，多和有經驗者探討實現方法，年後復工，加快行動才不至於錯失良機。

　

選牌4：正義逆位

偏財運不佳，有礙於人情，不得不轉出錢財的跡象。錢的數目不定，但對你來說卻是心如刀割。不過這筆錢會在日後為你帶回收益，請暫且忍耐一段時間吧！

　

選牌5：魔術師

選中這張牌的你，過年期間，彷彿擁有了魔術師的魔力，偏財運大旺。敏銳的眼光配合精確的第六感，很容易準確判斷出未來可以盈利的潛力股，在投資、理財項目上有突出表現。年後開工，可大膽下手。

　

選牌6：高塔

較弱的偏財運，令你收穫意外之財的概率不大。打牌、打麻將只當怡情就好。需要大筆錢財的項目，最好不要碰。過年期間，稍微控消費欲，別因為節慶就買得渾然忘我，守住辛苦掙得的正財才是正經事哦！

　

【延伸閱讀】

今年能賺大錢？流年財運詳細批

有財無庫守不住？速查財富命盤

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

偏財運科技紫微網

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