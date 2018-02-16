親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

過年時刻，和親朋好友聊天打牌，輸贏事小，聯絡感情最重要！喜歡打牌怡情的朋友，如果你希望加強牌桌上的手氣，一定要記得及時關注財神方位喔！記牢後，助你每戰必勝！

　

重要提醒：

1、為避免看過之後找不到這篇文章，務必及時保存！

2、財神方位均為落座的自然方位，而非麻將桌上寫的東南西北。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

2月1日（農曆十二月十六）

財神吉位：東北

不利方位：南

相剋對家：肖馬

　

2月2日（農曆十二月十七）

財神吉位：西南

不利方位：東

相剋對家：肖羊

　

2月3日（農曆十二月十八）

財神吉位：西南

不利方位：北

相剋對家：肖猴

　

2月4日（農曆十二月十九）

財神吉位：正北

不利方位：西

相剋對家：肖雞

　

2月5日（農曆十二月二十）

財神吉位：正北

不利方位：南

相剋對家：肖狗

　

2月6日（農曆十二月廿一）

財神吉位：東北

不利方位：東

相剋對家：肖豬

　

2月7日（農曆十二月廿二）

財神吉位：正東

不利方位：北

相剋對家：肖鼠

　

2月8日（農曆十二月廿三）

財神吉位：正南

不利方位：西

相剋對家：肖牛

　

2月9日（農曆十二月廿四）

財神吉位：東南

不利方位：南

相剋對家：肖虎

　

2月10日（農曆十二月廿五）

財神吉位：東北

不利方位：東

相剋對家：肖兔

　

2月11日（農曆十二月廿六）

財神吉位：東北

不利方位：北

相剋對家：肖龍

　

2月12日（農曆十二月廿七）

財神吉位：西南

不利方位：西

相剋對家：肖蛇

　

2月13日（農曆十二月廿八）

財神吉位：西南

不利方位：南

相剋對家：肖馬

　

2月14日（農曆十二月廿九）

財神吉位：正北

不利方位：東

相剋對家：肖羊

　

2月15日（農曆十二月三十）

財神吉位：西北

不利方位：北

相剋對家：肖猴

　

2月16日（農曆正月初一）

財神吉位：正東

不利方位：西

相剋對家：肖雞

　

2月17日（農曆正月初二）

財神吉位：正東

不利方位：南

相剋對家：肖狗

　

2月18日（農曆正月初三）

財神吉位：正南

不利方位：東

相剋對家：肖豬

　

2月19日（農曆正月初四）

財神吉位：正南

不利方位：北

相剋對家：肖鼠

　

2月20日（農曆正月初五）

財神吉位：東北

不利方位：西

相剋對家：肖牛

　

2月21日（農曆正月初六）

財神吉位：東北

不利方位：南

相剋對家：肖虎

　

2月22日（農曆正月初七）

財神吉位：西南

不利方位：東

相剋對家：肖兔

　

2月23日（農曆正月初八）

財神吉位：西南

不利方位：北

相剋對家：肖龍

　

2月24日（農曆正月初九）

財神吉位：正北

不利方位：西

相剋對家：肖蛇

　

2月25日（農曆正月初十）

財神吉位：正北

不利方位：南

相剋對家：肖馬

　

2月26日（農曆正月十一）

財神吉位：東北

不利方位：東

相剋對家：肖羊

　

2月27日（農曆正月十二）

財神吉位：正東

不利方位：北

相剋對家：肖猴

　

2月28日（農曆正月十三）

財神吉位：正南

不利方位：西

相剋對家：肖雞

　

打牌只為怡情，就算入手也只是偏財，若因此將求財的機會全都耗費掉，也太浪費財神爺坐鎮的時運了。所以，還是想想如何發大財吧！

　

【延伸閱讀】

九星聚財！為你帶財的職業是？

萬言批命格，你是天生福祿命？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

今日星座運勢／牡羊 綠色幸運 避免與人爭執

2018-02-16 00:00

風生水起．金狗報喜／富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 00:00

吉祥如意拜年去 過年期間最好運的星座？

2018-02-15 17:00

彩券先別買！先來測你中獎機緣高不高

2018-02-15 10:00

【塔羅】財星高照！誰在過年期間偏財運最旺？

2018-02-15 08:00

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00

送到心坎裡 最適合12生肖長輩的禮物？

2018-02-14 15:06

狗年送12生肖什麼樣禮品才適合 命裡師公開

2018-02-14 13:32

2018戊戌12生肖運程（下）／猴雞狗豬 人和運揚

2018-02-14 06:00

就是合不來！哪些生肖婆媳天生不對盤？

2018-02-13 11:02

情場失意別在意！失戀後人生更順遂的生肖女

2018-02-13 09:59

2018戊戌12生肖運程（中）／龍蛇馬羊 萬事清吉

2018-02-13 06:00

2018戊戌12生肖運程（上）／鼠牛虎兔 福滿吉慶

2018-02-12 06:00

天空為限周塔羅(下)／天蠍座 會遇到截然不同的桃花

2018-02-12 01:33

天空為限周塔羅(上)／處女座 工作爭取表現順遂

2018-02-12 01:26

唐綺陽星座運勢週報：金牛有機會翻盤 水瓶桃花運開

2018-02-12 00:00

殺破狼周運勢／白羊、巨蟹偏財運佳 雙魚桃花旺盛

2018-02-11 00:00

調查：天秤座、天蠍、雙魚座網購最易受騙

2018-02-09 14:47

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

單身有伴都要看！給12星座的愛情錦囊妙計

2018-02-06 09:48

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30

闊氣老闆大手筆！有望收到豐厚年終的星座？

2018-02-01 14:41

不愛「勾勾纏」！告白失敗就放棄的星座男

2018-01-31 08:00

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

感情財運都順利 各星座今年最好運的月份？

2018-01-26 17:00

【小孟塔羅】年節前拜什麼神能與神同行？

2018-01-25 17:07

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30

【Desire 塔羅占星】2月塔羅生命靈數運勢分析

2018-01-23 13:29

轉身就忘記？愛承諾卻不常兌現的星座男

2018-01-23 08:48

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

老起來放？提前進入中年危機的星座

2018-01-18 17:35

八面玲瓏的超級巨星 雙星組合 – 廉貞貪狼

2018-01-16 09:40

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

福氣滿滿！總能衣食無憂的生肖女？

2018-01-11 09:27

成功不怕晚 中年後照樣飛黃騰達的生肖？

2018-01-09 13:41
看更多

熱門文章

誰說初一不能回娘家？ 民俗專家：過時禁忌

2018-02-16 10:15

發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32

除夕大樂透開在基隆 威力彩下期上看6.3億

2018-02-15 21:52

過年走春！ 出門踏青開心玩 新年走出好運道

2018-02-16 00:00

彩券高額中獎人面相公開！圓臉、濃眉都上榜

2018-02-16 10:34

北台今降7度！初五開工冷氣團來襲 低溫下探13度

2018-02-16 15:14

春節大紅包 除夕夜造就68名百萬富翁

2018-02-15 22:12

初一走春台中新景點 后里棒棒糖花海綻放美景

2018-02-16 10:07

影／「財神爺抵在！」基隆彩券行開出1.6億買氣旺

2018-02-16 12:53

初一各地晴朗好天氣！7:34花蓮規模3.8有感地震

2018-02-16 07:00

來台自由行旅客增加！她說最迷人的2大原因

2018-02-16 13:49

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

微弱鋒面今天下午報到！東北部有短暫雨 高溫降4-5度

2018-02-16 11:24

7時34分花蓮規模3.8地震 宜花4級

2018-02-16 07:50

今日星座運勢／牡羊 綠色幸運 避免與人爭執

2018-02-16 00:00

超幸運！除夕加碼大樂透 1注獨得1.6億

2018-02-15 23:51

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

影／忠犬小八的故鄉 靠秋田犬振興當地觀光

2018-02-16 09:30

阿公胃痛忍月餘 竟是胃裡卡了1根鈣化的碎骨頭

2018-02-16 08:47

風生水起．金狗報喜／富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 00:00

Selina和周湯豪比帥 李秉憲愛妻也跑時裝周

2018-02-15 18:34

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

繪台灣加油風景圖網瘋傳 日藝術家：用能力所及加油

2018-02-16 11:13

機上咖啡不能喝？ 旅行流言終結者

2018-02-16 00:00

邀古畫名犬向民眾拜年 故宮燈會展出「十犬十美」

2018-02-15 18:54

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

好睡程度亞洲第六！桃園機場按摩躺椅樣樣俱全

2018-02-16 13:42

花蓮近海凌晨規模4地震 最大震度3級

2018-02-16 02:03

連假賞花趣！ 2018寒假全台花季懶人包

2018-02-16 08:00

圖輯／初一好天氣 行天宮現參拜人潮

2018-02-16 14:59

百貨福袋最強運得主 這家人連兩年開走汽車大獎

2018-02-16 17:10

大樂透第107014期及春節大紅包獎號

2018-02-16 02:04

英國管家來台授課 打出尊榮服務搶客

2018-02-16 11:59

長假出國放鬆 別誤踩文化地雷

2018-02-16 00:00

遠離毒蔬果 義美總經理的選購小撇步

2018-02-16 07:43

大樂透除夕春節大紅包 121注中獎

2018-02-16 02:04

全家團聚時刻 小心腸病毒找上門

2018-02-16 10:23

大樂透1注獨得1.6億 基隆開出

2018-02-16 02:04

新年求財 風水專家、星座老師提供小撇步

2018-02-16 14:46

打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top