打牌贏錢必看！2月財神方位查詢
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過年時刻，和親朋好友聊天打牌，輸贏事小，聯絡感情最重要！喜歡打牌怡情的朋友，如果你希望加強牌桌上的手氣，一定要記得及時關注財神方位喔！記牢後，助你每戰必勝！
重要提醒：
1、為避免看過之後找不到這篇文章，務必及時保存！
2、財神方位均為落座的自然方位，而非麻將桌上寫的東南西北。
2月1日（農曆十二月十六）
財神吉位：東北
不利方位：南
相剋對家：肖馬
2月2日（農曆十二月十七）
財神吉位：西南
不利方位：東
相剋對家：肖羊
2月3日（農曆十二月十八）
財神吉位：西南
不利方位：北
相剋對家：肖猴
2月4日（農曆十二月十九）
財神吉位：正北
不利方位：西
相剋對家：肖雞
2月5日（農曆十二月二十）
財神吉位：正北
不利方位：南
相剋對家：肖狗
2月6日（農曆十二月廿一）
財神吉位：東北
不利方位：東
相剋對家：肖豬
2月7日（農曆十二月廿二）
財神吉位：正東
不利方位：北
相剋對家：肖鼠
2月8日（農曆十二月廿三）
財神吉位：正南
不利方位：西
相剋對家：肖牛
2月9日（農曆十二月廿四）
財神吉位：東南
不利方位：南
相剋對家：肖虎
2月10日（農曆十二月廿五）
財神吉位：東北
不利方位：東
相剋對家：肖兔
2月11日（農曆十二月廿六）
財神吉位：東北
不利方位：北
相剋對家：肖龍
2月12日（農曆十二月廿七）
財神吉位：西南
不利方位：西
相剋對家：肖蛇
2月13日（農曆十二月廿八）
財神吉位：西南
不利方位：南
相剋對家：肖馬
2月14日（農曆十二月廿九）
財神吉位：正北
不利方位：東
相剋對家：肖羊
2月15日（農曆十二月三十）
財神吉位：西北
不利方位：北
相剋對家：肖猴
2月16日（農曆正月初一）
財神吉位：正東
不利方位：西
相剋對家：肖雞
2月17日（農曆正月初二）
財神吉位：正東
不利方位：南
相剋對家：肖狗
2月18日（農曆正月初三）
財神吉位：正南
不利方位：東
相剋對家：肖豬
2月19日（農曆正月初四）
財神吉位：正南
不利方位：北
相剋對家：肖鼠
2月20日（農曆正月初五）
財神吉位：東北
不利方位：西
相剋對家：肖牛
2月21日（農曆正月初六）
財神吉位：東北
不利方位：南
相剋對家：肖虎
2月22日（農曆正月初七）
財神吉位：西南
不利方位：東
相剋對家：肖兔
2月23日（農曆正月初八）
財神吉位：西南
不利方位：北
相剋對家：肖龍
2月24日（農曆正月初九）
財神吉位：正北
不利方位：西
相剋對家：肖蛇
2月25日（農曆正月初十）
財神吉位：正北
不利方位：南
相剋對家：肖馬
2月26日（農曆正月十一）
財神吉位：東北
不利方位：東
相剋對家：肖羊
2月27日（農曆正月十二）
財神吉位：正東
不利方位：北
相剋對家：肖猴
2月28日（農曆正月十三）
財神吉位：正南
不利方位：西
相剋對家：肖雞
打牌只為怡情，就算入手也只是偏財，若因此將求財的機會全都耗費掉，也太浪費財神爺坐鎮的時運了。所以，還是想想如何發大財吧！
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