打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

過年時刻，和親朋好友聊天打牌，輸贏事小，聯絡感情最重要！喜歡打牌怡情的朋友，如果你希望加強牌桌上的手氣，一定要記得及時關注財神方位喔！記牢後，助你每戰必勝！

重要提醒：

1、為避免看過之後找不到這篇文章，務必及時保存！

2、財神方位均為落座的自然方位，而非麻將桌上寫的東南西北。

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2月1日（農曆十二月十六）

財神吉位：東北

不利方位：南

相剋對家：肖馬

2月2日（農曆十二月十七）

財神吉位：西南

不利方位：東

相剋對家：肖羊

2月3日（農曆十二月十八）

財神吉位：西南

不利方位：北

相剋對家：肖猴

2月4日（農曆十二月十九）

財神吉位：正北

不利方位：西

相剋對家：肖雞

2月5日（農曆十二月二十）

財神吉位：正北

不利方位：南

相剋對家：肖狗

2月6日（農曆十二月廿一）

財神吉位：東北

不利方位：東

相剋對家：肖豬

2月7日（農曆十二月廿二）

財神吉位：正東

不利方位：北

相剋對家：肖鼠

2月8日（農曆十二月廿三）

財神吉位：正南

不利方位：西

相剋對家：肖牛

2月9日（農曆十二月廿四）

財神吉位：東南

不利方位：南

相剋對家：肖虎

2月10日（農曆十二月廿五）

財神吉位：東北

不利方位：東

相剋對家：肖兔

2月11日（農曆十二月廿六）

財神吉位：東北

不利方位：北

相剋對家：肖龍

2月12日（農曆十二月廿七）

財神吉位：西南

不利方位：西

相剋對家：肖蛇

2月13日（農曆十二月廿八）

財神吉位：西南

不利方位：南

相剋對家：肖馬

2月14日（農曆十二月廿九）

財神吉位：正北

不利方位：東

相剋對家：肖羊

2月15日（農曆十二月三十）

財神吉位：西北

不利方位：北

相剋對家：肖猴

2月16日（農曆正月初一）

財神吉位：正東

不利方位：西

相剋對家：肖雞

2月17日（農曆正月初二）

財神吉位：正東

不利方位：南

相剋對家：肖狗

2月18日（農曆正月初三）

財神吉位：正南

不利方位：東

相剋對家：肖豬

2月19日（農曆正月初四）

財神吉位：正南

不利方位：北

相剋對家：肖鼠

2月20日（農曆正月初五）

財神吉位：東北

不利方位：西

相剋對家：肖牛

2月21日（農曆正月初六）

財神吉位：東北

不利方位：南

相剋對家：肖虎

2月22日（農曆正月初七）

財神吉位：西南

不利方位：東

相剋對家：肖兔

2月23日（農曆正月初八）

財神吉位：西南

不利方位：北

相剋對家：肖龍

2月24日（農曆正月初九）

財神吉位：正北

不利方位：西

相剋對家：肖蛇

2月25日（農曆正月初十）

財神吉位：正北

不利方位：南

相剋對家：肖馬

2月26日（農曆正月十一）

財神吉位：東北

不利方位：東

相剋對家：肖羊

2月27日（農曆正月十二）

財神吉位：正東

不利方位：北

相剋對家：肖猴

2月28日（農曆正月十三）

財神吉位：正南

不利方位：西

相剋對家：肖雞

打牌只為怡情，就算入手也只是偏財，若因此將求財的機會全都耗費掉，也太浪費財神爺坐鎮的時運了。所以，還是想想如何發大財吧！

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