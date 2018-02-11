殺破狼周運勢／白羊、巨蟹偏財運佳 雙魚桃花旺盛

2018-02-11 00:00 聯合新聞網 殺破狼



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白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，木星落在財務宮位，相位良好，偏財運佳，新春期間可以試試手氣，會獲得不少意外之財。某些白羊座可能會得到長輩或上司一個大紅包，不但討到好彩頭，荷包更是非常充實。

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，週遭的人際關係會有一些變化，某些朋友會離開你的生活圈，但此時你也會交到新的朋友，與這些朋友未來會有很多密切的往來。

感情運方面，金星、水星、海王星齊聚秘密宮位，新春期間可能會巧遇過去暗戀過的初戀情人，令你心跳加速。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到海王星與金星的影響，年假期間出遠門，在外地容易睡不好、認床。同時容易水土不服造成身體微恙，出遠門也要注意交通安全與血光之災。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到天王星影響，新春期間可能會被上司或老闆打擾，交辦一些雜事，使你年假期間都無法安心休息。某些白羊座甚至需要在年節期間加班或值班，無法放下工作好好過節。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，過年前後有機會轉換新的工作，可能會跳槽到條件比較好的公司，或是原來的職務會有調整。新春期間，可為未來工作的遠景許下心願，可獲得非常強大的能量幫助。

感情運佳，在感情宮位的木星相位良好，新春期間會有許多時間與機會好好與喜歡的人相處，甚至會需要拜訪對方家庭，進一步談談雙方的婚姻大事。兩人在情感關係上也會達成一定的共識。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星與人際關係宮位的金星、海王星相位不良，新春期間有破財的跡象。不要太沈迷於賭博，這段期間容易破財。同時，可能會有許多人情債要付出，需要多準備一些錢發紅包。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到天王星影響，新春期間出門遠行，容易水土不服，睡眠狀況不好，出遠門反而會令你感覺很勞累。

健康運方面，在疾厄宮位的火星受到海王星、金星影響，新春期間要注意刀火燙傷等意外傷害，容易患染急性的疾病，可以的話，趁著年節期間好好休息，出門在外比較容易生病或受傷。

雙子座：

整體運勢：

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，有些雙子座會在新春前後啟程到外地唸書、打工度假、或是要外派到海外工作。新春期間，可許下在海外發展順利的願望，會獲得很好的能量幫助。

工作運佳，金星、海王星、水星齊聚志業宮位，同時在工作宮位的木星相位十分良好，可能會在過年前獲得一筆預期之外的工作獎勵，可能會被升官，或是加薪。某些雙子座會在過年前後找到一份待遇非常好的新工作，新的一年也會對於工作有新的期許。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到志業宮位的海王星、金星影響，新春期間可能會為了工作因素，無法與喜歡的對象好好相處，抽不出空閒的時間與對方好好約會，可能會因此引發對方的不滿。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到天王星影響，雖然年終領了不少獎金，但新春期間會有許多人情債要還，發出去不少紅包。跟親戚朋友打麻將，輸多贏少，盡量少賭博。

健康運方面，冥王星與土星齊聚疾厄宮位，須好好注意作息，可能會感覺身體狀況不良，深受一些慢性病所苦，趁年假期間請好好調養身體。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運方面，金星、水星、海王星齊聚遠行宮位，新春期間會有機會到外地旅行遊玩，並享受高規格的食宿待遇，旅程之中甚至會有豔遇。但由於海王星與金星受到健康宮位的木星影響，出門在外比較容易生病，一些常備藥須帶在身邊，以應不時之需。

金錢運佳，日蝕發生在財務宮位，偏財運佳，可試試手氣。某些某些巨蟹座新春前後會獲得配股，或是有一筆為數不少的年終獎金，不論是以什麼方式獲得這筆金錢，都足以讓你過很長一段好日子。

感情運方面，在戀愛宮位的木星相位良好，與某個還在曖昧關係中的對象，會在新春期間有關鍵性的進展，雙方可能會確立彼此的關係，已經有對象的巨蟹座，懷孕的機率大，或是會有進入婚姻關係的共識。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到海王星與金星的影響，有許多巨蟹座新春期間需要加班，或是不斷地在休假期間接獲長官與上司交辦的事情，過年都無法好好放鬆休息。

健康運不佳，在健康宮位的火星，受到海王星與金星的影響，要當心被傳染流感，或是出門在外感染不明的疾病，使得整個年假身體處於不太舒適的狀態。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，情感關係會在此時做出一些釐清，某些獅子座可能會離開一段不健康的關係，讓自己獲得自由。還在曖昧階段的獅子座，可能會在此時向某人告白，有可能成功，兩人順利在一起，但若是失敗了，連朋友都做不成。

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，新春期間，有許多獅子座會充分地想宅在家中放假休息，哪裡都不去，躲過一些親戚朋友的干擾，反而獲得一種宅宅的小確幸。

本週須注意的部分：

金錢運方面，金星、海王星、水星齊聚財務宮位，受到火星影響，新春期間切勿沈迷於賭博，容易因為嚐到一點甜頭，把贏來的錢壓下去博大的，最後得不償失，打麻將或買彩券請見好就收，不要貪小失大。

健康運方面，金星、海王星、水星齊聚疾厄宮位，年假期間身體狀況不太理想，容易感染流感，外出也容易遇到水土不服的問題，身體狀況較不理想，可能會想待在家休息。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，職務可能會在過年前後有一個重要的調整，可能會升職或調單位，或是有外派的跡象。某些處女座會在過年前後跳槽換工作，本週會收到重要的工作通知。

旅遊運佳，在旅行宮位的木星相位良好，新春期間盡量外出走春、遊覽，會玩得十分愉快，甚至在旅程中結識非常志同道合的旅伴，這個旅伴可能是你非常重要的邂逅。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到冥王星影響，偏財運並不理想，不要想藉由賭博，或是買彩券發小財，可能會得不償失。娛樂方面的花費可能比較多，但容易當冤大頭被人敲竹槓，出門遊玩要當心騙子。

感情運方面，在感情宮位的海王星與金星受到火星影響，新春期間到彼此的家庭拜訪，與對方的家人相處會較為拘束與不習慣，甚至會有一些不太愉快的事情困擾兩人，最好能減少在彼此家庭中打擾的時間，避免與彼此的家人有一些摩擦。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，單身的天秤可能會煞到某個對象，這個人可能是週遭早就認識的人，也可能是一個偶像明星，或是一隻寵物。有伴侶的天秤座，懷孕的機率高，想要懷孕生小孩的天秤座最近可以努力做人。

金錢運佳，木星落在金錢宮位，相位良好。農曆年前後，可能會有加薪的好消息，或是年終獎金會高於預期，存款會迅速增加，對天秤而言，會是荷包豐收的一年。

本週須注意的部分：

旅行運方面，在旅遊宮位的火星，受到健康宮位的海王星與金星影響，可能會在身體不太舒服的情況下還得出門遊玩，或是出遠門到外地水土不服，身體微恙，出遠門須注意身體健康。

交通運方面，在交通宮位的火星受到海王星與金星的影響，外出要注意交通安全，駕駛車輛容易在半途拋錨，外出前要先檢查車輛的狀況。同時要當心行車糾紛，此時也容易被開罰單。

健康運方面，海王星、金星、水星齊聚健康宮位，新春期間要當心著涼感冒，呼吸系統較不理想，喉嚨容易失聲沙啞。此時要當心一些傳染疾病，可能會使你的新年假期在生病中度過。

天蠍座：

整體運勢：

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，有搬家需求的天蠍座，過年前後會找到理想的物件，沒有搬家需求的天蠍座，過年前後家庭繁瑣的事情較多，與家人的關係可能會較為緊繃，某些家人的狀況令你較為擔憂，要特別注意家庭成員的身體健康與人身安全。

感情運方面，海王星、金星、水星齊聚戀愛宮位，受到火星影響，容易過度寵溺戀人，為喜歡的人買很多東西，但你會花錢花得很歡喜。有小孩的天蠍座則可能會在小孩身上有很多花費，金錢有流失的現象。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星落在金錢宮位，受到海王星與金星的影響，過年期間花在玩樂上的花費會特別多，有些花費其實是不必要的，容易被人當冤大頭敲竹槓，甚至花錢受氣。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到天王星影響，年節在外的交通，可能會遇到不太愉快的事件，行車要當心交通糾紛，也容易被開罰單，交通工具容易故障，同時要特別注意交通安全。

健康運方面，木星落在命宮，身體狀況的負擔較重，容易引發突發性的病痛與傷害，新春期間要特別注意作息正常，好好休息，並注意身體的一些小毛病。

射手座：

整體運勢：

溝通運方面，日蝕發生在溝通宮位，過年期間可能會換新的手機或是交通工具，但更新一些通訊軟體時，須當心搞丟某些朋友的帳號，從此之後與某些朋友的連結會因此斷掉。

家宅運方面，海王星、金星、水星齊聚家宅宮位，會是一段非常慵懶又宅的假期，即便出遠門也會想躲在一個舒適的民宿享受悠閒，某些射手可能在新春期間，身體狀況不佳，只能趁年假時好好休息。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到天王星影響，年節期間在玩樂方面的花費須注意節制，最好不要賭博，卻容易執著把投注的錢都贏回來，反而越輸越多，

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到冥王星影響，過年期間可能會花很多錢買些禮物討好喜歡的對象，然而對方對於你的付出可能有些挑剃。某些射手座可能會沈迷在賭博上，可能會因此冷落喜歡的對象，記得要多與對方保持聯絡。

健康運方面，火星落在命宮，受到海王星與水星的影響，過年期間要留意血光之災，或是身體狀況不良，想去一些地方遊覽，行動力也會因此受限。特別當心意外的傷害與疾病纏身。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，木星落在人際關係宮位，相位良好，年節期間，會有許多人登門拜訪，同時會收到許多餽贈，會是人際關係非常繁忙的時期。

金錢運佳，日蝕發生在金錢宮位，過年前後可能會被公司加薪，收益有增加的趨勢，有些摩羯座年節期間會多找一份兼職，利用休假多賺些錢，荷包收穫滿滿。

旅遊運佳，海王星、金星、水星齊聚旅行宮位，新年假期會想在外地旅遊過年，可享受高規格的食宿款待，在外旅遊也可能會有怦然心動的邂逅，十分愉快。

感情運方面，金星落在旅行宮位，年節期間出門旅行，在旅程之間會有怦然心動的邂逅，若是年假期間能跟喜歡的人一起旅行，也能使兩人的感情更進一步，同時玩得非常愉快。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到冥王星影響，年節期間出遠門要注意門戶與電器的安全，放假回家後，會發現有些麻煩的事情要收拾善後。家人也可能有些麻煩的問題讓你煩惱，得多擔待家宅與家人的狀況。

健康運方面，火星落在秘密宮位，年節期間容易熬夜打麻將，或是在外地時差調不過來，睡眠不足，使得這麼長的假期不但沒休息，甚至比平常更勞累，過年還是要注意作息正常。

水瓶座：

整體運勢：

工作運佳，木星落在志業宮位，相位良好，年節期間可能會需要加班，處理手上許多重要的業務，但這些忙碌都會是值得的，你將會因為這些時間的努力，事業更上一層樓。

金錢運方面，海王星、金星、水星齊聚金錢宮位，過年前後可能會被公司加薪，或是有豐厚的年終獎金鼓勵，你目前在職場的地位十分重要，業績亮眼，同時會在過年期前後有許多正財進帳。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星與金星的影響，年節期間會遇到一些不喜歡的親戚朋友來拜訪，還要包紅包打點他們，讓你覺得很麻煩。

健康運方面，日蝕發生在命宮，過年期間要注意心血管方面的問題，注意保暖，同時腸胃狀況不太理想，不要做太多刺激性的活動，酒精飲料的攝取也要節制。會是身體負擔較嚴重的時期。

感情運方面，受到月蝕發生在情感宮位的影響，年節期間可能與另一半的關係會顯得有些緊張，容易因為一些小事就吵起來，某些水瓶座可能在情傷之中過年，甚至容易因為年節的關係，與另一半的關係生變，感情注意情緒控管。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運佳，木星落在遠行宮位，年假期間適合到海外旅行渡假，可逃避與親戚交際的機會，以同時在外地會享受高規格得款待，使你的年假獲得充分的利用。

感情運佳，海王星、金星、水星齊聚命宮，會是桃花旺盛的時期，可能會收到某些人的聯繫，對你透露出一些好感。情人節可能會收到喜歡的人送來的驚喜，令你心花朵朵開。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星落在志業宮位，過年期間海有許多額外的工作要帶回家處理，某些雙魚座甚至要在過年期間到公司加班或值班，不能盡情的休假，會是很勞累的時期。

健康運方面，海王星、金星、水星齊聚命宮，年節期間要當心著涼感冒，或是在外地被傳染流感，使得過年期間在生病中度過。

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