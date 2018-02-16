親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

今日星座運勢／牡羊 綠色幸運 避免與人爭執

2018-02-16 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

二月十六日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：支持他人

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天避免網路上強烈發言或與人爭執。不妨花些時間思考關於自己的理想與群眾力量。以及你需要什麼樣的團隊來支持你，而你又支持了誰？這些思考，有助於讓你更有力量與幸運。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

今天避免進行事業上的重大決定或行動。不妨花些時間思考關於自己職場生涯以及人生角色的方向與重點。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：書店

今天避免出遠門。適合閱讀與沈澱思考。部分雙子可能有共有資產、合夥、離婚程序、投資等的相關壓力或事件。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：棗紅色

★ 幸運物：保暖圍巾

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：談話場合

內心想快速改變某些人事物，但偏偏目前時局需要花費更多耐心與時間，彼此還需要磨合與互信。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：暖黃色

★ 開運物：傾聽

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：溫馨的用餐場合

終於又到周末，感覺如釋重負，滿心期待下班後的娛樂活動。如果有伴的人要多注意對方的心情。今天容易遇到讓自己心情不太好的人。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：溫暖的食物與湯品

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：美食餐廳

心情容易有些失落。也許是他人不贊同你的某些言行或想法，也可能因為感情遇到瓶頸或問題。部分處女座母親容易有照顧孩子上的壓力。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：鮮花

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：花店

今天無論是自己想要忙碌的跑來跑去，或是應他人要求或工作家庭需求，總之是忙碌的一天。特別是處理家庭與孩子相關的事務，容易有家庭方面或房子方面的壓力。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：關心家人

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：喜慶場合

今天適合大家一起聚餐同樂，也容易收到喜帖參加婚晏沾沾喜氣。但遇到老同事或老朋友要輕鬆應對，避免相互比較。注意家中的低氣壓。多對家人說體貼的話或傳關心的訊息。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：亮色系的配件

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天要避免想要道人長短或傳遞訊息的衝動，也要避免文字文件上某些粗心犯的失誤。聚會中的對話要避免舊事重提。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：熱茶熱湯

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

面對工作、金錢、以及自我價值，不妨靜下心沈澱思考。自己的核心價值在哪裡？如果撇開存款、金錢、工作身份外，真正的自我價值與內在品質是什麼？

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍色

★ 開運物：低調謙和

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：瑜伽會館

今天較不適合展開新計劃與新事物，也不適合高調展現自我。不妨回顧一下自己的生命，做個重整與紀錄。反而可以因此對於未來計畫更清晰明瞭。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：靜心音樂

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：靜心空間

今天是將專注力放在自我內在的時刻。關照自己是否有不斷渴求或有任何複雜的情緒產生，以及內在深處真正產生匱乏的可能原因。透過身心靈的關照與整合，未來更有力量發光發熱。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

風生水起．金狗報喜／富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 00:00

吉祥如意拜年去 過年期間最好運的星座？

2018-02-15 17:00

彩券先別買！先來測你中獎機緣高不高

2018-02-15 10:00

【塔羅】財星高照！誰在過年期間偏財運最旺？

2018-02-15 08:00

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00

送到心坎裡 最適合12生肖長輩的禮物？

2018-02-14 15:06

狗年送12生肖什麼樣禮品才適合 命裡師公開

2018-02-14 13:32

2018戊戌12生肖運程（下）／猴雞狗豬 人和運揚

2018-02-14 06:00

就是合不來！哪些生肖婆媳天生不對盤？

2018-02-13 11:02

情場失意別在意！失戀後人生更順遂的生肖女

2018-02-13 09:59

2018戊戌12生肖運程（中）／龍蛇馬羊 萬事清吉

2018-02-13 06:00

2018戊戌12生肖運程（上）／鼠牛虎兔 福滿吉慶

2018-02-12 06:00

天空為限周塔羅(下)／天蠍座 會遇到截然不同的桃花

2018-02-12 01:33

天空為限周塔羅(上)／處女座 工作爭取表現順遂

2018-02-12 01:26

唐綺陽星座運勢週報：金牛有機會翻盤 水瓶桃花運開

2018-02-12 00:00

殺破狼周運勢／白羊、巨蟹偏財運佳 雙魚桃花旺盛

2018-02-11 00:00

調查：天秤座、天蠍、雙魚座網購最易受騙

2018-02-09 14:47

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

單身有伴都要看！給12星座的愛情錦囊妙計

2018-02-06 09:48

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30

闊氣老闆大手筆！有望收到豐厚年終的星座？

2018-02-01 14:41

不愛「勾勾纏」！告白失敗就放棄的星座男

2018-01-31 08:00

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

感情財運都順利 各星座今年最好運的月份？

2018-01-26 17:00

【小孟塔羅】年節前拜什麼神能與神同行？

2018-01-25 17:07

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30

【Desire 塔羅占星】2月塔羅生命靈數運勢分析

2018-01-23 13:29

轉身就忘記？愛承諾卻不常兌現的星座男

2018-01-23 08:48

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

老起來放？提前進入中年危機的星座

2018-01-18 17:35

八面玲瓏的超級巨星 雙星組合 – 廉貞貪狼

2018-01-16 09:40

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

福氣滿滿！總能衣食無憂的生肖女？

2018-01-11 09:27

成功不怕晚 中年後照樣飛黃騰達的生肖？

2018-01-09 13:41

第一名是4月14日、吊車尾的是…2018最幸運生日排行大公開

2018-01-09 10:59

個性導致破財？揭露財神遠離你的原因！

2018-01-05 14:00
看更多

熱門文章

尾牙抽中山景透天豪宅 中獎者卻高興不起來...

2018-02-15 09:00

除夕大樂透開在基隆 威力彩下期上看6.3億

2018-02-15 21:52

春節好天氣！今高溫29度微熱 明晚小變化

2018-02-15 07:01

心理師教撇步 一人過年不寂寞

2018-02-15 09:51

老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55

黃安批愛滋病患爽用健保？ 疾管署澄清

2018-02-15 12:42

春節大紅包 除夕夜造就68名百萬富翁

2018-02-15 22:12

「牙科年假症候群」當心！ 門診量增3成

2018-02-15 10:37

【塔羅】財星高照！誰在過年期間偏財運最旺？

2018-02-15 08:00

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00

彩券先別買！先來測你中獎機緣高不高

2018-02-15 10:00

超暖除夕！全台天氣晴 中南部逾30度

2018-02-15 15:19

狗來富！彩迷帶狗買彩券 簽注簽11

2018-02-15 15:18

今年就等這一波！ 前LV設計師與GU跨界合作

2018-02-15 11:14

寶可夢官方助陣台灣燈會 稀有精靈添年味

2018-02-15 16:02

吉祥如意拜年去 過年期間最好運的星座？

2018-02-15 17:00

Selina和周湯豪比帥 李秉憲愛妻也跑時裝周

2018-02-15 18:34

邀古畫名犬向民眾拜年 故宮燈會展出「十犬十美」

2018-02-15 18:54

影／卡通才看得到雪屋？ 日本秋田真實重現

2018-02-15 13:30

晶華酒店年菜食譜／乾燒明蝦 酸鹹醬汁連小朋友也喜歡

2018-02-14 13:09

春節用電安全有3招 電線切勿對折綑綁

2018-02-15 13:02

今日星座運勢／牡羊 綠色幸運 避免與人爭執

2018-02-16 00:00

晶華酒店年菜食譜／琵琶豆腐滋味香 軟嫩口感好下飯

2018-02-14 12:05

翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼

2018-02-15 12:00

風生水起．金狗報喜／富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 00:00

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

過年走春！ 出門踏青開心玩 新年走出好運道

2018-02-16 00:00

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

用油小撇步 醫師：廚房裡別只放一種油

2018-02-15 14:47

機上咖啡不能喝？ 旅行流言終結者

2018-02-16 00:00

花蓮近海凌晨規模4地震 最大震度3級

2018-02-16 02:03

威力彩衝5.7億 除夕夜彩券行人氣旺

2018-02-15 17:37

六軍團創意年菜廚神大賽 阿基師評審讚聲

2018-02-15 10:06

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

長假出國放鬆 別誤踩文化地雷

2018-02-16 00:00

溫馨記憶／午夜的團圓飯

2018-02-15 00:00

春節也要當文青 9本書陪你過新年

2018-02-15 14:46

心情點滴／長年菜之味

2018-02-15 00:00

鳥松泥火山噴發 民眾憂安全佇足圍觀

2018-02-15 13:03

大樂透第107014期及春節大紅包獎號

2018-02-16 02:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top