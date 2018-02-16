今日星座運勢／牡羊 綠色幸運 避免與人爭執

2018-02-16 00:00 聯合新聞網 那河



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二月十六日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：支持他人

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天避免網路上強烈發言或與人爭執。不妨花些時間思考關於自己的理想與群眾力量。以及你需要什麼樣的團隊來支持你，而你又支持了誰？這些思考，有助於讓你更有力量與幸運。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

今天避免進行事業上的重大決定或行動。不妨花些時間思考關於自己職場生涯以及人生角色的方向與重點。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：書店

今天避免出遠門。適合閱讀與沈澱思考。部分雙子可能有共有資產、合夥、離婚程序、投資等的相關壓力或事件。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：棗紅色

★ 幸運物：保暖圍巾

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：談話場合

內心想快速改變某些人事物，但偏偏目前時局需要花費更多耐心與時間，彼此還需要磨合與互信。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：暖黃色

★ 開運物：傾聽

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：溫馨的用餐場合

終於又到周末，感覺如釋重負，滿心期待下班後的娛樂活動。如果有伴的人要多注意對方的心情。今天容易遇到讓自己心情不太好的人。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：溫暖的食物與湯品

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：美食餐廳

心情容易有些失落。也許是他人不贊同你的某些言行或想法，也可能因為感情遇到瓶頸或問題。部分處女座母親容易有照顧孩子上的壓力。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：鮮花

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：花店

今天無論是自己想要忙碌的跑來跑去，或是應他人要求或工作家庭需求，總之是忙碌的一天。特別是處理家庭與孩子相關的事務，容易有家庭方面或房子方面的壓力。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：關心家人

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：喜慶場合

今天適合大家一起聚餐同樂，也容易收到喜帖參加婚晏沾沾喜氣。但遇到老同事或老朋友要輕鬆應對，避免相互比較。注意家中的低氣壓。多對家人說體貼的話或傳關心的訊息。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：亮色系的配件

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天要避免想要道人長短或傳遞訊息的衝動，也要避免文字文件上某些粗心犯的失誤。聚會中的對話要避免舊事重提。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：熱茶熱湯

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

面對工作、金錢、以及自我價值，不妨靜下心沈澱思考。自己的核心價值在哪裡？如果撇開存款、金錢、工作身份外，真正的自我價值與內在品質是什麼？

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍色

★ 開運物：低調謙和

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：瑜伽會館

今天較不適合展開新計劃與新事物，也不適合高調展現自我。不妨回顧一下自己的生命，做個重整與紀錄。反而可以因此對於未來計畫更清晰明瞭。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：靜心音樂

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：靜心空間

今天是將專注力放在自我內在的時刻。關照自己是否有不斷渴求或有任何複雜的情緒產生，以及內在深處真正產生匱乏的可能原因。透過身心靈的關照與整合，未來更有力量發光發熱。