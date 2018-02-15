今日星座運勢／處女 學習運佳 謙虛帶來貴人和好運

2018-02-15 00:00 聯合新聞網 那河



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二月十五日（四）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：圖文書

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：漫畫書店

能夠用輕鬆幽默的態度引導周圍的人，讓大家盡情在玩樂中發揮創意、製造績效。今天特別適合進行新計畫的創意。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：合作精神

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作場合

工作核心組織容易有變動，或因外界事務而有所影響。內在安全感仍被挑戰中，要以積極但穩定的態度應戰。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店或圖書館

知識與藝術是你今天最好的朋友與幸運符。和情人間要避免金錢往來。孩子的金錢觀要做好教育，也可能孩子有額外支出。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：正直無私

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作場合

工作職場表現仍舊亮眼，但要注意避免被不當的利益所利誘，反而可能因此蒙受損失。不是你的錢財或功勞不要取。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

工作上或生活上若有情緒不佳有時來自於修行不夠。很多事情需要更寬大的胸懷與反省。多想自己該學習的，少想自己已經付出的。身體過勞者須給自己更多休息的時間。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：謙虛

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：輕鬆的談話場合

學習運不錯。避免把自己放在老師的位置，謙虛才能為你帶來更多貴人與好運。有些事情見好就收。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：小會議室

貴人運和合作運是努力的重點。有什麼需求不妨多和他人溝通，人際的互動頻繁且重要。資產或債務的擴張要注意，避免之後壓力過大。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：新事物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：學習場所

孩子或情人易鬧脾氣。少放注意力在彼此的情緒上，多努力於新事物的冒險與拓展。有不少選擇或忙於不同的事情，雖然不見得每件事情努力後都一定有成果，但追尋的能量是重點。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藝術品

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：美術館

投資與金錢方面要注意，避免在不清楚細節的狀態下做任何投資。多接觸哲學美學，提升自己的精神層面。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：靈性彩油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：身心靈中心

內在的聲音與靈感相當重要，不要輕易忽視。過去尚未處理的事情可能會有流言出現，建議清理情緒雜質。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：自己喜歡的色彩

★ 幸運物：個性服飾

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：人多的地方

現在是你發光發亮的時機，不需遲疑與不安，但首先克服工作疲乏或多運動找回身體的舒適感。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：感恩

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：花店

為人正直努力的雙魚，人氣速飆，直覺力與靈感源源不絕。但若過去在合作或金錢感情有問題者，小心流言傳播的威力，自己也要避免在網路上傳播不當言論。