今日星座運勢／獅子 輕鬆態度與人接近 有助運勢

2018-02-14 00:00 聯合新聞網 那河



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二月十四日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：傾聽

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：社交活動

透過關心群體的利益與多數人的真實想法，你可以更加拓展自己的視野，以及專業上的能力。避免固著在自己的想法與世界裡。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：河流的圖片

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：有水流的地方

今天是需要順著流走的一天。凡事不可太勉強。準備好的金牛容易有有力人士的支持。情緒壓抑久的金牛需注意情緒控管。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：服務精神

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

傾聽內在之心，多和他人連結。多把能量放在為他人服務上。只要心靜沉穩，自然有許多人支持。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：維他命B群

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：舒適的休息空間

避免只想照自己意思做事，否則容易引起他人的不悅或反彈。多聽聽大家的想法。容易緊張的巨蟹需注意腸胃保健。避免過勞。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：色彩明亮的空間

今天是展現才華與能力的一天。但同時要多以輕鬆的態度和他人接近，對於未來的運勢也有絕對的幫助。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：橄欖綠

★ 開運物：書籍

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：書店

如果專業不足或平日不太閱讀進修的人，今天心情容易有些迷惘。不妨今天找些有益專業與身心的書籍，增強自我價值。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：光線明亮的空間

今天的你相當活躍。不過也可能太放鬆而變得迷糊外加心不在焉。工作上仍有不少責任需要你負責，不要放的太輕鬆喔。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：新事物

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：新奇溫暖的空間

現在是提升自己新知識的時候。不要停留在老舊陳腐的觀念或工具。學習新事物與高科技是勢在必行的。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業實力

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

金錢或合作方面可能會感到些許壓力。凡事不要操之過急，耐心等待屬於你的時機。在金錢上需要以實力專業取勝，投機萬萬不可。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色項鍊或絲巾

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：輕鬆的談話場合

有時候固著的價值觀或專業反而會給他人一種壓力。要學習如何用更簡單更有親和力的方式讓他人理解並接受你的想法。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色寶石

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：溫馨的會談空間

有新的合作對象產生的跡象，或合作關係、親密關係正進入某種變動與調整階段。好好計劃一下有關合作或婚姻方面的未來走向。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：SPA

也許心裡有很多話與想法想傳達或表現，但要尊重他人是否有意願與時間聆聽，或你的想法是否是對方此刻真正需要的。記住溝通是雙向的。