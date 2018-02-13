今日星座運勢／雙魚 謙虛低調與真誠助人 運勢提升

2018-02-13 00:00 聯合新聞網 那河



二月十三日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：花店

你很積極，但他人卻遲遲沒有動作，這樣的狀態容易讓你感到有些不舒服，但人生有時這也是修行的功課之一。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色食物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：看得到藍天的地方

金牛座的你較容易猶豫不決，但他人卻衝得很快，建議用交朋友的方式和他人互動，用陽光的心情開始這一天。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作文件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作場合

努力學習與工作服務的時刻，雖然外在環境不見得能給你多少支持與回饋，但你的努力終究會有回報。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：天使

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：新的地方

有新的發展正在開始，也許是新生活、新工作、新房子、懷孕等都有可能，而你的心情有些複雜或感性。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色蔬果

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：色彩溫暖的空間

忙碌的生活要如何找到內心的平靜，或是家庭與工作的時間要如何分配是目前的課題。建議順著流走，避免過度忙碌，讓心靜下來。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：美食咖啡館

有時候想法太多或選擇太多也是件麻煩事。建議盡量把事情單純化，若他人持反對意見，不妨先聽聽看對方的想法。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍天白雲

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野寬廣的地方

你有理想想要往前行，大家也都等著看你的成果如何再做最後決策與評斷。拿出活力與自信就對了。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：光線充足的空間

有新的想法或行動，但同時又有些瞻前顧後，可能是你有所擔心，也可能是身旁的人有所害怕。用幽默輕鬆的方式處理面對是比較好的。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：茶飲點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：放鬆的談話場所

有些事情必須要慢慢等待與溝通，花些時間去研究或疏通是必要的，如果他人不願認清事實，或許需花些時間讓他慢慢思考與接受。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：喜劇片

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：瑜伽會館

最近的你容易焦慮，事情很多或壓力不小，也可能有睡不安穩或易怒的傾向。建議找尋適當的紓壓管道與方式。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黑色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

只要有魄力有想法，就不怕事情做不完或無法達成預期成果。你有能力自信沉穩的處理好周邊所有的事情，好好把握機會彰顯自己的能力專業吧。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：謙虛助人

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：熟悉的場所

注意周邊是否有小人或詐騙集團，凡事三思而後行，便可免去日後一些不必要的麻煩。謙虛低調與真誠助人是提升運勢的好方法。