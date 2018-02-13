親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

今日星座運勢／雙魚 謙虛低調與真誠助人 運勢提升

2018-02-13 00:00聯合新聞網 那河

二月十三日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：花店

你很積極，但他人卻遲遲沒有動作，這樣的狀態容易讓你感到有些不舒服，但人生有時這也是修行的功課之一。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色食物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：看得到藍天的地方

金牛座的你較容易猶豫不決，但他人卻衝得很快，建議用交朋友的方式和他人互動，用陽光的心情開始這一天。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作文件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作場合

努力學習與工作服務的時刻，雖然外在環境不見得能給你多少支持與回饋，但你的努力終究會有回報。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：天使

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：新的地方

有新的發展正在開始，也許是新生活、新工作、新房子、懷孕等都有可能，而你的心情有些複雜或感性。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色蔬果

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：色彩溫暖的空間

忙碌的生活要如何找到內心的平靜，或是家庭與工作的時間要如何分配是目前的課題。建議順著流走，避免過度忙碌，讓心靜下來。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：美食咖啡館

有時候想法太多或選擇太多也是件麻煩事。建議盡量把事情單純化，若他人持反對意見，不妨先聽聽看對方的想法。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍天白雲

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野寬廣的地方

你有理想想要往前行，大家也都等著看你的成果如何再做最後決策與評斷。拿出活力與自信就對了。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：光線充足的空間

有新的想法或行動，但同時又有些瞻前顧後，可能是你有所擔心，也可能是身旁的人有所害怕。用幽默輕鬆的方式處理面對是比較好的。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：茶飲點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：放鬆的談話場所

有些事情必須要慢慢等待與溝通，花些時間去研究或疏通是必要的，如果他人不願認清事實，或許需花些時間讓他慢慢思考與接受。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：喜劇片

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：瑜伽會館

最近的你容易焦慮，事情很多或壓力不小，也可能有睡不安穩或易怒的傾向。建議找尋適當的紓壓管道與方式。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黑色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

只要有魄力有想法，就不怕事情做不完或無法達成預期成果。你有能力自信沉穩的處理好周邊所有的事情，好好把握機會彰顯自己的能力專業吧。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：謙虛助人

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：熟悉的場所

注意周邊是否有小人或詐騙集團，凡事三思而後行，便可免去日後一些不必要的麻煩。謙虛低調與真誠助人是提升運勢的好方法。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

2018戊戌12生肖運程（上）／鼠牛虎兔 福滿吉慶

2018-02-12 06:00

天空為限周塔羅(下)／天蠍座 會遇到截然不同的桃花

2018-02-12 01:33

天空為限周塔羅(上)／處女座 工作爭取表現順遂

2018-02-12 01:26

唐綺陽星座運勢週報：金牛有機會翻盤 水瓶桃花運開

2018-02-12 00:00

殺破狼周運勢／白羊、巨蟹偏財運佳 雙魚桃花旺盛

2018-02-11 00:00

調查：天秤座、天蠍、雙魚座網購最易受騙

2018-02-09 14:47

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

單身有伴都要看！給12星座的愛情錦囊妙計

2018-02-06 09:48

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30

闊氣老闆大手筆！有望收到豐厚年終的星座？

2018-02-01 14:41

不愛「勾勾纏」！告白失敗就放棄的星座男

2018-01-31 08:00

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

感情財運都順利 各星座今年最好運的月份？

2018-01-26 17:00

【小孟塔羅】年節前拜什麼神能與神同行？

2018-01-25 17:07

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30

【Desire 塔羅占星】2月塔羅生命靈數運勢分析

2018-01-23 13:29

轉身就忘記？愛承諾卻不常兌現的星座男

2018-01-23 08:48

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

老起來放？提前進入中年危機的星座

2018-01-18 17:35

八面玲瓏的超級巨星 雙星組合 – 廉貞貪狼

2018-01-16 09:40

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

福氣滿滿！總能衣食無憂的生肖女？

2018-01-11 09:27

成功不怕晚 中年後照樣飛黃騰達的生肖？

2018-01-09 13:41

第一名是4月14日、吊車尾的是…2018最幸運生日排行大公開

2018-01-09 10:59

個性導致破財？揭露財神遠離你的原因！

2018-01-05 14:00

【小孟塔羅】你的貴人在哪兒？測2018年貴人運

2018-01-05 09:29

新年新氣象 12星座準備迎接哪些好運？

2018-01-04 16:31

2018星座運勢（下輯）／天蠍感情擦出意外火花 雙魚注意人際關係

2018-01-02 09:15

2018星座運勢（上輯）／牡羊工作運特好 獅子巨蟹愛情機會多

2018-01-01 08:05

提早迎接幸福！哪些命格適合早婚？

2018-01-01 07:00

感情裡付出越多 越得不到好結果的星座？

2017-12-31 08:00

影／【唐綺陽】2018上半年12星座運勢公開

2017-12-30 23:08

領導者的特質是什麼？王冠的燦爛光彩 是犧牲承擔換來的！

2017-12-29 10:44

不要試探他！提分手就不會回頭的星座男

2017-12-29 10:27

找他幫忙準沒錯！誰是辦公室裡的濫好人？

2017-12-29 09:31

【小孟塔羅】跨年之後哪方面運勢會增強？

2017-12-29 09:26
看更多

熱門文章

華航空服員澳洲值勤 偷溜紐西蘭玩「卡關」遭懲

2018-02-12 20:30

她把看病過程全部直播 名醫氣炸

2018-02-12 22:30

網友過年想值班領雙倍薪 父一席話「薪水多少爸爸包給妳」

2018-02-12 15:47

還在跪求春節機票？機票達人：只有1%機會

2018-02-12 09:00

年前宅配大爆量！ 一張圖告訴你宅配員有多辛苦

2018-02-12 11:04

傳陸客來台團簽全面禁止 觀光局：大陸官方未證實

2018-02-12 22:29

今晚到明晨最冷 有6度低溫

2018-02-12 05:00

千萬不屬於我！對發票只差一碼 他怨為何沒早結帳

2018-02-12 10:06

2018戊戌12生肖運程（上）／鼠牛虎兔 福滿吉慶

2018-02-12 06:00

搭客運上武陵農場賞櫻 手機網路購票就搞定

2018-02-12 15:30

就醫可以開直播嗎？ 衛福部說違法

2018-02-12 22:31

蘇花改隧道通風井打通！過程如「螞蟻挖穴」

2018-02-12 14:27

今明晴冷 周三起回暖 春節連假多為好天氣

2018-02-12 07:55

募資成功！ 500人百萬助刈包吉辦尾牙宴

2018-02-12 20:34

寒流影響氣溫低 晴朗天氣到除夕

2018-02-12 09:39

日本東京重點樂園！迪士尼十大必玩必買大集合！

2018-02-12 08:44

日本大阪一定要去！環球影城必玩必買攻略

2018-02-12 08:50

台66線桃園平鎮系統南下匝道 除夕起連封3天

2018-02-12 15:16

近5年184名寶寶猝死 專家建議仰睡取代趴睡

2018-02-12 17:38

女性普遍缺鐵 專家：補鐵不如增吸收率

2018-02-12 12:54

就醫開直播？ 醫師勸你最好不要

2018-02-12 22:31

龍皇酒家廚神攻台 「龍茶味點」比香港便宜逾2成

2018-02-11 16:15

看電視、打麻將時零食不離手 她年假後胖六公斤

2018-02-12 11:46

西螺福興宮除夕發美金紅包 還可享劍湖山全國最低票價

2018-02-12 12:58

病患就醫開直播 醫改會：請尊重專業

2018-02-12 22:31

訂房率少7成！觀光局投入近2億 搶救花蓮觀光

2018-02-12 14:53

網購年菜佛跳牆價差30倍 小心螺肉代替鮑魚

2018-02-12 16:21

情侶吵架有「九一定律」 專家：渴望被關注

2018-02-12 20:06

B肝帶原 醫：未積極治療恐因肝疾致死

2018-02-12 12:13

這個空品平台 不僅知pm2.5濃度還能預估未來

2018-02-12 18:29

年前備妥「情緒避震包」 媳婦戴佛珠十字架回夫家

2018-02-12 15:09

別怕犯錯！國際咖啡認證考官：台灣年輕人太在意評價

2018-02-12 09:42

春節使用ATM五大注意事項

2018-02-12 12:26

女子看展／川島小鳥愛の台南寫真展 順便來趟府城小旅行

2018-02-09 16:13

森林浴過好年 屏東三大森林遊樂區列首選

2018-02-12 14:55

未來兩天 高屏空氣達紅害

2018-02-12 05:01

台灣燈會高鐵加開31班次列車 14日開放購票

2018-02-12 11:48

紐約時裝周／維多利亞貝克漢 腰線強調女人味

2018-02-12 17:01

能不能戶外運動？環保署提供逐時預測空品

2018-02-12 11:08

最新健保給付癌症藥物排行 乳癌「賀癌平」第一

2018-02-12 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top