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今日星座運勢／天蠍 有同理心說好話 有助運勢提升

2018-02-12 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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二月十二日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：真誠

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

事業與地位影響你內在的安全感。多主動和他人交談互動，避免太在意面子問題，用真實真誠的心與他人交流。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：聚會場合

事業的穩定與否須依靠多數人的支持，可能是你的客戶，也可能是上司或下屬。要贏得人心，除了實力之外，人際也很重要。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：寶藍色

★ 開運物：耐心與觀察力

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：書店

避免被金權等誘惑沖昏頭，以免得不償失。避免貪念，小心詐騙集團。與他人之間的關係需要靠長久的觀察與交流。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

另一半或合作對象易有情緒化或迷糊失誤的傾向。建議多參與團體討論或活動，避免一對一親密接觸或討論。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：海洋的風景畫

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：SPA

體質較敏感，避免吃海鮮等易引發敏感或胃腸不適的食物。工作環境若太複雜或太多負面情緒，也易對健康與情緒造成不良影響。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色的擺飾

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：大自然

情感或孩子方面的情緒起伏影響內心的安全感。若能把一切當成是學習與修行的過程，便能有所成長。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：童趣的玩意兒

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作場所

今天的你內心容易沒有安全感或易被家人影響。建議將注意力放在工作及服務他人身上，施比受更有福。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：咖啡廳

避免因他人言語影響自己的心情。若能多同理他人，多說讓他人開心的話語，自己的運勢也會提升。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：大自然

要處理的事情不少。記得要記取過去的教訓，同樣的錯誤不要再犯。細心與溫馨的態度能讓運勢提升。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：會議室

避免過度在意他人的眼光，自己的自信與想法是重要的，但同時要以平等互信的方式和他人多溝通。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：金色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：有陽光的地方

今天容易被情緒或潛意識影響而做出非理性的決定或言行。建議多運動和接觸陽光，讓自己更有活力。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：謙虛

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：光線明亮的空間

敏感的你容易被群體的力量影響，也許會信心突然膨脹，也可能突然因他人的看法而有所動搖或有新的想法產生。

星座運勢

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