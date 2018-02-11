今日星座運勢／天秤 珊瑚色幸運 玩樂運佳

2018-02-11 00:00 聯合新聞網 那河



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二月十一日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藝文相關物品

放下不必要的擔憂，好好來趟藝文之旅吧。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：書本

今天多讀書多思考。書中自有黃金屋。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：書籍

聚會太多，需要篩選一下。偶爾需要單獨與沈澱的時間。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

今天很適合來場家庭聚餐，聯絡彼此感情。注意與另一半或閨蜜之間的互動。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：芳香精油

今天要多休息養生。避免安排太多應酬。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：書本

今天容易衝動花錢。買書或看展覽最有幫助。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：有特色的配件

外出玩樂運佳。桃花不少。注意家中長輩健康。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：回憶

和老朋友相約，聊聊往事情懷。但避免擺出教導他人的姿態。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

幸運物：二手商品

今天容易買到物超所值的東西。但也可能給人太小氣的感覺。

【摩羯座】烏雲罩頂

開運色：綠色

開運物：點心

容易感覺心情悶。和朋友聊天聚有助能量整合。

【水瓶座】烏雲罩頂

開運色：黃色

開運物：亮色系配件

不要通宵玩樂。外出要注意安全。避免複雜場所。

【雙魚座】晴時多雲

幸運色：藍綠色

幸運物：輕鬆小品

今天不妨做些靜態的活動。閱讀輕鬆小品或看部輕鬆的電影最為適宜。