今日星座運勢／天秤 珊瑚色幸運 玩樂運佳
二月十一日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：藝文相關物品
放下不必要的擔憂，好好來趟藝文之旅吧。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：書本
今天多讀書多思考。書中自有黃金屋。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：書籍
聚會太多，需要篩選一下。偶爾需要單獨與沈澱的時間。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：美食
今天很適合來場家庭聚餐，聯絡彼此感情。注意與另一半或閨蜜之間的互動。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：芳香精油
今天要多休息養生。避免安排太多應酬。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：書本
今天容易衝動花錢。買書或看展覽最有幫助。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：有特色的配件
外出玩樂運佳。桃花不少。注意家中長輩健康。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：回憶
和老朋友相約，聊聊往事情懷。但避免擺出教導他人的姿態。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
幸運物：二手商品
今天容易買到物超所值的東西。但也可能給人太小氣的感覺。
【摩羯座】烏雲罩頂
開運色：綠色
開運物：點心
容易感覺心情悶。和朋友聊天聚有助能量整合。
【水瓶座】烏雲罩頂
開運色：黃色
開運物：亮色系配件
不要通宵玩樂。外出要注意安全。避免複雜場所。
【雙魚座】晴時多雲
幸運色：藍綠色
幸運物：輕鬆小品
今天不妨做些靜態的活動。閱讀輕鬆小品或看部輕鬆的電影最為適宜。
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