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今日星座運勢／射手 避免說謊 走出戶外接觸陽光

2018-02-10 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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二月十日（六）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：社交場合

今天很容易被他人崇拜簇擁，只要你能放下身段和不同領域的人互動瞭解，相信會有不錯的收獲。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：服務他人

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：慈善活動

感情或金錢方面的事物要妥善並理性處理。投身慈善活動或參加團體聚會、多服務他人有利運勢發展。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 幸運色：淺灰色

★ 幸運物：舒適柔軟的衣服

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：住家附近

避免過度在意自己的形象。避免涉足聲色場所以免有醜聞或爛桃花發生。另外要避免涉足水域以及飲酒。已婚者多體貼另一半。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色植物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：書店

適合從事靜態活動。不妨多接觸和神祕學或宇宙觀有關的人事物，或是接觸大自然和靜坐、聽音樂都是不錯的選擇。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康食材

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：溫泉會館

今天有某種和他人較勁或對抗的狀態。要懂得運用柔性力量。凡事不要太急躁或太挑剔。調整生活作息，多吃健康食材。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：精緻下午茶

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：飯店

避免和他人有金錢往來，也要避免和另一半在金錢投資上有所爭執。多看自己擁有的，不要妒嫉他人。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：畫廊或書店

金錢上容易有損失或遺失錢包的事件。建議偶爾做慈善捐款。不妨找些關於進修的資訊，最近是進修或增加智慧的好日子。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：小動物

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：藝文展場

多接觸大自然與動物有助身心發展。想法上要盡量保持彈性，同時如何從舊的事物中創新，是今天的思考方向。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：太陽

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：有陽光的地方

注意自己的夢境。但要避免說謊或過多不切實際的幻想，或是活在虛擬的世界中。多走出戶外接觸陽光和人群。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：高熱量食物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：健身房

今天可能有些懶或容易分神，注意力不集中，但身邊卻仍有不少事情要做。避免過度的物質欲望，注意和家人相處。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：寵物或相機

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：青少年時期常去的地方

避免介入某些混淆不清的團體，多和單純的人事物互動，例如寵物、小孩、青少年時期的朋友或常去的地方。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：書信

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：咖啡廳

理想是必須下點苦功才能成就的。多和他人聊聊。在對談與閱讀間，有些很深刻的訊息或有趣的想法會自然發生。

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