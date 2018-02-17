不會置身事外！天生俠義精神的主星

2018-02-17 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

人性本善，所以見到他人處於困境之中時，總會生出惻隱之心。那麼，在14主星中，誰最願意伸出援手，有決心和毅力，最終幫助他人脫離困境，成為他人的救星呢？

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No. 1：天梁

天梁星的人慈悲為懷，重視公益服務，天生就是一副助人為樂的熱心腸。尤其在別人遭受不公正待遇的時候，他們更能激盪出俠義精神，拔刀相助。也由於仗義的天梁成熟穩重，能客觀公正的處理事情，所以困境之中得到天梁幫助的人，最終總是能恢復笑臉。

太陰星的人過於內斂，不善於表達自己的想法，常常在利益衝突中處於下風，是最容易得到天梁救助的對象。

No. 2：太陽

太陽星的人相當熱心，渾身上下都瀰散著光和熱，易使身處逆境中的人受到感染，積極地去面對困難和挫折。也由於太陽天性裡愛操心勞力的本質，給人幫助絕不流於表面，而是拿出實際行動。讓他人完全掙脫困難的束縛，才是太陽最終的追求。

天機星的人思緒較多，容易把悲苦的情緒壓抑在心中，尤其是在感情上遭受創傷時，更是難以復原，熱情的太陽才能帶其走出陰霾。

No. 3：武曲

武曲星號稱財星，生活當中能自立自強，往往有一定的財物積累。雖然武曲星的人不是特別熱心，但在眼見他人處於水深火熱時，勇於任事的他們還是會挺身而出，再加上他們天性的剛毅果決，出手了就一定會不畏挫折、盡心盡力的幫助他人度過難關。

天府星的人貪圖享受，消費比較隨性，經濟上時有入不敷出或周轉不靈的狀況，善於理財的武曲不僅會助其度過難關，而且會現身說法，感化天府要獨立自強。

No. 4：紫微

紫微星的人有帝王之相，舉手投足間儀態不凡，天生就有一種把握全局的力量。如果有人在全副棋盤中失足，陷入窘困的境地，厚實穩重的紫微絕不會坐視不理，必定會想出應對之策，於四兩撥千斤中指明出路，引導他走出困難的泥潭。

七殺星的人行事易衝動、莽撞，最容易在團隊工作中陷入迷局，領導型的紫微能不疾不徐的引導，幫助七殺改變困頓的現狀。

No. 5：天相

天相星的人斯文謙和，接人待物總是彬彬有禮的樣子，為自己贏得了相當和諧的人際關係。在別人需要幫助的時候，謹慎的天相當然不會袖手旁觀，不過他們也不會貿然施以援手，而是在周全的考慮之後，才拿出殺手鐧，為他人排憂解難，幫助他安然度過困難期。

巨門星的人性情耿直，又容易多疑，因此而影響到人際關係，給事業、生活等帶上沉重的枷鎖，天相能對症下藥，幫助其擺脫困惑。

其實，在生活當中，人難免有大大小小的不如意，不一定在別人危難時才給予援助，舉手之勞中也行善積德，像古人說的不以善小而不為，我們的世界才更加友善與美好。

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