殺破狼周運勢／金牛轉換跑道好時機 雙魚桃花有盛開趨勢

2018-02-04 00:00 聯合新聞網 殺破狼



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殺破狼2018年2月5日~2月11日12星座一週運勢：

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的木星受到金星、太陽影響，投資短線會有獲利，但由於先前投注的金錢太多，會很想將本求利的賺回來，投資須見好就收，越是想翻本，越容易套牢無法翻身。沒投資習慣的白羊座，容易花很多錢在交際應酬上，但你會開始覺得這些應酬很沒意義。

工作運方面，冥王星與土星齊聚在志業宮位，對於眼前的挑戰，有一種捨我其誰的責任感，不論多困難，都會咬著牙把工作完成。

本週須注意的部分：

感情運方面，受到月蝕發生在戀愛宮位的影響，與喜歡的對象容易因為一些問題引發爭執，此時會是戀情較為危險的關鍵，對待喜歡的人不要鬧情緒，否則可能會失去重要的人。

遠行運方面，在遠行宮位的火星與受到海王星影響，出遠門會有水不不服的情況，容易睡不好，精神壓力較大，在外地會較為不舒服。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與太陽受到木星影響，在金錢方面，你很大方地對待周遭的人，然而這些付出卻被當成理所當然，使得你對於人際關係產生了一些疑慮。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，志業宮位受到即將到來的日蝕影響，有許多金牛座職務面臨轉換，可能會在此時升職，或是有跳槽的跡象。某些金牛座會在此時自立門戶，出來當老闆，目前是轉換跑道的好時機。

感情運方面，在感情宮位的木星受到金星、太陽所影響，容易因為太過於忙碌而必須取消一些重要的約會，雖然對方能夠體諒，但你會覺得十分愧疚。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到海王星影響，刷卡消費的帳目容易有問題，買單的時候要看清楚後再簽名，此時要當心信用資料被盜用，或是有些信用貸款的問題需要花很多時間處理。同時要當心掉錢包，可能因此有許多證件要重辦。

家宅運方面，家宅宮位受到月蝕能量的影響，某些金牛座面臨必須要找到新的居所，必需要搬家的時期，家宅正一團混亂。沒有搬家需求的金牛座，家中會有較多麻煩的事需要處理，與家人的關係也不太好，容易與家人吵架。此時要注意家中女性成員的身體健康。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到火星影響，不要幫人作保或是借錢給人，容易被騙，損失了金錢，更損失了對人的信賴感。當心被朋友騙去聽直銷大會，為了想脫身，只好付出一些金錢，感覺非常的不愉快。

健康運方面，火星落在疾厄宮位，受到海王星影響，要注意血光之災，精神方面會顯得比較躁鬱，器官容易發炎，或是容易發燒，注意身體健康與人身安全。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的木星受到金星與太陽的影響，工作可能會有外派或是需要出差的任務，並提供了優渥的食宿條件，可能會在近日決定啟程。

遠行運方面，即將到來的日蝕發生在遠行宮位，某些雙子座會在此時需要到海外出差、打工度假、留學、外派，可能在過年前後就決定要出發了。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到海王星影響，容易為了工作或職場上的事情與另一半發生爭執，兩人對於工作有很大的偏差，使你在職場或是情感面都感到孤立無援。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到天王星影響，明明手頭已經很拮据，還要包紅包給親友，對於即將到來的新年感到發愁。

健康運方面，在疾厄宮位的冥王星受到天王星影響，泌尿系統容易發炎，要多喝水，注意蔬果攝取。土星也同在疾厄宮位，經常性感到腰酸背痛，牙齒也需要好好治療，皮膚有過敏的跡象，注意保養。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到金星與太陽的影響，與某個人可能會藉由肉體關係確認彼此的心意。已經有伴侶的巨蟹座，雙方容易沈浸在兩人世界，造成生活上很多重要的事情都忘記做了。

金錢運方面，日月蝕影響著金錢宮位，最近會有許多預期之外的開銷，可能會使你一瞬間把所有的儲蓄都花光。有投資習慣的巨蟹座，此時需要找到適合的停損點出場。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到海王星影響，目前會是工作十分繁忙的時期，此時會是工作容易出錯的時期，不斷的需要修正，造成工作量又再度累積。此時在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的冥王星所影響，職場小人多，容易被同事或上司加諸更多的工作量，讓你無法負荷。

健康運方面，受到火星在健康宮位的影響，要當心血光之災，或是或有器官發炎，發燒的現象。水星、太陽、金星落在疾厄宮位，這段時間也容易著涼感冒，注意保暖。同時注意心血管方面的毛病。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，金星週末進入財務宮位，容易花很多錢在吃喝玩樂方面的享受上，可能會買到自己覺得物超所值的東西。但由於同在財務宮位的海王星與受到火星影響，雖然花錢讓你爽快，但接到帳單時就會感到非常頭痛了，花錢還是注意節制。

本週須注意的部分：

感情運方面，月蝕發生在命宮，即將發生的日蝕又發生在感情宮位，對喜歡的人容易表現出較為驕縱的那一面，這可能會使對方的心離你越來越遠，這段期間須好好控管好情緒，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到天王星影響，職務會有一些波動，可能需要外派，或是目前的工作內容有些變化，你必須面對眼前的這些變動，再去決定未來的出路。

健康運方面，月蝕發生在命宮，要特別注意身體健康，一點點小毛病都不可大意，疾病的預防要做好，腸胃與心臟功能這段時間較為不理想，甚至需要動手術治療。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，即將到來的日蝕發生在工作宮位，工作或是職務會有重大的變動，職務可能會受到調整，或是會調單位。某些處女座會在此時換工作或跳槽，尋求更好的發展空間。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到家宅宮位的火星影響，與另一半的家人相處會有些不愉快的問題產生，這個問題甚至會影響到兩人的關係，會發現彼此家庭的生活方式有很大的落差。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到冥王星影響，財務有嚴重的缺口，不斷的把錢拿去填這些財務漏洞，卻始終都無法補滿。投資理財需保守，此時比較無法在投資上賺到錢，容易虧本，得不償失。

健康運方面，即將發生的日蝕會影響著健康宮位，須注意身體健康，小病痛會突然在此時變得更為嚴重，可能會是身體健康走下坡的前兆，特別要注意心血管方面的疾病。

天秤座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到太陽與金星的影響，手頭比較寬裕，會花比較多的錢在享受與玩樂方面，或是在歲末年終時，大肆採購一些平常捨不得買的昂貴物質。

感情運方面，即將發生的日蝕發生在戀愛宮位，一段曖昧關係正面臨抉擇，你已經無法再繼續這種不上不下的關係了，可能會想豁出去告白，這會決定著你走向幸福，或是這個人從此離開你的生活。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到天王星影響，家中會有某些人的狀況不太好，非常需要你照顧，家累感到沈重。某些天秤座目前居住的地方環境不太理想，除了鄰居很吵雜外，治安也不佳，居家要特別注意門戶，爐火與電器的使用也要謹慎。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到溝通宮位的火星影響，職場要特別當心口舌是非，說錯一句話，可能會使得你的工作面臨很多的麻煩，工作要特別謹言慎行。

人際關係方面，月蝕的能量影響著人際關係宮位，某些朋友可能會在此時離開你的生活，各奔前程。某些天秤座可能會與週遭朋友的關係產生質變，此時會有些不愉快的問題產生，雙方漸行漸遠。

交通運方面，火星落在交通宮位，受到海王星影響，行車要當心交通糾紛，會是容易被開罰單的時期，交通工具的故障率也會偏高。通勤也可能會遇到一些不愉快的事情，這一陣子要特別注意交通安全。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到火星影響，容易與喜歡的對象產生一些誤會，這一週會覺得有些煩悶，但週末金星進入戀愛宮位後，就會冰釋前嫌。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到海王星影響，日常開銷常多出一些預期外的支出，此時容易砸下大筆積蓄在某個昂貴的消費上，雖然荷包縮水，你會覺得這樣的錢花得很值得。

本週須注意的部分：

家宅運方面，即將發生的日蝕會影響著家宅宮位，某些天蠍座此時面臨必需要搬家的狀況，本週會有機會找到不錯的物件。此時要注意家中男性成員的身體健康與狀況，與家人的關係也不太理想，容易吵架，注意家中爐火與電器的使用，同時要小心門戶。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到冥王星影響，以及志業宮位受到月蝕影響。工作不確定因素較多，職務可能受到調動或是有些變化，職場上的流言蜚語多，容易惹上一些口舌是非，在職場上要更謹言慎行。

健康運方面，要特別注意，在命宮的木星受到金星與太陽的影響，會是各種疾病好發的高峰期，注意心血管方面的毛病，同時也容易著涼感冒，被家人傳染的機率高，藥物的使用要當心，容易因為過度使用藥物產生副作用。

射手座：

整體運勢：

交通運方面，即將發生的日蝕落在交通宮位，有些射手座會在此時換新車，或是會獲得一輛新的交通工具，通勤會更為方便，但要當心這段期間收到罰單的機率也比較高，同時容易與人起行車糾紛，交通安全要特別注意。

旅遊運方面，即將發生的日蝕發生在旅遊宮位，會有一些旅行的邀約向你招手，有機會頻繁到外地旅行、遊覽。你也需要在這段時間好好放鬆心情。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到冥王星影響，目前在情感面容易與對方唱反調，對方越是想抓緊你，你越是渴望自由。然而對方不再束縛你時，你反而會想依賴著對方，雙方有種情感步調不一致的現象。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星的影響，可能會為了某些問題對家人發脾氣，家庭狀況較不和諧。居家安寧容易受到鄰居打擾，住宅四周的環境狀況較為混亂。門戶要特別當心，容易遭宵小入侵，電器與爐火的使用也要多加留意。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到天王星影響，會逐漸感覺錢不夠用，經濟狀況較為困窘，但很多射手座，容易因為非常想要某個昂貴的物品，一瞬間把所有的存款都花完，使得經濟狀況雪上加霜。

健康運方面，火星落在命宮，會是身體狀況較不理想的時期，當心血光之災，容易有突發性的傷害或疾病，容易發燒，器官發炎，須注意身體保養與人身安全。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到金星、太陽的影響，這些日子會感覺受到很多人的照顧，因此在年節期間會有很多人情債要還，或是有許多新的人脈要經營，可能需要多準備一些錢打點人際關係。

本週須注意的部分：

金錢運方面，日月蝕影響著金錢與財務宮位，有投資習慣的摩羯座，此時必須把某些投資項目結束掉，才不會持續造成損失。某些摩羯座的固定收益有中斷的現象，金錢的流動較為劇烈，花錢與投資要注意節制。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星受到火星影響，到外地旅遊，容易睡不好，身體欠佳，使得旅遊的興致都被一掃而空，同行的一些旅伴也容易造成你的困擾，會是一趟不太愉快的旅程。

感情運方面，火星落在秘密宮位，無意間會得知前情人目前的狀況，令你百感交集，有一部份會覺得生氣，自己現在似乎還沒辦法突破現狀。另一部分又會覺得難過，這個人的心中已經不再有你的位置了。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的木星受到命宮的金星與太陽影響，在職場上，你逐漸感覺自己的存在是不可被取代的，但這也會使你的負擔變得很大，工作量加倍，每天都感覺非常勞累。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星影響，年節將近，有些親戚的來訪可能來者不善，需要花很多壓歲錢打發，對於這些繁雜的人際關係往來容易感到焦慮。

感情運方面，月蝕的能量影響著感情宮位，某段情感關係可能再也無法挽救回來，目前正處於茫然的狀態，不斷的檢視自己做錯了什麼，然而這也許並不是你的問題，而是兩個人的確就是不合適。某些水瓶座可能會在此時割捨掉一段食之無味的情感關係。就算是感情較穩定的水瓶座，與另一半發生爭執的機會也比較多，提醒水瓶座，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

健康運方面，即將發生的日蝕會影響命宮，這段時間，需特別注意身體健康，與人身安全，容易有突發性的疾病或傷害。特別要提防心血管疾病的問題，消化系統的狀況也要留意。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到太陽、金星影響，有許多在外地工作與旅遊的雙魚座，可能會對於異地有些水土不服的狀況，睡眠品質不太理想，時差使得整個生理時鐘大亂，在外地要注意調整作息。

感情運方面，金星週末進入命宮，桃花會有盛開的趨勢，有許多人會對你感到好奇，或是對你表示好感，甚至會有人對你告白。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星受到海王星影響，同時工作宮位受到月蝕能量的影響，目前的工作量已經超出負荷，使你產生嚴重的疲態，某些雙魚即便遞了辭呈，卻還是得收拾一堆爛攤子。某些雙魚的職務受到調動，會轉換到更忙碌的單位去，此時雙魚座最需要的是放個長假，好好休息。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到天王星影響，可能因為難以拒絕別人，造成自身嚴重的困擾，影響到生活，對於人際關係該保持的距離需學會拿捏。

健康運方面，月蝕的能量影響健康宮位，要當心急性的疾病與傷害，使得你許多時間都必須在病床上度過，這一陣子會是身體最不理想的時期，特別注意消化系統、心血管方面的問題。同時著涼感冒的機率也很高，注意保暖。