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【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30聯合新聞網 小孟

圖擷自Alain Pham
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偏財運的象徵有四，一指意外之財，不勞而獲。二指不遇之機，竟而能遇。三指邂逅之豔，落花有意。四指納妻之福，一說即合。偏財運可不是想有就有的，只有運勢極佳的人，偏財運的機會才大。想知道今年是否有偏財運嗎？現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2018年的偏財運？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
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塔羅牌圖作者：Ciro Marchetti & Sasha Marchetti(Tarot Grand Luxe)




A：小心錢財套牢(權杖九正位)。
A：小心錢財套牢(權杖九正位)。
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A：小心錢財套牢(權杖九正位)。

牌面上有一個男子，右手撐地坐在地上，左手握著一根木棍，疲累的將頭靠在肩膀上。

這張牌表示看到別人投資股票基金賺錢，而在今年想躍躍欲試的人，進場的時機容易不對，而導致資金被套牢。已經遇到這種狀況的人，小孟老師在此建議你：1.你可以加買定期定額攤平。2.另外買一隻會漲的來補貼損失。3.買到歷史天價時，則要懂得斷腕逃生。切記從錯誤中學到教訓，別讓自己犯同樣的錯誤。



B：雷聲大雨點小(寶劍一正位)。
B：雷聲大雨點小(寶劍一正位)。
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B：雷聲大雨點小(寶劍一正位)。

牌面上有一把寶劍，劍柄處鑲滿了藍色的寶石，雲朵裡浮現一顆老鷹的頭。

這張牌表示你的頭腦有許多點子，無論是想學習第二專長，還是做副業增加收入，但最後往往是在原地打轉，或虎頭蛇尾半途而廢。主因是平時的工作壓力，讓你在下班或放假的時候，只想在家睡到自然醒，而缺乏執行的動力。小孟老師在此建議你，若想要增加額外收入，可以買零風險的儲蓄險，或風險低的高配息定存股，讓自己躺著都能賺錢唷！



C：省錢積沙成塔(聖杯二正位)。
C：省錢積沙成塔(聖杯二正位)。
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C：省錢積沙成塔(聖杯二正位)。

牌面上有二個晶瑩剔透的杯子，杯口處浮現一對緊握的手，背後有著清澈的海水。

這張牌表示你在購物前，有貨比三家不吃虧的比價習慣，期望能用最優惠的價格買到商品。在今年會有朋友跟你分享，購物更為划算的管道或平台，讓你能夠省下不少錢。例如：1.加入團購FB或LINE群組。2.用高回饋的信用卡購物。3.在二手巿集撿到便宜。小孟老師在此建議你，雖然你是省錢達人，但可不要為了省運費，或價格便宜而下手，添購不必要的東西唷！





D：人算不如天算(權杖三正位)。
D：人算不如天算(權杖三正位)。
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D：人算不如天算(權杖三正位)。

牌面上有一個人在岸邊，天空浮現出一艘大船，正是那個男人的念想。

這張牌表示你在今年，有想要達成的賺錢目標。例如：加入某個傳直銷產業，或跟朋友一起做投資，或在網路上開店等等。但你會發現計劃趕不上變化，可能想租的店面被別人租走，或執行的過程中遇到許多挫折，而萌生想要中止的念頭。小孟老師在此建議你，人生總是不停的在嘗試，當前方的路禁止通行時，請你務必轉往別條路走，切莫困在死胡同裡。



E：財神從天而降(錢幣三正位)。
E：財神從天而降(錢幣三正位)。
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E：財神從天而降(錢幣三正位)。

牌面上有一位工匠，依照繪製好的設計圖，敲打製作需要的東西，背後的建築已完成一半。

這張牌表示你平時奉公守法，除了做好份內的事情外，有時還會主動協助同事，你的表現主管看在眼裡，今年會幫你加薪或額外的獎勵。除此之外，平時行善累積的福報，財神會為你來一些財富，特別在統一發票與抽奬活動，比別人有更好的運氣中獎。小孟老師在此建議你，若將部份中獎的錢財，能用在回饋社會上，財富會愈滾愈多唷！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

偏財運塔羅牌運勢小孟塔羅

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三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

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