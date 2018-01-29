天空為限周塔羅(下)／天蠍座 桃花開滿樹的一週

2018-01-29 15:45 聯合新聞網 天空為限



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分析：這張牌代表一種謹慎保守的意味，堅持自己原有的立場，不輕易變動妥協，但某些時候來說，也代表很難溝通，而且陷在既定的觀念中，腦袋無法轉彎；抽到這張牌，表示本週一切事物變動都不大，可以說是安全，也可以說是沒什麼進展。

在事業方面，這張牌很有獨當一面、劃地為王的意思，你在你自己的部門、工作環境內，是一個影響力很大，也是掌握最大決策的人，但因為經驗夠，就太過相信自己的判斷，聽不下別人的意見，雖然事情不會搞砸，但卻也進度緩慢。

在愛情方面，這張牌是處在一種固定模式下，沒什麼外來的影響，但也沒啥樂趣；沒有對象的人，本週還是在自己的生活圈內，照著平日的步調過日子；有對象者，兩個人的關係雖穩定，但也失去熱情及活力，可能交流跟談心的機會都變得很少。

天蠍座：Thoth塔羅牌的「女皇」

分析：你本週在各方面的表現都非常好，而且幸運的是，你的順利並非來自於精密的算計或嚴肅的努力，而是一切都有天時地利的配合，除了人脈廣、人緣佳之外，金錢方面的運勢也比一般人來得順利，付出的都會有一定的回報；另外也會收到一些意外的禮物跟驚喜，是非常愜意的一週。

在事業工面，這張牌很適合當領導者，帶動一些新的計劃或case，是一段爭取表現的良好時機，但不同於一般人對「領袖」的印象，是那種氣勢強又咄咄逼人的樣子，女皇的領導方式，是人性化又充滿樂趣的，你的管理是用激勵跟友誼的形態，因此會廣受大家好評，得到更好的晉升機會。

在愛情方面，可以說是桃花開滿樹的一週喔！不管你的條件如何，這段時間認識新對象的機會直線上升，異性緣也比之前來得好，有對象的人，來自於異性好友、長官的助力特別大，就算不牽涉到感情，也會得到他人的真心對待；沒有對象的人，本週選擇機會增多，跟朋友的互動也增加，約會可能會排得很滿喔！

射手座：Thoth塔羅牌的「圓盤三」

分析：這張牌非常努力，但不是盲目的往前衝，而是有勇有謀，懂得長期規劃、謀定而後動，所以不管你要做的是什麼事，面對的是哪種狀況，成功都是指日可待的；只不過目前你還在在剛起步的階段，需要非常專注於每一步，時時修正自己的方向，只要能一本初衷，事情就會如你所願的圓滿達成。

在事業方面，這張牌對工作方面算是滿有利的，因為圓盤三本來就象徵有目標有計劃又肯努力，雖然是不到一飛沖天的程度，但也是一步一腳印，有付出必然有收獲；從另一方面來說，象徵最近你具備的優勢是很有耐心，專注力也夠，因此很多重責大任都會托付給你，是實踐「路遙知馬力」這句話最好的時機。

在愛情方面，你可能不是很擅於捉摸他人的心思，這張牌方正而耿直，有對象的人，在這段時間中，不會想花太多時間在搞浪漫跟甜言蜜語上，你認為把兩人的未來規劃好，才是對愛情認真負責、有誠意的表現，但對方可能會對這樣的情況不太滿意；沒有對象者，最近忙著工作，就算有人對你放電，恐怕你也沒有空回應。

魔羯座：Thoth塔羅牌的「魔杖六」

分析：這張牌象徵著榮耀、受到愛戴以及階段性的勝利，充滿榮譽感，卻又不會過於自私，很有著「利他」的精神，因此雖然明快果斷，卻不失為身邊的人著想的情操，不管是在做事能力，或者是人緣方面，都是一張倍受肯定的光明牌，有了魔杖六，本週你將會有重大突破，或受到眾人注意的機會。

在事業方面，這張牌象徵出盡鋒頭，天時地利人和俱佳；以往的努力得到了初步的成果，在環境上也是一片政通人和，可說是佔了很大的優勢，但要多加注意的是，即使這是一張看起來一片美好的牌，但只表示你目前正處在最好的「階段」，還是要保持平常心，面對接下來的挑戰。

在愛情方面，這張牌有「偶像」、「萬人迷」的意味，不用說自己是異性緣十足，電力強桃花旺啦！但魔杖六可選擇的機會雖多，卻暫時還沒看到可以定下來的跡象，大多都還是維持在朋友的階段，其實剛好也給彼此一點空間跟時間，打好真正的基礎。

水瓶座：為Thoth塔羅牌的「倒吊人」

分析：這張牌代表無法掌握周遭的環境，都是處在隨波逐流的狀況。在這樣的情形下，會特別覺得自己對某些事情無能為力，也可能會有有無法動彈的感覺。此時宜靜不宜動，盡量沈潛下來，等目前狀況過去後再說。

在事業方面，目前來講，你可能沒有什麼發揮長才的機會，雖然可能已經有想法，有計畫，但是整個狀況或環境條件都讓你充滿無力感，事情因此會有所拖延，進度緩慢。目前你可能需要站在一個輔助別人的位置，因為現在不是你出頭的時機。

在愛情方面，抽到這張牌，你這週將處於比較弱勢的一方。有對象的人，會覺得兩個人之間溝通不太流暢，也許是沒有完全明瞭對方在講什麼，所以溝通上有點模糊不清的感覺。沒有對象的人，桃花運還是蠻弱的，建議還是先把自己的生活整理好比較好。

雙魚座：Thoth塔羅牌的「寶劍公主」

分析：「寶劍公主」象徵你已經好久一段時間，都處在一片陰霾或狀況不明的情形當中，但現在正是快要破繭而出的時候了，寶劍公主用自己手上的寶劍，在一片深濃的雲霧中劃出一道明亮的開口，這把寶劍象徵她使用的武器是她的知識以及聰慧，是一張現況雖不明朗，但前途看好的牌。

在事業方面，寶劍公主代表要對外找一條新的出路，或是替自己安排一項第二專長，但不是斷然轉換行業或職位，而是替自己尋求一種更大的可能性、更廣的發展空間，為更廣大的將來作準備。建議可以進修、也可以去找一些能打開眼界的課程來上。

在愛情方面，這張牌的愛情還在生澀稚嫩的階段，但是有本事靠自己的智慧來突破目前的難關，是正要開始「成長」的時候。這張牌不管有無對象，都象徵凡事即將要邁入好的階段，但是還是需要一段時間的籌備跟適應，光明大道才能完全被打開。