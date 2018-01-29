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天空為限周塔羅(上)／獅子 事業成功的機會大

2018-01-29 15:39聯合新聞網 天空為限

圖／ingimage
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1/29~2/4星座運勢(上)

牡羊座：Thoth塔羅牌的「聖杯一」

分析：這是一張特別容易感覺到自己跟人群之間互動的牌，不知道為什麼，你總覺得最近遇到的都是慈眉善目的好心人，很樂意幫助他人，也很容易受到陌生人善意的幫助，是一段覺得「世界真是美好」的愜意日子。

在事業方面，這張牌雖然美好，但並不具備太強的企圖心，也很安於現場不會想要太多的改變，雖然旁人看來會認為有點停滯，但是你很清楚在工作中你想得到的是什麼，自然就不會被世俗的價值觀牽著鼻子走了。

愛情方面，沒有對象的人，也有很多事物可以讓你寄托，你可能會去當義工、捐錢，或是找到值得投入的興趣；有對象的人，這張牌象徵專注跟沉浸在幸福中的感覺，本週會特別容易感受到彼此之間默契的存在，有心有靈犀的感覺，是一段特別不容易有紛爭的好日子。

金牛座：Thoth塔羅牌的「寶劍四」

分析：寶劍四代表一切都在休止、暫停的狀況，可能是因為發生了很多讓你腦筋轉不過來、應接不暇的事，為了不要在匆促下亂處理一通，所以有先讓自己靜下心來的必要；而這陣子你呈現的停機狀態，可能會讓身邊朋友覺得你消失了，或是對凡事心不在焉，但透過這種狀態可以看清更多事。

在事業方面，這張牌代表一種休息中的情況，但不一定代表你在轉業、休假、或是待業中(雖然也有可能)，有可能只是把自己放空，不主動參與或開始任何行動，保持一種超然卻有點麻痺的態度，這種狀況雖然有助於清理思緒，但不要持續太久，以免影響到日常生活。

在愛情方面，這可能象徵一種逃逸、不願面對當下難題的駝鳥心態，有很多事你明明知道要處理、要釐清，但一想到面對後的衝擊與混亂，你就寧可選擇閉上眼睛關上耳朵，假裝一切都沒發生，這樣雖然可以保護自己，卻很容易傷害別人；有對象的人可能減少聯絡，沒有對象的人，呈現心如止水的狀態。

雙子座：Thoth塔羅牌的「魔杖十」

分析：這張牌象徵壓力很大的情況，而且沒有自己可以發展的空間，處處受制於人。所以這張牌代表你這週可能會過得不太順心。如果可能的話，盡量安排好自己的時間，把這段沈重的日子當成沈潛的時機，將能量儲備起來，等待以後發展的機會。

在事業方面，這張牌代表你承受的壓力很大，跟長官或上司意見不合的機會很多，也有可能是受到廠商或客戶的刁難，覺得自己備受責難委屈卻又不能發洩出來，整週運勢就是一個「悶」字，建議要特別做好情緒管理，才不會爆發出更嚴重的事情。

在愛情方面，這週你自己本身的事情，就已經是你很大的難關了，會需要花非常多的時間與精力去處理。有對象的人，可能沒有辦法顧及對方的心情，你們之間的低氣壓有點沈重。沒有對象的人，可能這一週會感到沒有人支持，或特別容易感受到一個人生活的壓力，多找朋友或新的活動出外走一走吧！

巨蟹座：Thoth塔羅牌的「圓盤六」

分析：這張牌象徵一種面面俱到的成功，某些事在你付出了相當的時間以及心血後，終於看到初步的成果了，而且這些成果不是終點，現在看到的成績，都還有更大的發展空間，是有本錢好好做出長期規劃的時候了。

在事業方面，就如上面的分析所述，這張牌代表一個階段性的成功，而且不只是金錢跟職位，還包含了好口碑、人脈、其他新的發展機會~~等等的附加價值，也等於奠定了一個發展格局極大的良好基礎，應該好好把握，切忌短視近利，放長線才能釣大魚。

在愛情方面，本張牌象徵有一些長久以來考驗你們的事，將得到圓滿的解決，或是在一段時間的紛擾之後，終於得到一個平衡，產生了共識，愛情方面的心如果可以定下來，其他事也會跟著好轉。沒有對象者，這張牌表示一種生活上全方位的知足，愛情這件事暫時不會太困擾你。

獅子座：Thoth塔羅牌的「魔杖四」

分析：這張牌是在穩定中求發展的牌，代表你這週的運勢非常穩定，已經有了初步的成就，可暫時享受努力過後的甜美成果，獲得一段時間的休養生息，或規劃活動慶祝過往的成功，而因為基礎穩固，將來的格局還會再更大。此外，這張是在各方面都會受到幫助的牌。

在事業方面，這張牌表示你已經可以獨當一面了，過去的努力也已經受到很大的肯定，是一個喜悅、豐收的時刻。但是未來還有更多的工作等著你去發揮、做出一番作為。由於基礎已經非常穩固，在各方面行事上都容易獲得支持，所以成功的機會蠻大的。

在感情方面，這張牌在愛情上來講，是穩定、愉快、和諧的牌，如果是有對象的人，在這週會格外覺得兩個人相處非常愉快和諧，覺得格外需要彼此。沒有對象的人，從舊識或熟朋友之間，擦出火花的可能性會比較高。

處女座：Thoth塔羅牌的「星星」

分析：這張牌象徵美好的希望跟憧憬，雖然不到不切實際的地步，但目標設定得有點遠，需要投注長久的心力才能達成，現階段最好只問付出不強求馬上的收獲。星星牌適合土象或風象等具備規劃能力的星座，因為需要走的路很遠，讓感情用事的火象、水象抽到，很容易受挫或是冷卻下來。

在事業方面，這張牌象徵你有著絕佳的規劃能力，在設定工作藍圖方面，都能將眼光放遠、格局也放大，是張對未來充滿希望的牌；但在長期目標上，需要的是意志力，智商雖然能在一開始幫助你設定很好的步驟，卻不能幫助你長久專注；在這方面還是要靠朋友、夥伴的支持跟鞭策，才能圓滿達成目標。

在愛情方面，星星雖然美好，卻也象徵遙遠。因為星星是掛在天上的，所以看起來晶瑩明亮，如果我們登陸到上面去，才會看見它平凡的真面目；所以這張牌是距離造成過度美好的假象；沒有對象的人，可能正在暗戀遙不可及的對象，有對象的人，可能是遠距離戀愛，或是彼此之間的聯絡較少。

星座運勢愛情塔羅牌

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