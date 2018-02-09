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今日星座運勢／雙魚 白色幸運色 過於市儈讓運勢降

2018-02-09 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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二月九日（五）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：行動力與謙和

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

今天動力十足，特別對於心中有抱負有計畫有企圖心得牡羊來說，今天是執行的時刻，也很容易達成目標。負面狀態的展現會是過於自負驕傲，需注意。

【金牛座】烏雲罩頂

★ 開運色：薰衣草紫

★ 開運物：高地薰衣草精油

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：SPA

內在有累積情緒或平日過於勞累的金牛需注意，容易有情緒爆發的傾向。在金錢上也要避免不當投資與損失。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：獨立作業

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的地方

今天要注意彼此溝通的語氣，避免針鋒相對。今天也容易遇到比較強勢或脾氣不好的人。最近合作運較弱。

【巨蟹座】烏雲罩頂

開運色：淺藍色

開運物：美麗的花束

開運方位：北方

開運地點：花店

工作上容易有不少細節要處理，也可能需要你加快處理的速度。職場上的氛圍容易有些緊張。對巨蟹們來說，避免因忙碌或緊張造成腸胃問題。

【獅子座】晴空萬里

幸運色：紫紅色

幸運物：專業才華

幸運方位：西南方

幸運地點：色彩繽紛的空間

今天的獅子容易給人一種熱情如火的感覺，特別是年輕的獅子座，桃花運旺，有機會展現自我才華，但要避免給人驕傲的感覺。中年以上的獅子仍須注意健康問題。

【處女座】烏雲罩頂

開運色：暖黃色

開運物：柔性溝通

開運方位：南方

開運地點：溫暖燈光的空間

需特別注意與家人之間的相處。家中容易有不少事情急需處理或做決定，也因為如此，家人之間的感情也可能受到影響。如何柔性溝通考驗著處女座的能力與耐心。

【天秤座】晴時多雲

幸運色：黃色

幸運物：專業文件

幸運方位：東方

幸運地點：社交場合

今天是奔波勞碌的一天。但透過不斷與他人接觸連結與溝通互動，也可能增添不少工作上的個人戰績。避免與人爭論。

【天蠍座】晴時多雲

幸運色：綠色

幸運物：新事物

幸運方位：西方

幸運地點：工作職場

正向狀態是企圖心增強，勇氣增加，願意嘗試新的事物或方向。但要避免急躁或好大喜功的傾向，以免損財又不利己。

【射手座】晴時多雲

幸運色：橄欖綠

幸運物：時鐘

幸運方位：西北方

幸運地點：簡潔的空間

火星入射手，為射手們增添更多的勇氣與積極性。但有時候衝過頭也很可能造成更多的衝突或危機。如何適當拿捏，考驗射手們的智慧。

【魔羯座】烏雲罩頂

開運色：淡藍色

開運物：太極圖案

開運方位：東方

開運地點：SPA

過去累積的很容易在此時顯露出來。無論是過去得罪他人、累積的身心勞累、過去不注重的問題等等，此時都容易浮現出來讓你看見與面對解決。

【水瓶座】晴時多雲

幸運色：橘色

幸運物：團隊精神

幸運方位：西北方

幸運地點：社交場合

團隊精神很重要。過度講求個人英雄主義容易造成運勢下滑與被人排擠。懂得運用團隊力量的水瓶最聰明也最好運。

【雙魚座】晴時多雲

幸運色：白色

幸運物：百合花

幸運方位：北方

幸運地點：整潔的空間

你的存在很容易讓大家看見。因此好的形象與作為會讓更多人對你有正面印象。過於市儈或激進的作法容易讓運勢下滑。

星座運勢

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