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今日星座運勢／天秤 判斷力可能失焦 勿倉促做決定

2018-02-05 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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二月五日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：名片

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

雖然在執行某些理念想法時會遭遇某些困難或挑戰，但你內在的能量很豐沛，只要多建立人脈，以柔性親和方式互動，相信可以順利推動。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：圓形飾品

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：視野寬廣的地方

有些事情已經到了一個必須是新開始的階段，也許你需要學習一門新的技術、也許正進入人生某個不同的階段，也許只是一個計劃的開始。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：天空

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：窗戶旁

今天的你頗為感性或是有很多情緒或夢想等，外界會給你一個好的評價或一個新希望的開始，但如何落實及理性分析才是長久之道。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：輕鬆的交談場合

工作或內心壓力有些重，但身邊有不少同事好友都是你的貴人，有任何事情不妨找他們幫忙或吐露心事。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：暖黃色

★ 幸運物：耐心與笑容

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色彩柔和的空間

獅子們想積極明快的進行某些事情，但時常他人動作較緩，或是需要思考很久，讓你有些不耐煩或不確定感。建議要多些耐心與笑容。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：珊瑚色

★ 開運物：笑容

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：溫馨的會議場合

面臨某些改變或需要你溝通協商的部份，你的心情有些忐忑不安。建議要以柔克剛，對方只是聲勢嚇人而已。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色文具

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：小型會議室

今天判斷力有可能因此失焦，建議做決策時最好身旁有他人可以提供想法或補充。很多事情不要倉促決定或行動。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：工作日誌或筆記本

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：咖啡廳或學習場合

新的開始仍在進行，記得要做好長期計劃，這是一個至少五到十年的新計劃與新開始，建議好好規劃思考。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：粉紅色飾品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：喜慶場合

內心有些不安或有某些直覺靈感提醒著你。某件工作準備完成慶祝，也可能是看到他人幸福的情感而引發內心不安。不妨去婚慶場合沾沾喜氣。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：記事本

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：安靜的地方

內心有想法要追尋，但目前這方面運勢卻在停滯期，這也是給你的一種考驗，看看你想要達成這個目標的決心究竟有多強。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：計畫藍圖

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：自己喜歡的地方

內心已有某個新計劃的藍圖，雖然還尚未正式起動，但趁此期間好好放個假或做細部計劃其實相當不錯。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：日記

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：寧靜可書寫的空間

生活看來愜意與自信，但內心其實有些隱約不安。或許對某個人或某件事有所期待，但正是既期待又怕受傷害。透過日記真實的自我對話，可以釋放部分不安的心情。

星座運勢

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