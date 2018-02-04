今日星座運勢／射手 短程旅遊運佳 避免過度超支

2018-02-04 00:00 聯合新聞網 那河



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二月四日（日）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色配件

戀愛運佳。但要表現童真單純的自我，不要鬧彆扭。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：笑容

避免和負面想法多的人相處，多和樂觀開朗的人接觸。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：休閒服

建議不要亂對他人放電，注意爛桃花或感情糾紛。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：清爽的裝扮

已婚者易有挫折或難題。也可能是另一半本身遇到不開心的事。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：串珠飾品

注意自己的夢境。在婚宴或社交場合中易有桃花。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：水晶項鍊

容易和鄰居或親戚發生不太愉快的事情。注意言詞。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：笑容

魅力提升。踏青、社區活動和逛街都很適合你。注意與家人之間的相處。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：芳香精油

內心易有不安，需要更多滋養與愛。建議透過按摩、靈氣、頌缽滋養自己。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

短程旅遊運佳。避免長途旅遊。花費要控制在預算內，避免過度超支。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：護唇膏

避免過度在意自我形象，自然就是美。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：休閒打扮

多接觸大自然與知性活動對你整體能量有很大幫助，可緩解最近有點悶的心情。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃水晶

避免聽信或散播任何流言，避免因貪心而遇上詐騙集團。