親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

今日星座運勢／射手 短程旅遊運佳 避免過度超支

2018-02-04 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

二月四日（日）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色配件

戀愛運佳。但要表現童真單純的自我，不要鬧彆扭。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：笑容

避免和負面想法多的人相處，多和樂觀開朗的人接觸。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：休閒服

建議不要亂對他人放電，注意爛桃花或感情糾紛。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：清爽的裝扮

已婚者易有挫折或難題。也可能是另一半本身遇到不開心的事。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：串珠飾品

注意自己的夢境。在婚宴或社交場合中易有桃花。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：水晶項鍊

容易和鄰居或親戚發生不太愉快的事情。注意言詞。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：笑容

魅力提升。踏青、社區活動和逛街都很適合你。注意與家人之間的相處。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：芳香精油

內心易有不安，需要更多滋養與愛。建議透過按摩、靈氣、頌缽滋養自己。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

短程旅遊運佳。避免長途旅遊。花費要控制在預算內，避免過度超支。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：護唇膏

避免過度在意自我形象，自然就是美。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：休閒打扮

多接觸大自然與知性活動對你整體能量有很大幫助，可緩解最近有點悶的心情。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃水晶

避免聽信或散播任何流言，避免因貪心而遇上詐騙集團。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

殺破狼周運勢／金牛轉換跑道好時機 雙魚桃花有盛開趨勢

2018-02-04 00:00

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30

闊氣老闆大手筆！有望收到豐厚年終的星座？

2018-02-01 14:41

不愛「勾勾纏」！告白失敗就放棄的星座男

2018-01-31 08:00

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

天空為限周塔羅(下)／天蠍座 桃花開滿樹的一週

2018-01-29 15:45

天空為限周塔羅(上)／獅子 事業成功的機會大

2018-01-29 15:39

唐綺陽星座運勢週報：處女用腦過度 4星座小心危險愛情

2018-01-29 00:00

殺破狼周運勢／金牛 金錢運良好 天秤 戀情容易受干擾

2018-01-28 00:00

感情財運都順利 各星座今年最好運的月份？

2018-01-26 17:00

【小孟塔羅】年節前拜什麼神能與神同行？

2018-01-25 17:07

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30

【Desire 塔羅占星】2月塔羅生命靈數運勢分析

2018-01-23 13:29

轉身就忘記？愛承諾卻不常兌現的星座男

2018-01-23 08:48

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

老起來放？提前進入中年危機的星座

2018-01-18 17:35

八面玲瓏的超級巨星 雙星組合 – 廉貞貪狼

2018-01-16 09:40

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

福氣滿滿！總能衣食無憂的生肖女？

2018-01-11 09:27

成功不怕晚 中年後照樣飛黃騰達的生肖？

2018-01-09 13:41

第一名是4月14日、吊車尾的是…2018最幸運生日排行大公開

2018-01-09 10:59

個性導致破財？揭露財神遠離你的原因！

2018-01-05 14:00

【小孟塔羅】你的貴人在哪兒？測2018年貴人運

2018-01-05 09:29

新年新氣象 12星座準備迎接哪些好運？

2018-01-04 16:31

2018星座運勢（下輯）／天蠍感情擦出意外火花 雙魚注意人際關係

2018-01-02 09:15

2018星座運勢（上輯）／牡羊工作運特好 獅子巨蟹愛情機會多

2018-01-01 08:05

提早迎接幸福！哪些命格適合早婚？

2018-01-01 07:00

感情裡付出越多 越得不到好結果的星座？

2017-12-31 08:00

影／【唐綺陽】2018上半年12星座運勢公開

2017-12-30 23:08

領導者的特質是什麼？王冠的燦爛光彩 是犧牲承擔換來的！

2017-12-29 10:44

不要試探他！提分手就不會回頭的星座男

2017-12-29 10:27

找他幫忙準沒錯！誰是辦公室裡的濫好人？

2017-12-29 09:31

【小孟塔羅】跨年之後哪方面運勢會增強？

2017-12-29 09:26

【小孟塔羅】冤家還小孩？你與情人的前世姻緣

2017-12-26 10:48

單身女性別錯過！各血型暖男指數大公開

2017-12-26 09:33

生命靈數算婚姻 誰是合格好老公？

2017-12-22 16:27
看更多

熱門文章

急凍開始！新屋7.8℃、新竹8℃ 雙破入冬最低溫

2018-02-03 20:56

影／太平山清晨下雪了 山頭染白

2018-02-03 05:43

寒流猝死男多於女 竟是因為面子問題？

2018-02-03 10:00

下雪了！桃園復興拉拉山神木區 遊客興奮

2018-02-03 15:43

大屯山飄雪 觀雪人潮湧現

2018-02-03 20:30

影／哇！連續18個小時 太平山的雪還在下

2018-02-03 21:38

陽明山下雪 入夜後才有機會

2018-02-03 17:19

全台低溫特報10度以下溼冷天氣持續至周一

2018-02-03 11:52

下冰霰啦！桃園拉拉山神木區負1度 中午開始下了

2018-02-03 15:14

想要減肥嗎？吃「飯」反而不可少

2018-02-03 08:00

Chaumet 皇冠太美了！太陽把孝琳寵成這樣！

2018-02-03 21:47

陽明山有機會下雪 氣象站：今明兩晚機率最高

2018-02-03 10:43

冷！太平山莊遊客電器取暖 用電用到跳電

2018-02-03 09:20

別再上山！大屯山飄冰霰 警方22時起管制禁入

2018-02-03 22:54

「寒顫」來臨 連凍5天到周三

2018-02-03 05:13

大屯山飄冰霰 民眾樂追雪白世界

2018-02-03 22:08

殺破狼周運勢／金牛轉換跑道好時機 雙魚桃花有盛開趨勢

2018-02-04 00:00

司馬庫斯下雪？ 氣象局：1度容易降冰霰

2018-02-03 18:17

又冷又髒！北部今達紅害

2018-02-03 05:14

這個動作 醫師說是生命中的必要投資

2018-02-03 19:10

健保住院28天潛規則 我成為醫院遊牧民族

2018-02-03 23:04

金瓜石山頭白皚皚像覆雪 芒花盛開賞芒正逢時

2018-02-03 09:21

入冬最強寒流中追雪 醫師提醒這樣穿戴

2018-02-03 11:45

吳德榮：七星山、大屯山有機會降雪，陽明山較難

2018-02-03 11:46

尾牙後胃痛 41歲男就醫才知是心肌梗塞

2018-02-03 10:36

晨光幫幫忙／金錢遊戲

2018-02-03 07:25

尾牙後胃痛 41歲男就醫竟是心肌梗塞

2018-02-03 13:04

影╱追雪湧入2千人 太平山下午2點後停止售票入園

2018-02-03 10:33

寒流連5天本世紀第2長 周日到周二保暖大作戰

2018-02-03 13:02

這個病天冷常發作 高瘦男生要當心

2018-02-03 18:25

全台急凍5天 玉山今晨降雪

2018-02-03 11:46

全台低溫特報 各縣市恐出現10度以下低溫

2018-02-03 10:45

加油且慢 下周油價終於可望回跌

2018-02-03 05:57

墾丁春節「搶房熱」退 旅宿撿好康是時候

2018-02-03 20:12

如何面對「手足風險」?專家：先學會善待自己

2018-02-03 22:13

寒流冷爆！抗寒電器三寶狂銷

2018-02-03 20:20

飛機巷美名恐遜色 11月起後退架高牆

2018-02-03 11:06

女子漢／「今晚我是手」關於我們的永遠青春期

2018-02-03 03:31

協助腦中風患者轉院復健 這家醫院第一名

2018-02-03 23:04

吃好料！美福無菜單日料套餐　乾杯從和牛吃到鱈場蟹

2018-02-03 21:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top