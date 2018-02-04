今日星座運勢／射手 短程旅遊運佳 避免過度超支
二月四日（日）
【牡羊座】晴空萬里
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：黃色配件
戀愛運佳。但要表現童真單純的自我，不要鬧彆扭。
【金牛座】晴空萬里
★ 幸運色：粉紅色
★ 幸運物：笑容
避免和負面想法多的人相處，多和樂觀開朗的人接觸。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：休閒服
建議不要亂對他人放電，注意爛桃花或感情糾紛。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：白色
★ 幸運物：清爽的裝扮
已婚者易有挫折或難題。也可能是另一半本身遇到不開心的事。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：串珠飾品
注意自己的夢境。在婚宴或社交場合中易有桃花。
【處女座】烏雲罩頂
★ 開運色：藍綠色
★ 開運物：水晶項鍊
容易和鄰居或親戚發生不太愉快的事情。注意言詞。
【天秤座】晴空萬里
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：笑容
魅力提升。踏青、社區活動和逛街都很適合你。注意與家人之間的相處。
【天蠍座】烏雲罩頂
★ 開運色：綠色
★ 開運物：芳香精油
內心易有不安，需要更多滋養與愛。建議透過按摩、靈氣、頌缽滋養自己。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：藍色配件
短程旅遊運佳。避免長途旅遊。花費要控制在預算內，避免過度超支。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：白色
★ 幸運物：護唇膏
避免過度在意自我形象，自然就是美。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：休閒打扮
多接觸大自然與知性活動對你整體能量有很大幫助，可緩解最近有點悶的心情。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：黃水晶
避免聽信或散播任何流言，避免因貪心而遇上詐騙集團。
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