今日星座運勢／獅子 少說多聽 勿過於固執己見

2018-02-03 00:00 聯合新聞網 那河



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二月三日（六）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：幽默感

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：書店

你的想法或理念恐怕會被他人駁回，讓你心情有點悶。但其實只要以幽默機智的方式回應，便能化解危機，得到正面回應。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：隨性自然的裝扮

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：露天咖啡座

今天是個相當不錯的交誼日。和同好朋友碰個面，彼此會有愉快的交流。同時曬曬太陽會讓整體運勢及能量更好喔。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：獨特個人風味的裝扮

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：劇場劇院

今天不妨接觸一些和藝術、異國文化、舞台表演相關的人事物。多吸收知識或與國際接軌，讓自己的視野更寬廣些。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：天使

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：派對場合

有什麼想改變的不妨趁今天行動。今天的你活潑有魅力。這樣的能量對於交友或學習有不錯的正面幫助。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：微笑

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：住家附近

今天稍微注意和他人之間的關係。不妨少說多聽。避免過於堅持自己固執的想法。隨和的態度會讓他人更想親近你。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：日記本

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：小時候去過的地方

今天是個反省與沈澱的日子。到小時候去過的地方旅遊也不錯。回想一下小時候的夢想與願望，是激勵自我的另一種方式。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：相機

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：大自然

今天適合到視野寬廣的地方走走，讓心胸視野更寬闊。和志同道合的朋友共同出遊，可帶來更多對生命的熱情。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：夢境

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：家飾館

今天直覺力較強。不妨回憶一下昨日的夢境是否有什麼提示？為自己的臥室換個新風貌、換個床單，整個心情會截然不同。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：紫紅色

★ 開運物：柔和的音樂

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：人少單純的地方

今天的你有些敏感。要避免人太多太雜的地方。適合自己一個人或和密友談心。在互動中慢慢整理稍嫌混亂的思緒。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：讀書會

今天是個學習與交流的好日子。很適合開個讀書會，和朋友共同談論自己有興趣的事物以及未來夢想。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：鳥類

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

水瓶們的運勢很兩極化。人生得志的水瓶，運勢持續上揚。過去十年沒有累積好工作實力或人際關係的水瓶，容易產生某些負面情緒。後者建議多運動或做些身體方面的放鬆活動，降低自己的焦慮。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：小而亮的飾品

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

人際運佳，應酬飯局少不了你。多閱讀和接觸異國文化有助開運。多關心時事，擴大自己的視野與智慧。