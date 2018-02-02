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今日星座運勢／金牛 多微笑助好運 戀愛人際運佳

2018-02-02 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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二月二日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：大自然

對金錢的渴望有加重傾向，要提醒自己避免工作過度影響身心健康。另一方面也可能因感情而讓自己負擔加重，凡事要量力而為。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：淺粉紅色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

戀愛人際運佳。今天的你感覺特別有親和力與魅力。多微笑、多關心與問候他人，容易為自己帶來好運。已屆適婚年齡者會有想婚念頭。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：紫紅色的服飾

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：藝文氣息濃厚的地方

今天容易被雜事纏身，偏偏自己心情上又頗為慵懶，什麼事都不想做。此外家裡面有額外支出，或是因為寵愛自己而產生的一些花費。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：珊瑚色配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：明亮的空間

事業運佳。和他人關係的互動技巧成為今天成敗關鍵。多花時間和他人閒話家常，便能讓你成為最閃亮幸運的一顆星。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色項鍊或眼妝

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：上司辦公室

工作運和正財運很旺。主管上司特別欣賞你的工作成果。不妨趁今天多向上司展示或討論最近工作進度。但較年長或生活不規律的獅子仍需注意健康，避免熬夜及喝酒。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：藝文展場

今天是個很好的讀書日或學習日。多參加專業交流或研討會。能夠提升自我專業或藝文氣質的活動也頗值得參加。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：珍珠

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：視野寬廣的地方

避免和另一半因金錢或價值觀問題爭執，應相互體諒溝通。合作對象則應有合理的報酬，凡事以柔性交流為原則。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：桃紅色

★ 幸運物：桃紅色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：浪漫的氛圍

單身者若主動可能有意外桃花。有對象的人要避免和對方黏得太緊而發生小衝突。已婚者適合在家裡小浪漫或為家中佈置添些小巧思。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：眼鏡

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：上司辦公室

工作上需要專業的行動力。若有不懂的事情不要試圖自己解決，不妨求助於有經驗的專業人士或主管。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色項鍊

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：交誼廳

在專業上有不少可和他人討論與交流之處。偶爾穿插日常瑣事的話題讓彼此互動更輕鬆愉快。專業表現佳。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：色系柔和的場所

職場上容易和他人有價值觀或做事方法不同而發生爭議的情況。建議多善意溝通，現在是訓練自己溝通能力的好時機。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：專業書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：研討會

適合參加一些讀書會或專業方面的研討會。提升自己的專業素養會為雙魚們帶來幸運。另一方面要避免將自我不安全感發洩在感情或孩子身上。

星座運勢

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