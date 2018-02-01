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陽明山可能下雪！周末寒流來 最抗寒的都用上

今日星座運勢／雙子 努力充實自己 避免三分鐘熱度

2018-02-01 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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二月一日（四）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：星星

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野寬廣的地方

內在充滿喜樂，工作順利，一切似乎都很美好，但要避免一人獨享資源或自以為是，多和他人分享，獨樂樂不如眾樂樂。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作場合

在人際或工作都有不錯的展望與成績。不妨拿出更多行動力，往外拓展人際，多學習並樂於服務，便能攀上更高峰。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：耐心與細節

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：寧靜的用餐場合

需要更多的耐心及客觀的觀察力，避免自己一頭熱的狀態。多努力充實自己，不要三分鐘熱度，多向有經驗的人請教。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：能讓心靜的地方

把心靜下來，避免被外界紛紛擾擾的能量所干擾。唯有當你的心定，才能做出正確的判斷，不被他人誤導。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：水

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：有水流的地方

他人對你的作品或想法不見得完全接受或認同，但只要有足夠的耐心與親和力，最後仍能順利過關。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：大自然或宗教場合

性格上如果過於衝動或驕傲，或想到什麼就脫口而出，這類太過隨興突然的舉動都會讓他人感到頭痛或需要替你收尾。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色食物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作與學習場合

只要努力認真工作與學習，他人都會很認同你的付出，並且給予你所需要的支持。避免太過於求好心切或心急，只需誠心真意及耐力。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：上司辦公室或會議室

不少新的人事物或想法會進入你的生活，好好把握這個上天給你的美妙開始。和他人的互動適合用四兩撥千金的方式，或是以比較輕鬆愉快、不那麼嚴肅的態度。有些事情不要看得太嚴重或責任太大。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：粉晶或粉紅色鮮花

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：有花香的地方

人際關係與溝通遇到瓶頸或感到迷惑。過於強勢的做法不合時宜。宜用低調溫和友善的態度得到他人的支持。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：頌缽或銅鑼音療

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：大自然

事業或生活上易有衝突、疲憊或需要突破的點，但此時的你易感到壓力或憂慮，建議讓宗教撫平心情，或到大自然走走找回自信的力量。瑜伽或音樂療法也有助心靈平靜。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：咖啡館

今天是個需要思考的日子，不適合有立刻的行動。多和他人溝通想法與意見，不見得需要在立刻做出定論與決定。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：米白色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：簡潔的餐廳

人際關係熱絡，但避免把行程安排得過於緊湊。此外你和他人可能都頗為強勢，建議身段柔軟，否則容易出現爭議。

星座運勢

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