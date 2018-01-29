唐綺陽星座運勢週報：對朋友活動感到興趣 4星座小心危險愛情

2018-01-29 00:00 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：水星移動到水瓶，日、水、金都在水瓶，金、木有相位，火、土入相位

本周水星從魔羯移到水瓶，大眾關注上位者的議題，逐漸轉移到關心群眾或是社團的動向，普羅大眾的議題是聚焦的話題。水星的移動對於雙子、處女影響較大，雙子的焦點從生意上的業績，移轉到玩樂或進修方面的事務，處女則從感情問題，移轉到認真工作的部分。日、水、金都在水瓶，我們會對朋友或圈子裡的活動感到興趣，參與酒席、尾牙等聚會。金、木有相位，桃花滿天飛，開創星座牡羊、巨蟹、天秤、魔羯，要小心危險的愛情和爛桃花，固定星座金牛、獅子、天蠍、水瓶，則有變美、魅力無窮的機會，變動星座雙子、射手、處女、雙魚，則可把桃花用在人際方面。

工作注意：金牛、獅子、魔羯、水瓶

金牛：對未來提出藍圖或願景，朝夢想奔去

獅子：海外事務活躍，當心一波三折

魔羯：靈感卡住，可求助風象星座貴人

水瓶：花時間收拾善後，有原地踏步的感覺

桃花注意：雙子 巨蟹 天秤 天蠍

雙子：當心被打槍，誠實為上策

巨蟹：散發溫暖親切的魅力，情緒化是感情殺手

天秤：忙碌少了溫柔的情趣，抑制萌芽的感情發展

天蠍：主動經營感情，走出戶外有助發展

財運注意：白羊、射手

白羊：採購運佳，適合添設備

射手：應虛心聽取貴人建議

健康注意：處女、雙魚

處女：用腦過度，請設法休養

雙魚：把握適合養生的一週

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康