殺破狼周運勢／金牛 金錢運良好 天秤 戀情容易受干擾

2018-01-28 00:00 聯合新聞網 殺破狼



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殺破狼2018年1月29日~2月4日12星座一週運勢：

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，木星落在財務宮位，會感覺今年的年終比以往多了不少，尾牙也可能有機會抽中大獎，但由於木星受到人際關係宮位的金星影響，可能會被同事拱請客。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，有許多邀約需要到處趕場，但你會開始感覺某些人際關係不是很有必要，會想與某些人漸行漸遠。同時受到日蝕即將到來的影響，週遭的同事與朋友會從你的生活圈離開，交友圈會有較大的變化。

遠行運方面，在遠行宮位的火星相位良好，會有很多機會到外地工作以及出遠門遊覽，雖然行程時間有些緊湊，不過在外地會讓你感覺比較有活力。

本週須注意的部分：

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，還在曖昧階段的白羊座，要特別當心喜歡的對象被別人追走，戀情容易突然破局。有伴侶的白羊座也要注意，與對方容易鬧情緒，使得這段戀情產生質變，對待重要的人，情緒管理要越好。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到天王星影響，職場目前正處於變動較為劇烈的時期，有許多人離職，或是單位會面臨改組，重要的工作夥伴調職，工作環境變化較大。

學習運方面，還是學生的白羊座，目前正處於火燒屁股的關鍵階段，累積了許多報告與作業必須在期限內完成，會是學業非常忙碌緊繃的時期。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的火星相位良好，會趁著年終前買到許多不錯的折扣商品，雖然花了不少錢，但你會覺得十分划算，血拼得非常過癮。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的海王星未受其他行星的影響，在歲末年終時，會接到一些好朋友稍來消息與祝福，雖然不常聯絡，但你會覺得這樣的友情讓你比較舒服。

本週須注意的部分：

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，某些金牛座可能在此時需要搬家或是離家，會有許多雜事需要處理。沒有搬家需求的金牛座，須注意家中女性成員的身體健康與情緒狀況，這段時間也特別容易與家人吵架。此時要留意家中電器、爐火、門戶的安全。

感情運方面，在感情宮位的木星受到志業宮位的金星影響，這段期間，工作非常的忙碌，可能會使你被迫取消很多重要的約會，雖然對方都能體諒，但你非常渴望能與對方多相處。

工作運方面，金星、太陽、水星齊聚在志業宮位，會是工作十分忙碌的時期，但由於金星受到夥伴宮位的木星影響，整個團隊的業績容易被豬隊友拖累，造成你常常需要加班處理一些雜事，同時會有許多人把不是你份內該做的工作丟給你擦屁股。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到天王星影響，某個教授或指導老師比較嚴格，原以為可以及格過關的報告與作業可能被退件，造成你有些學分必須重修的困境。

雙子座：

整體運勢：

遠行運方面，金星、太陽、水星齊聚遠行宮位，有遠行的跡象，可能是為了工作需要出差，或是單純出國旅遊，食宿規格較為豪華。但由於金星受到工作宮位的木星影響，旅途中會常接到工作的訊息，出遠門也容易有水土不服的現象。

工作運方面，在工作宮位的木星受到金星影響，可能臨時需要出差一趟，公司會給予良好的待遇，令周遭的人非常羨慕。但此時身體狀況微恙，出門在外需好好照顧好自己。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星落在感情宮位，容易與喜歡的對象容易起口角，或是雙方有些部分意見不合，覺得對方一直找你碴，對感情關係感到厭煩。

學習運方面，月蝕發生在考試宮位，某科重要的考試可能會因為你的粗心大意而搞砸，面臨重考命運。某些雙子座目前面臨某個科目學分不足，在此時確定當掉，必須重修或是放棄學業。

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，交通工具可能在此時壽終正寢，必須要換車了。要當心與人有交通方面的糾紛，收到罰單的機率較高，同時要特別注意交通安全，此時容易有血光之災。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到水星與冥王星影響，要特別當心口舌是非，在網路上不經意的言語，都有可能惹上麻煩，甚至會吃上官司。此時月蝕也發生在溝通宮位，容易因為言語上的誤會，造成重要的友誼產生嫌隙。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到天王星影響，與人之間的金錢往來可能會有糾紛，這可能會使你陷入一段長期的財務困難，注意不要幫人作保，或是跟會，容易被人倒債。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到金星影響，與喜歡的對象會有許多肢體接觸的機會，甚至會在此時藉由親密關係確認彼此之間的情感，不過要當心自己的態度忽冷忽熱，使得對方不知所措，把你喜歡對方的態度好好表現，戀情會有機會更進一步。

遠行運佳，在遠行宮位的海王星未受其他行星的影響，一個人的旅行，會讓你思索出生命中還有許多有意義的事情值得追求，療癒你心中的傷痕，帶給你許多平靜。

學業運佳，在學業宮位的海王星未受其他行星的影響，週遭都處於一片混亂的狀態，只有你老神在在，因為該修的學分與該交的報告都已經完成了。

本週須注意的部分：

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，可能會把全部的積蓄拿去買某個昂貴的東西，甚至必須要負債，會是財務變化較嚴重的時期。此時也要注意，某項固定收入在此時結束，你必須要找新的收益來源支撐經濟。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到冥王星與水星的影響，工作要當心遭小人陷害，可能使你丟了很重要的案子，甚至因此被資遣，與上司的關係有些緊張，職場狀況較為混亂，會是工作較為心煩的時期。

健康運方面，金星、太陽、水星齊聚疾厄宮位，要當心著涼感冒，也容易感覺心悸、頭暈，須注意心血管方面的毛病，健康宮位有火星進駐，當心血光之災，容易有意外性的疾病與傷害。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的海王星未受其他行星的影響，會領到為數不少的年終獎金，此時也會把這些金錢拿去做有效的投資，或是會享受一些讓你心情愉快的消費，在金錢方面感到滿足。

本週須注意的部分：

感情運方面，月蝕發生在命宮，影響著感情宮位，同時戀愛宮位又有火星進入。一時的情緒失控，可能會使你瞬間失去重要的人。不要隨意地吃醋、質疑，這都可能把你個性上的缺失暴露出來，對你的感情不但沒好處，反而會破壞彼此的信任感與安全感。

健康運方面，月蝕發生在命宮，要當心任何突發性的傷害與疾病，注意人身安全，此時情緒較為浮動與躁鬱，容易想自殘傷害自己，這會使你的狀況陷入更不討喜的困境。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到天王星影響，工作會較為吃力不討喜，有許多突發狀況需要一一處理，常常需要加班，有過勞的傾向。容易對工作感到倦勤，很想休個長假好好休息。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，水星、太陽、金星齊聚工作宮位，工作都能非常有效率地完成，某個案件會在此時結束，工作量比較輕鬆。但由於金星受到木星的影響，工作量太少，卻閒到發慌，容易找一些麻煩的雜事打發時間。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到情慾宮位的天王星影響，情慾需求較高，甚至容易肉體出軌，這可能會影響到你原來的情感關係，或是因為尋求一夜情惹上麻煩。某些處女座則可能與喜歡的人價值觀有嚴重的落差，有些不愉快可能會擴大。

家宅運方面，火星落在家宅宮位，與家人容易吵架，家庭關係較為緊張。居家生活容易被鄰居的噪音所打擾，家宅附近的環境較不安寧，此時要當心門戶安全，使用家中的爐火與電器也要特別小心。

健康運方面，金星、太陽、水星齊聚健康宮位，當心著涼感冒，使你工作也會因為這些小毛病受影響，心血管方面的毛病要留意，容易心悸，或是頭暈目眩，內分泌也不太理想，注意作息正常。

天秤座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的海王星未受其他行星影響，工作會有一段安逸時期，可以準時上下班，職場也不會有任何能影響你心情的事件，是工作情緒很平靜的時期。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到金星影響，可能會花很多錢在享樂上，由於手頭較為寬裕，物質生活會較為奢侈，容易浪費很多錢買些用不上的東西。

本週須注意的部分：

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，容易與某些朋友的關係交惡，可能會因此清理掉一些人際關係。某些朋友可能會在此時離開你的生活，友誼會在此時結束了。此時也要當心口舌是非，無意間的一句話，可能因此惹上麻煩。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到月蝕影響，戀情容易受到閒雜人等所干擾，某個人的介入或出現，造成現在的關係出現危機，這個人可能是第三者、家人、周遭的朋友、或是小孩，使你情感出現嫌隙與不愉快。

交通運方面，火星落在交通宮位，交通工具容易故障，常常需要維修，在外通勤，可能會遇到一些交通不順暢的問題，行車要當心糾紛，此時被開罰單的機率較高，需特別注意交通安全。

學習運方面，火星落在學習宮位，目前會頻繁參加各種認證與考試，課業上的挑戰較多，雖然這些測驗對學業有幫助，但你也會感覺有些倦怠，有些考試甚至會想放棄。

天蠍座：

整體運勢：

感情運佳，在戀愛宮位的海王星未受其他行星影響，與喜歡的對象總是能心領神會彼此的想法，會覺得這份情感非常珍貴而特別。此時會是兩人情感關係最甜蜜的時期，即便是還在曖昧中的關係，也會覺得兩人的情緒彼此能關照。

金錢運方面，在金錢宮位的火星相位良好，因為手頭比起先前來得寬裕，可能會瘋狂血拼發洩壓抑已久的物慾，把一些想買的東西補齊，或是花很多錢在享受與旅遊方面，但，此時也會多出許多預期外的開銷需要負擔，因此花錢前還是需要再三思考。

本週須注意的部分：

家宅運方面，金星、水星、太陽齊聚家宅宮位，有搬家需求的天蠍座，可望找到理想的物件，家宅也可能需要重新裝潢，目前正忙著處理家宅的雜務。沒有搬家需求的天蠍座，由於日蝕即將影響到家宅宮位，須注意家人的身體健康，此時也容易與家人吵架，或是家人的狀況令你擔心，家庭也會有許多問題需要你一一處理。

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，職場會有一些重大的異動，職務可能會因此受到調整，某些天蠍座會在此時選擇轉換跑道，或是辭掉原來的工作休息一陣子，日後的職場規劃也面臨轉型。

注意口舌是非，在溝通宮位的冥王星受到天王星影響，說話容易得罪人，甚至因此失去重要的工作或案件，在網路上的發言也要謹慎，會無端惹上麻煩的事。此時需特別謹言慎行。

學習運方面，在學習宮位的冥王星受到天王星影響，某個科目考試結果不太理想，可能面臨被當的危險。考試時需多回頭檢視，可能會發現許多嚴重的錯誤。

射手座：

整體運勢：

家宅運佳，在家宅宮位的海王星未受其他行星影響，會有許多可以宅在家獨處的機會，可以盡情放空、耍廢，生活可以悠閒好一陣子。

旅遊運佳，金星、太陽、水星齊聚旅遊宮位，有時間可到外地做個簡單的輕旅行，會是一趟十分愉悅的旅程，可享受到高規格的款待，食宿非常舒適，但在外地過夜比較睡不好，旅行回來可能需要好好補眠。

工作運方面，面試運、考試運佳，金星、太陽、水星齊聚面試、考試宮位，此時尋求新的工作機會，會是十分討喜的時期，可望進入理想的單位，但由於面試宮位的太陽受到月蝕影響，此時也會對於新的工作感到不安，容易想太多，庸人自擾。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到冥王星與水星的影響，與喜歡的對象言語上容易產生誤會，此時會發現雙方價值觀有些落差，可能會因為金錢的問題而吵架。此時會發現，戀愛與實際的生活是需要權衡的，使你對於愛情有些失望。

健康運方面，受到火星落在命宮的影響，注意血光之災，容易有意外性的傷害或疾病，特別是交通安全要特別當心。

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，正面臨一個學位或是論文的瓶頸，可能會在此時必須取得學位或認證，課業壓力較大。在海外工作或求學的射手座，簽證面臨期滿，必須結束學業與工作事務，打道回府。

摩羯座：

整體運勢：

學業運佳，在學業宮位的海王星未受其他行星影響，還是學生的摩羯座，雖然糊裡糊塗一個學期又過了，但學業成績都能低空過關，該做功課也都完成了，不需要為補修學分而傷神。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到金星影響，可能會收到好朋友的喜帖，在過年前後，人情方面的紅包會需要多準備一些，這些交際費用，你會花得非常心甘情願，因為都是喜悅的事情。

本週須注意的部分：

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，此時要當心掉錢包，有些重要的信用資料需要辦理，信用卡的使用要小心，信用資料可能會被盜用，這段期間要看緊身上的貴重物品。

感情運方面，月蝕發生在情慾宮位，有些關係，你會不太想花時間經營，在你情我願下成為一種默契，但卻要當心並不是雙方都會這麼認定。此時，不能見容於社會的情慾關係容易曝光，私密的事情攤在陽光下檢視。

健康運方面，月蝕發生在疾厄宮位，是急性疾病好發的高峰期，特別要注意心血管與胃方面的問題。人身安全也要當心。容易遭受一些災禍波及。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到冥王星、水星的影響，與家人的關係較為不良，言語上容易有衝突，家中的財務狀況可能出現問題，家人理財不當，可能會殃及到你。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的木星受到金星影響，目前在工作上受到眾人矚目，職務可能會有大幅調整，很快就晉升到管理階級，但你對於目前忙碌的生活會有些倦意。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星未受其他行星影響，因為工作的晉升，使得經濟狀況更為寬裕，生活不虞匱乏，很容易花過多的金錢在高級的物質享受上。

本週須注意的部分：

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，情感容易發生預期外的質變，喜歡的人，或是在一起很久的伴侶，可能在此時無預警的離開你。某些水瓶座正處於某段情感的決擇期，可能會想分手。

健康運方面，金星、太陽、水星齊聚在命宮，除了有些小感冒外，也要注意這些小症狀容易引發較嚴重的疾病，工作有過勞的現象，心血管方面的問題要特別留意，身體會發現一些問題，需及早治療。

學習運方面，在學習宮位的天王星受到冥王星與水星的影響，還是學生的水瓶座，要當心某些考試因為一些突發因素而缺考，造成該學科面臨重修或是被當的危機。考試前重要證件與文具請先準備好，同時注意通勤時間。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到金星影響，可能會砸下所有的私房錢，遠離現在的生活，到海外避靜一下。

學業運方面，在學業宮位的木星受到金星影響，目前在功課上處於無敵的全盛時期，學業成績受到矚目，但這段期間你會想稍微鬆懈一下，可能會馬上被指導教授發現，立馬被抓回去特訓。

感情運方面，水星繼金星之後進入秘密宮位，默默暗戀的對象，可能會突然接近你，對你感到好奇，使得你狂喜迷亂到不知所措。

本週須注意的部分：

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，有許多雙魚可能會在此時丟下辭呈，然而這並不會讓你的辛苦就此結束，受到火星落在志業宮位的影響，有許多後續工作會讓你比平常更為忙碌。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到天王星影響，突然發現在背後弄你的小人，居然是過去你曾經幫助過的對象，對於人心的陰暗面，感到非常失望，而有自我邊緣化的跡象。

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