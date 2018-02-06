親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

片商宣傳手法無下限 張艾嘉「露點」陷入情緒低潮

「顧江湖道義」不評柯P 簡余晏2字說明請辭原因

單身有伴都要看！給12星座的愛情錦囊妙計

2018-02-06 09:48聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

談戀愛可不是一件隨心所欲的事，那些情場得意的幸運兒往往都百煉成鋼，所以千萬不要只看別人輕鬆談戀愛，就忽視人家背後的努力。尤其是到了2018年，當你的愛情運發生轉變的時候，需要修煉哪種愛情招式，讓自己情路更為通暢呢？看看科技紫微網為你找到的答案。

圖擷自unsplash
圖擷自unsplash
分享

牡羊座

單身者：主動示愛

不經意地冒出一兩句情話，曖昧的摸摸頭，每一次約會都主動邀約。

戀愛者：愛家敬業

展現家庭理財觀念，讓戀人知道你的工作努力都是為了彼此的未來。

　

金牛座

單身者：溫柔多情

對花花草草也要抱有十足的柔情，落在有心人眼裡，便是求愛的開始。

戀愛者：多秀恩愛

關鍵是讓戀人知道，你有多想讓全世界知道他／她的存在，對方會很感動於你的高調示愛。

　

雙子座

單身者：關注內在

眼裡只有長相好看的異性，會錯過真心值得去愛的人，多挖掘外表之下的他／她吧！

戀愛者：不畏波折

堅定守護對方的信念，不論發生什麼風波阻礙，都守在戀人的身邊。

　

巨蟹座

單身者：樂觀開朗

挫折中還能展開笑顏，鬥志滿滿的樂觀開朗最能擄獲對方的心。

戀愛者：堅守初心

禁不起新誘惑將使情路坎坷，堅守初心才能令你重歸順途。

　

獅子座

單身者：順其自然

內心顯得緊張兮兮，完全破壞你的氣質美。自然流露的感情，更能喚起對方的愛意。

戀愛者：主動承擔

錯了就是錯了，主動承擔後果，努力修補，會讓戀人更加看好你們的未來。

　

處女座

單身者：大方分享

不要害怕付出會得不到回應，分享的過程會幫你看清對方是否合適。

戀愛者：熱情奔放

可以活絡你的愛情，可以令你重溫最初的激情，要認真修煉喔！

　

天秤座

單身者：真誠相待

在愛情裡有些飄移不定，對追求者態度敷衍，認真對待、考慮對方的意見才能增加擺脫單身的成功率。

戀愛者：信守承諾

答應戀人的事情要及時完成，失信會讓戀人對你失去繼續相守的信心。

　

天蠍座

單身者：低調藏拙

優秀不會嚇退有情人，高高在上的炫耀模樣才會被扣分，失去戀愛機會。

戀愛者：放低身段

戀人面前無需趾高氣昂，適時放低身段也不會被戀人輕視，相處氛圍更輕鬆。

　

射手座

單身者：恣意隨心

太過強求愛情，愛情會避而不見，追尋自己的自由路上，將會有志同道合的人出現。

戀愛者：寬容大度

沒有什麼誤解是你的寬容大度解不開的，多給對方一點時間，會被滿滿愛意回報的。

　

摩羯座

單身者：收斂心性

別在異性面前動不動耍小脾氣，這只會讓人覺得你素質低、漸生遠離之心。

戀愛者：耐心陪伴

給足對方耐心，陪著他／她一起成長，面對坎坷而不輕易指責，愛情有機會開花結果。

　

水瓶座

單身者：善良同情

善良又有同情心的你，展現出的溫柔特別能打動人心，讓有心者關注你、追逐你。

戀愛者：溫暖體貼

有爭執的時候多想想對方曾經對你的好，主動說出你心裡的不捨得，可以快速平息戰火。

　

雙魚座

單身者：自愛樂活

將一個人的生活安排得充實精彩，專注於自己的興趣愛好，愛情也許會不期而至。

戀愛者：獨立沉穩

給自己多一份獨立，給戀人少一點糾纏，彼此並肩而行會改善愛情的狀態。

　

【延伸閱讀】

催動姓名五行之力，解析感情運

塔羅真心占卜，你已在他心上？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情運科技紫微網感情運

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

今日星座運勢／水瓶 尊重高層 以人和為重有助運勢

2018-02-06 00:00

天空為限周塔羅(下)／水瓶座 事業運財運都吃香

2018-02-05 16:28

天空為限周塔羅(上)／牡羊座 本周各運勢都有嶄新契機

2018-02-05 16:24

唐綺陽星座運勢週報：雙子防人之心不可無 水瓶曖昧態度令人不悅

2018-02-05 07:56

殺破狼周運勢／金牛轉換跑道好時機 雙魚桃花有盛開趨勢

2018-02-04 00:00

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30

闊氣老闆大手筆！有望收到豐厚年終的星座？

2018-02-01 14:41

不愛「勾勾纏」！告白失敗就放棄的星座男

2018-01-31 08:00

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

感情財運都順利 各星座今年最好運的月份？

2018-01-26 17:00

【小孟塔羅】年節前拜什麼神能與神同行？

2018-01-25 17:07

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30

【Desire 塔羅占星】2月塔羅生命靈數運勢分析

2018-01-23 13:29

轉身就忘記？愛承諾卻不常兌現的星座男

2018-01-23 08:48

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

老起來放？提前進入中年危機的星座

2018-01-18 17:35

八面玲瓏的超級巨星 雙星組合 – 廉貞貪狼

2018-01-16 09:40

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

福氣滿滿！總能衣食無憂的生肖女？

2018-01-11 09:27

成功不怕晚 中年後照樣飛黃騰達的生肖？

2018-01-09 13:41

第一名是4月14日、吊車尾的是…2018最幸運生日排行大公開

2018-01-09 10:59

個性導致破財？揭露財神遠離你的原因！

2018-01-05 14:00

【小孟塔羅】你的貴人在哪兒？測2018年貴人運

2018-01-05 09:29

新年新氣象 12星座準備迎接哪些好運？

2018-01-04 16:31

2018星座運勢（下輯）／天蠍感情擦出意外火花 雙魚注意人際關係

2018-01-02 09:15

2018星座運勢（上輯）／牡羊工作運特好 獅子巨蟹愛情機會多

2018-01-01 08:05

提早迎接幸福！哪些命格適合早婚？

2018-01-01 07:00

感情裡付出越多 越得不到好結果的星座？

2017-12-31 08:00

影／【唐綺陽】2018上半年12星座運勢公開

2017-12-30 23:08

領導者的特質是什麼？王冠的燦爛光彩 是犧牲承擔換來的！

2017-12-29 10:44

不要試探他！提分手就不會回頭的星座男

2017-12-29 10:27

找他幫忙準沒錯！誰是辦公室裡的濫好人？

2017-12-29 09:31

【小孟塔羅】跨年之後哪方面運勢會增強？

2017-12-29 09:26

【小孟塔羅】冤家還小孩？你與情人的前世姻緣

2017-12-26 10:48

單身女性別錯過！各血型暖男指數大公開

2017-12-26 09:33

生命靈數算婚姻 誰是合格好老公？

2017-12-22 16:27
看更多

熱門文章

尾牙抽中歐洲遊換現六萬 女友氣炸：錢都沒用在我身上

2018-02-05 11:58

離開被窩也有SOP 簡文仁教您天冷起床4招

2018-02-05 19:10

2重機闖入蘇花改 警方快打部隊追擊中

2018-02-05 16:39

2重機闖蘇花改遭攔下 30餘騎士集結入口依法開罰

2018-02-05 19:12

蘇花改第一階段通車 機車硬闖爭路權

2018-02-06 00:20

狂吃甜食怎麼辦？ 有這3條件的人快戒糖

2018-02-05 12:19

蘇花若遇災 機車族可有條件行駛蘇花改

2018-02-05 16:38

影／溫馨畫面！ 黑熊幫馬戲團教練雪中推輪椅

2018-02-05 13:41

兩岸院士聯手馬拉松式肝移植手術 成功搶救6病童

2018-02-05 18:13

妻太乾恨夫硬上鬧離 醫師救回婚姻

2018-02-06 09:42

吃大便能治病？ 專家這樣說

2018-02-05 19:18

今日星座運勢／水瓶 尊重高層 以人和為重有助運勢

2018-02-06 00:00

寒流全台急凍 急診中風不乏小於50歲年輕人

2018-02-05 18:13

畫得出來蓋不出 淡江大橋第8次若流標恐暫緩招標

2018-02-06 09:36

天空為限周塔羅(下)／水瓶座 事業運財運都吃香

2018-02-05 16:28

天空為限周塔羅(上)／牡羊座 本周各運勢都有嶄新契機

2018-02-05 16:24

連LV、愛馬仕都要讓步 法國皇室御用袋包品牌來台

2018-02-05 16:50

超Q！里山動物列車明首航 直擊試車穿山甲趴趴走

2018-02-05 17:56

蘇花改通車 公路總局：留給需要的人

2018-02-05 14:21

四孩子的媽還抽空念博士！ 鄭詠紜創業成功有3要點

2018-02-05 14:22

影／花蓮搖不停 昨晚至今數十起餘震

2018-02-05 17:58

心情點滴／加護病房住一周

2018-02-06 06:00

黑琵「趴趴走」罕見在台南七股佳里交界魚塭覓食

2018-02-05 23:00

玩雪免塞車！力麗馬告生態園區推「台7線100林道」戲雪遊程

2018-02-05 13:56

生活趣文／老情人不如小情人

2018-02-06 06:00

勞工過年上班 勞工局：加倍發工資

2018-02-05 16:10

影／新故宮計畫砸101億 創800萬人潮、11億門票

2018-02-05 21:31

曾挺孕肚處理汙水 電影「看見台灣」救了她的公司

2018-02-05 14:21

蘇花改通車 蔡總統盛讚工程人員「實現夢想的推手」

2018-02-05 19:47

張大春：年年新春聯 總有老父影

2018-02-05 21:54

影╱民眾上山賞雪 千萬注意「下車的那瞬間」

2018-02-05 18:11

蘇花公路若遇災 可放行其他車種

2018-02-06 00:22

水氣減少轉乾冷 除夕前回暖機會大

2018-02-06 09:21

天冷防猝死 神奇薄墊監測呼吸 獲研發界的奧斯卡獎

2018-02-05 17:36

過年太high收假症候群上身 醫師教你這樣做

2018-02-05 15:16

不臥床終老 105歲奶奶髖關節手術成功

2018-02-05 17:20

蔬果凍未條 年節恐漲價

2018-02-05 23:49

小弟車禍後尿不出來 醫師拿口腔組織幫他

2018-02-05 17:23

春節搶便宜！花蓮雙人遊住一晚、送火車票3千起

2018-02-05 16:34

健康主題館／天冷起床 SOP 4招跟著做

2018-02-06 01:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top