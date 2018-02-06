單身有伴都要看！給12星座的愛情錦囊妙計

2018-02-06 09:48 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

談戀愛可不是一件隨心所欲的事，那些情場得意的幸運兒往往都百煉成鋼，所以千萬不要只看別人輕鬆談戀愛，就忽視人家背後的努力。尤其是到了2018年，當你的愛情運發生轉變的時候，需要修煉哪種愛情招式，讓自己情路更為通暢呢？看看科技紫微網為你找到的答案。

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牡羊座

單身者：主動示愛

不經意地冒出一兩句情話，曖昧的摸摸頭，每一次約會都主動邀約。

戀愛者：愛家敬業

展現家庭理財觀念，讓戀人知道你的工作努力都是為了彼此的未來。

金牛座

單身者：溫柔多情

對花花草草也要抱有十足的柔情，落在有心人眼裡，便是求愛的開始。

戀愛者：多秀恩愛

關鍵是讓戀人知道，你有多想讓全世界知道他／她的存在，對方會很感動於你的高調示愛。

雙子座

單身者：關注內在

眼裡只有長相好看的異性，會錯過真心值得去愛的人，多挖掘外表之下的他／她吧！

戀愛者：不畏波折

堅定守護對方的信念，不論發生什麼風波阻礙，都守在戀人的身邊。

巨蟹座

單身者：樂觀開朗

挫折中還能展開笑顏，鬥志滿滿的樂觀開朗最能擄獲對方的心。

戀愛者：堅守初心

禁不起新誘惑將使情路坎坷，堅守初心才能令你重歸順途。

獅子座

單身者：順其自然

內心顯得緊張兮兮，完全破壞你的氣質美。自然流露的感情，更能喚起對方的愛意。

戀愛者：主動承擔

錯了就是錯了，主動承擔後果，努力修補，會讓戀人更加看好你們的未來。

處女座

單身者：大方分享

不要害怕付出會得不到回應，分享的過程會幫你看清對方是否合適。

戀愛者：熱情奔放

可以活絡你的愛情，可以令你重溫最初的激情，要認真修煉喔！

天秤座

單身者：真誠相待

在愛情裡有些飄移不定，對追求者態度敷衍，認真對待、考慮對方的意見才能增加擺脫單身的成功率。

戀愛者：信守承諾

答應戀人的事情要及時完成，失信會讓戀人對你失去繼續相守的信心。

天蠍座

單身者：低調藏拙

優秀不會嚇退有情人，高高在上的炫耀模樣才會被扣分，失去戀愛機會。

戀愛者：放低身段

戀人面前無需趾高氣昂，適時放低身段也不會被戀人輕視，相處氛圍更輕鬆。

射手座

單身者：恣意隨心

太過強求愛情，愛情會避而不見，追尋自己的自由路上，將會有志同道合的人出現。

戀愛者：寬容大度

沒有什麼誤解是你的寬容大度解不開的，多給對方一點時間，會被滿滿愛意回報的。

摩羯座

單身者：收斂心性

別在異性面前動不動耍小脾氣，這只會讓人覺得你素質低、漸生遠離之心。

戀愛者：耐心陪伴

給足對方耐心，陪著他／她一起成長，面對坎坷而不輕易指責，愛情有機會開花結果。

水瓶座

單身者：善良同情

善良又有同情心的你，展現出的溫柔特別能打動人心，讓有心者關注你、追逐你。

戀愛者：溫暖體貼

有爭執的時候多想想對方曾經對你的好，主動說出你心裡的不捨得，可以快速平息戰火。

雙魚座

單身者：自愛樂活

將一個人的生活安排得充實精彩，專注於自己的興趣愛好，愛情也許會不期而至。

戀愛者：獨立沉穩

給自己多一份獨立，給戀人少一點糾纏，彼此並肩而行會改善愛情的狀態。

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