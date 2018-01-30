熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。

千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符。

——王安石《元日》

又是過年時節，在這辭舊迎新、熱鬧吉慶的時光裡，又怎會不想要討個好彩頭，為過去的雞年畫上一個圓滿的句號，為新到的狗年開啟幸運的篇章呢？科技紫微網帶著2月運勢來給大家拜年了，預祝大家狗年行大運，吉祥又如意！

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2月福星高高照的主星：天梁星、天相星、天機星

2月財神多眷顧的主星：破軍星、廉貞星、巨門星

2月貴人送好運的主星：天機星、武曲星、天梁星

2月需關注健康的主星：紫微星、天府星

2月容易得罪人的主星：貪狼星、天同星

命宮有七殺星：★★★☆☆

「凸」字的形象就是本月運勢的寫照，兩頭低中間高。月中會發生讓你感到開心的事，但月初和月底負面情緒較多，比較容易出現倦怠感，尤其月底容易因為家庭瑣事而分心，影響到工作和生活品質。合理安排好事情吧，有困難也只是一時的。

命宮有破軍星：★★★★☆

心情在上旬、中旬都會天天曬太陽，但是在最後幾天則會晴轉陰，各種煩躁、懶散、無聊的情緒都會湧上來。趕快調整好步伐，不然上班後你就會成為影響老闆心情的存在。財運方面，贈予財、灰色收入…等額外收益不少。

命宮有廉貞星：★★★★☆

輕鬆愉快，沒有太大壓力，凡事進展較順利，夫妻感情和睦，適合走親訪友，聯絡感情。財運旺盛，一開市就會有好彩頭。偏財方便表現也不錯，反正親友間玩幾把你不會是輸的那個，除非同桌的人個個都是本文中運勢強盛的那幾個。

命宮有貪狼星：★★☆☆☆

負能量慢慢侵蝕你的情緒，有忙中出錯的跡象，在涉及合約文書、票據、金錢出納…等相關事務時要特別小心，家中待客也要注意控制因事情太忙太亂而大動肝火。下旬做事雖然很努力，但常遇到阻礙，機會易得也易失，令人氣餒，切忌險中求勝！

命宮有紫微星：★★☆☆☆

難受肯定的一個月，無論是工作上，還是感情、生活中，雖然花很多心思，卻難得到一句鼓勵、讚美的話，暫時看不到回報的到來。特別要注意的是加強身體鍛鍊，注意飲食規律，這個月生病的機率較大。

命宮有天府星：★★★☆☆

過年的心情自然好，卻不能太放縱自己，要注意飲食與保暖，本月腰部易發生酸痛現象。和家人的相處會出現一些小問題，但是調整心態透過溝通將能獲得很好的解決。財務在上旬會容易發生一些意外狀況，像是東西遺失、朋友借錢不還，只要不輕易放棄，就會有回到正軌的轉機。

命宮有武曲星：★★☆☆☆

本月財神似乎並不打算眷顧你，要小心因為自己的疏忽而導致獎金被扣、債務追不回的悲劇，至於打牌還是少上桌為妙。同時這也是勞心勞力的一個月，不僅受累於自己的事務，也會因幫助他人而難得休息，不過好在能獲得好人緣並從中獲得諸多方便。

命宮有天相星：★★★★☆

水到渠成的一個月，之前的努力將會得到不錯的回報。年後會有被挖牆腳的機會，難免會蠢蠢欲動，但還是多方考慮再下決定。本月休閒活動增加，趁此機會多和朋友們交流，有望「嗅」得金錢的方向。

命宮有太陽星：★★☆☆☆

過年的喜慶，也驅散不了心中的霉氣。衝動易怒之運，一不留神就被人抓住把柄，反咬你一口。越是靠近過年，越要當心處理工作細節。好在此時也無人跟你計較，工作上則沒什麼大礙。財運方面，得失心較平常時候強，難免心神不寧，還是做好長遠佈局為宜，將可穩定獲利。

命宮有巨門星：★★★☆☆

上旬財運不錯，正是錢財回收期。偏財運也很給力，有機會收到貴重的禮物。下半月有點倒楣以及些許不順暢，做什麼事都需要與人反覆溝通協調，弄得心煩氣躁。聚會中展現自我應注意尺度，急於表現可會讓你大大受挫。

命宮有天機星：★★★★☆

雖都忙著過年，但交際應酬卻不少，財務進出頻繁，不必擔心，有捨才有得，人脈方面的投資很快就會給你帶來收益。精神和心情都將刷新到一個嶄新的境界，有利於出遊、訪友。同時，你也將得到來自親人的關懷，這將為工作生活帶來新的動力。

命宮有太陰星：★☆☆☆☆

坎坷啊！許多事不是你進行到一半就因遇到困難停滯不前，就是你花費雙倍的力氣還很難達到你期望的結果。凡事應步步為營，切忌憑自己的感覺行事，要觀察清楚形勢再行動，以不變應萬變來增強勝算。

命宮有天梁星：★★★★★

福氣盈門，風調雨順的一個月，參加社交聚會，能接觸到有實力的人物，增加你的貴人名單。創意十足，要好好發揮，善用智慧去接受並嘗試新事物的人，會有實質性的收穫。財運不錯，手氣佳，不是在閒談中找到財路，就是打牌贏了不少錢。

命宮有天同星：★★★☆☆

或許是太忙、太吵鬧，本月非常容易為小事大動肝火，情緒波動大，不知不覺就得罪人，能及時調整情緒者，麻煩指數可迅速降低。財運有點不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了！

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