唐綺陽本週星座：魔羯有貴人運 天秤有機會遇菁英型桃花

2018-01-22 00:00 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供 分享 facebook

唐綺陽星座運勢週報2018 1/22-1/28

重要星象：日金在水瓶，火星天蠍尾聲，水冥入相位、火木天蠍

本周太陽進入水瓶，太陽、金星都在水瓶的期間，水瓶將揮別陰霾、如魚得水，也開啟了大眾的社交模式，社會充滿熱鬧溫馨的氛圍。火星天蠍最後一週，臨去秋波的火能量高張，要注意用火方面的安全，當心衝突事件發生，避免陰暗或情緒激動者的爆發。另外，會有一些悲觀的思想，有強烈想要重新開始的念頭，或是工作上出現難題，有異動的狀況出現。

工作注意：白羊、魔羯、水瓶、雙魚

白羊：分身乏術，事情要分輕重緩急

魔羯：有貴人運，能夠受到長官的提拔

水瓶：專業上要毛遂自薦，當仁不讓

雙魚：棋逢敵手，被逼激發潛能

桃花注意：金牛、巨蟹、處女、天秤

金牛：盡量被動，含蓄是個人賣點

巨蟹：感情上競爭性強，要多付出愛與關心

處女：有一見鍾情的機會，與感情對象心意相通

天秤：社交場合中，有機會遇到菁英型桃花

財運注意：雙子、射手

雙子：投資兩難，別想太多錯過時機

射手：正財運佳，有好評行情看漲

健康注意：獅子、天蠍

獅子：健康有隱憂，好好處理健康問題

天蠍：不宜太過消耗，避免傷害身體