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今日天氣／北基宜大雨特報 入夜後全台氣溫再降

今日星座運勢／牡羊 豐盛早餐助體力 注意交通安全

2018-01-31 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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一月三十一日（三）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：健康豐盛的早餐

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：舒適的早餐店

今天的生活傾向忙碌。也許需要跑來跑去拜訪客戶，或者有接不完的電話和信件。建議將體力準備好，早餐吃豐盛一點。另注意交通安全。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：尊重他人

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：淡暖色系的會議空間

工作上容易和他人有密切的互動與合作。如何分享與分配工作是一大學問。只要在尊重彼此的和諧狀態下進行，便能讓事情更為順利。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：色彩溫暖的空間

不妨試著和他人多些分享，不要太小氣或占有慾太強。但是同時也要保護該保護的隱私資料。哪些可以分享、哪些需要保護是今天的運勢關鍵。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：飲料

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社群團體

貴人運和朋友運不錯。不妨多連絡客戶或久未聯絡的朋友，相信能讓自己的財運與各方面的運勢更為提升。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：整齊的皮夾

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

孩子或情人容易影響你的價值觀和情緒。也可能因為孩子、情人、或想變得更有魅力而破財花錢。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍色

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：和諧的用餐場合

家中吵鬧的氛圍或突發事件易影響整體規劃，也容易擾亂你的心。部份處女座也有突然閃婚、突然分居、或吵鬧不休的可能。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：生菜沙拉

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：聚餐場所

今天適合多聽少說。多聽聽他人的看法，將能拓展視野空間，讓你無論在專業上或是人際關係上都能夠更上一層樓。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：寧靜放鬆的空間

價值觀的改變會影響未來長遠的計劃及理想。不妨審慎思考自己的價值觀並多閱讀，在人生中究竟什麼是最重要及次重要的。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色食物

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：美食餐廳

在工作或生活上的壓力稍為大了些，讓你感到焦慮或疲憊。多吃橙色或黃色系的食物可以讓心情愉悅，感覺快樂些。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：SPA

要避免在睡眠不足、失神、或情緒不穩定的狀態下開車。凡事三思，與他人溝通也要有耐心，避免火氣太大。感覺疲憊不妨泡個溫泉或透過按摩讓身心舒壓。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書本

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

在專業上面頗有表現空間。你擁有獨特的專業和靈活創意的想法，只要情緒穩定正面，事先把目標設定好，相信可以輕鬆達陣。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：踏實生活

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：舒適的用餐環境

腳踏實地，把該做的事情做好，生活自然會往上提升。想太多只會讓自己或身邊的人更焦慮，同時也影響人際和工作效率。

星座運勢

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