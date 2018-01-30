今日星座運勢／天蠍 找時間運動 避免把工作帶回家

2018-01-30 00:00 聯合新聞網 那河



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一月三十日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：工作日誌及合約

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：會議室

要很清楚自己的行程以及會議中的事項。建議凡事白紙黑字留個記錄，對雙方都有保障。今天也有簽訂合約的機率。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：書店

努力嘗試發掘自己與他人的內在潛力。避免過於否定他人或批評。有時候能者多勞，多做些事情與多學習對你有益無害。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作場合

今天的你在工作上能力不小，精神也很旺。不妨趁著今天多做些事，多些努力，讓他人對你更增添信任感。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：美食餐廳

土星也進入合作位置的同時，與他人宜展現和諧與包容的態度。合作運和婚姻都容易遇到一些阻礙，需要耐心來克服。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：小型社交場合

把居家空間以及工作職場整理得更有條有理，對於工作績效和未來運勢都有正面幫助。和他人輕鬆的互動也可增強幸運指數。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：人多熱鬧的地方

今天適合態度積極的參與眾人事務，多聽聽他人的意見與看法，再與自己的想法創意做整合，可以得到不錯的效益。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：謙虛求教

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：上司辦公室

年長者容易成為你的貴人。不妨以積極樂觀與謙虛的表現讓對方留下好印象。無論在工作或家庭都應多和長輩請教，對你有益無害。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：芳香精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：SPA

建議下班後找時間運動或按摩，避免把工作帶回家，睡前也不要喝咖啡或想太多，特別是之前不注意身體健康的天蠍。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：草綠色

★ 幸運物：綠色小配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：小空間

家庭、孩子、或戀愛是你較為關注的部份。今天有利於在小空間討論工作或人際互動，避免過於繁雜熱鬧的社交場合。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：開闊地景觀

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：大面窗旁的座位

今天的正面表現是積極進取，可以一次處理很多事情卻不容易累。但要注意有過於急躁衝動的表現或情緒。

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：銀白色

★ 開運物：浴鹽

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：寬闊或整潔的浴室

過去沒有處理或淨化的情緒，容易以某種莫名的方式出現在生活中。宜保持低調與多觀察周遭人事物，同時注意夢境，很可能也在提醒你某些方向或替你清除潛意識中的負面能量。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：整齊的皮夾

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：書店

雖然財運不錯，但自己的花費也不小，要稍微克制，避免過度消費。若有進修計畫不妨把錢花在上課進修，提升自我能力與專業素質。