今日星座運勢／魔羯 進入大公司 遇貴人有助未來

2018-01-29 00:00 聯合新聞網 那河



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一月二十九日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：祈求祝福

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩溫馨的空間

家人的狀態容易影響到身心健康與工作情緒。今天適合和家族及祖先連結，在心中感謝他們賦予你的生命，並祈求他們給予你更多的祝福與力量。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：溫暖的問候

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交活動

透過與他人溫暖的交談互動，增添彼此之間的情誼，同時也讓自己的貴人運更好，整體運勢也會因此加分不少。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：認真生活

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：整潔的空間

透過認真的工作態度，以及健康規律的生活，可以為自己打造穩固安定的美好生活。避免過度使用手機或透過不健康的食物來滿足內在空虛感。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：興趣喜好

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：自己喜愛的空間

敏感度提高，熱情也增溫不少。很多人可以感受到你的溫暖或你的情緒。但要避免因此造成他人不必要的壓力。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：薰衣草紫

★ 開運物：高地薰衣草精油

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：舒適的休息空間

需要花些時間獨處、讓身心有呼吸與放鬆的空間時間。健康狀態需持續關注的時刻，避免讓自己過度勞累耗竭，有免疫力下降的傾向。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：團隊精神

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天的你對於他人的感受和需求都較為敏感與同理。正面狀態是透過適當的關心與交流，讓團隊之間合作愉快、氣氛融洽。負面狀態表現則是過度容易被他人影響。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：輕音樂

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：SPA

正面狀態是工作認真負責，收穫滿滿。但另一個層面則可能有完美主義傾向，或者過於在意他人的評價，造成自己不必要的壓力。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：未來計畫

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

今天是思考與計畫未來的最佳時刻。注意身邊有哪些資訊或訊息，同時間思考自己渴望的生活與整體趨勢狀態，為自己著手規劃美好生活。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：溫泉

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：溫泉會館

經過過去三年有些辛苦的長大過程，現在是讓自己稍微放鬆與休息的時間。避免繼續壓榨自己的體力。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：抗壓性

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：大公司

透過他人的引介，有機會進入更大的團隊或公司。無論是工作或是活動或者是認識某個貴人，對於未來都有正面影響。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：細心耐心

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

事業運向上竄升的同時，更需要注意工作上的細節，以及職場的倫理。透過細心耐心的態度，有機會讓自己更上一層樓。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：專業能力

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：外商公司

透過國外相關事務或者媒體的運作，容易讓他人看見你的才華及魅力，甚至有機會因此展開一段新的人生旅程。