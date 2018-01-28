今日星座運勢／巨蟹 需要休息 避免過於忙碌

2018-01-28 00:00 聯合新聞網 那河



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一月二十八日（日）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：新的事物

活力十足，適合學習新的運動或加入新團體，買本新書也不錯。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：植物花草

今天要到戶外走走，避免一直待在室內不動。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：芳香精油

今天容易有失落或懷舊的心情。要避免掉入情緒的漩渦。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡灰色

★ 幸運物：休閒服

今天是個需要休息的日子，避免讓自己過於忙碌。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：家常菜

今天是闔家團聚的好日子，或是在家中好好休息放鬆。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：健康飲食

今天是個放鬆悠閒的日子，但不可暴飲暴食或超支購物。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：漂亮的裝飾品

今天有開心的聚會活動，特別適合參加同學會或喜宴。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：檸檬黃

★ 幸運物：筆記本

找出自己未來十年的理想，做好規劃往前邁進。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：咖啡小點

今天不妨和好友或另一半一起聊聊彼此雙方對未來的想法。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：手機

溝通運和學習運不錯。不妨多吸收新知或打電話拜訪。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：笑容

今天很適合和不同領域專長的人一同聚會，交換資訊想法。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：高地薰衣草精油

容易碰到嚴厲挑惕的人，讓你感覺有壓力或不太能放鬆。