今日星座運勢／射手 溝通方式決定運勢 傾聽贏得愛

2018-01-27 00:00 聯合新聞網 那河



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一月二十七日（六）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚餐場合

如果不是過於自我驕傲的牡羊，今天會是熱鬧開心的一天。和朋友或家人一同聚餐出遊，相互交流彼此最近的生活近況，暖心又愉悅。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：海藍色

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

今天是放假日，金牛們要避免腦子裡仍想著工作，或最近的投資等等。花小錢買享受是犒賞自己和家人不錯的方式。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店

透過旅遊、閱讀、演講、學習，或是與他人較深入的談心，可以滋養雙子們的心靈，也讓自己內心更有足夠的安全感，心靈感受更充實。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：靜心音樂

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：民宿或瑜伽會館

今天屬於放鬆寧靜的一天。很適合和另一半一起度過。也特別適合進行身心靈相關的療癒或靜心。避免過於吵雜的環境。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：小而亮的飾品

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會活動

對於喜愛熱鬧的獅子們，今天是如魚得水的一天。單身的獅子們也有機會透過聚會活動，認識適合自己的對象喔。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡紫色

★ 開運物：花草茶

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：花店

學習用正面的態度看待生活，避免好高騖遠，或太在意面子以及與他人比較。踏實穩定有條理的生活帶來幸福感。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：熱情

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

你的熱情在什麼地方，能量就在那裏，幸運也會隨之而來。只要感受自己熱情所在，便能夠吸引到讓自己喜悅的人事物。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠樹

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：大自然

今天適合將焦點放在自己的內心或者是家人身上。避免安排太多繁雜的應酬與社交活動。放慢腳步，關照自己的身心，享受生活中美好的微小事物。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：傾聽

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚餐場合

溝通的方式容易決定今天的運勢高低。透過客觀的角度、透過真心傾聽，可以為自己贏得更多友誼與愛。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：清新的空氣

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

身心狀態比較敏感，需要注意自己的生活及情緒。生活規律、飲食健康，再加上情緒平穩的摩羯，各方面運勢都會不錯。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：積極活力

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：熱鬧的場合或喜宴

今天是活出熱情與活力的一天。戀愛運、玩樂運、和人際運都相當不錯。好好把握今天，展現魅力與活力。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：寧靜溫暖的地方

家對你來說是個什麼樣的地方？現在的你，找到具有歸屬感與安全感的地方了嗎？如果有，那麼恭喜你，更要好好珍惜現在所擁有。如果沒有，今天不妨靜下心，回顧過去，或許會明瞭些什麼。