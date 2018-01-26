今日星座運勢／水瓶 網路發言要注意 合作運擴張

2018-01-26 00:00 聯合新聞網 那河



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一月二十六日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：證照

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：學習場合

火星進入和旅遊及學習的相關宮位，未來一個月避免長途旅遊到自己不熟悉的地方。多學習或考試有助運勢。和他人溝通時避免過於固執與堅持自己的想法。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：星空

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：看得到星空的地點

火星進入和親密關係的相關宮位，未來一個月易與另一半有金錢或情感上摩擦。還在蜜月階段的情侶則容易打得火熱。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：謙虛

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：咖啡館

火星進入和婚姻及合作的相關宮位，未來一個月單身者有被逼婚的傾向。事業上對手則顯得相對強勢。但合作機會增加，宜謙虛待人。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡珊瑚色

★ 開運物：有香味的鮮花

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：健康取向的餐廳

火星進入和健康及生活習慣相關的宮位，未來一個月工作恐更加忙碌，但也因此需注意身心健康，避免發炎、皮肉傷、或情緒爆走等狀況。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：跳舞及繪畫

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：舞蹈教室

火星進入和小孩及戀情相關的宮位，未來一個月注意和孩子及戀人間的互動，避免太過直接的情緒。單身或剛談戀愛者則容易展現高度熱情及浪漫。跳舞及繪畫有助運勢提升。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：運動服

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：運動場

火星進入和家庭及住宅相關的宮位，未來一個月與家人在密切互動中也要控制情緒及言語，盡量以和緩及理性的方式互動，同時應注意居家安全。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：書店

火星進入和溝通學習及交通的相關宮位，未來一個月避免在溝通時略帶火氣或因過於積極而讓他人感到壓力。開車時要心平氣和，易有擦撞。適合將能量運用在主動學習主動溝通。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：灰色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

火星進入財帛宮，未來一個月特別易破財，或是因情緒不當而亂花錢。建議多努力工作，少逛街購物。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：捐血

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：捐血車

火星進入射手，未來一個月火氣較旺，也較容易有發炎或擦傷等情況，不妨先找時間捐血。正向狀態是積極度十足，適合開創，知名度易提升。

【摩羯座】打雷閃電

★ 開運色：綠色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：瑜珈館

壓力大的同時，火星卻又進入了和反省與休息的相關宮位，未來一個月易胡思亂想或睡眠品質較差，過去若得罪他人的摩羯要注意運勢下滑。建議多做瑜珈或散步。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠樹

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

火星進入和網路及群眾團體的相關宮位，未來一個月注意在網路上的發言以及團隊合作，避免衝突擴大。正面狀態則是合作運擴張，帶來更多新的機會。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場

火星進入事業宮，未來一個月注意與上司主管間的互動，上司要求可能更多更積極，讓你感到壓力。正面狀態是事業運提升，知名度開展。