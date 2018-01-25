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今日星座運勢／處女 傾聽與溝通 有助事業與愛情運

2018-01-25 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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一月二十五日（四）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

工作上的夢想若之前有穩紮穩打，今天在工作事業上思考特別清晰，容易做出正確判斷，甚至遇到扭轉命運的貴人。沒有專注在工作表現上的牡羊則容易感覺自己懷才不遇。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：和海洋相關的擺飾

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野寬闊的空間

崇高的理想還在開創階段，宜不急不徐一步一腳印的經營。部份金牛對出國唸書或工作感到心動或有機會向你招手。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：新鮮蔬果

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：瑜珈會館

不宜涉足複雜場所，不宜和酒精藥物等有所接觸。透過注意健康、飲食、以及工作細節、調整生活方式，對運勢有加分作用。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：美食餐廳

另一半或身旁有好友容易陷入一種對人生不清楚方向或因迷糊而遺失物品、出差錯等狀態。和另一半的溝通需要更有耐心。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：清淡的飲食

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：超市

在工作或生活上易出現迷糊或某種混亂的狀態，也可能在不清楚來源的狀態下吃進不潔的食物。建議今天飲食清淡。注意肺部、神經系統、支氣管相關的健康狀況。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：適當溝通

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：光線明亮的空間

透過傾聽與溝通，處女座的運勢相當不錯，事業運和愛情運都會因此加分。不願意溝通的處女座則運勢下滑。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：小而亮的配件

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：溫馨的餐廳

家庭中容易出現令自己困擾的人事物。也可能家中有人忘東忘西，導致行程或否些事情出現混亂、沒有按原有秩序進行。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：3C產品

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：學習場合

不利簽約及溝通，易出現傳達錯誤或他人誤解的狀態。建議多人或多次確認。但學習運佳，如同海綿般吸收力強。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：捐款

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：慈善機構

在金錢上避免有過多欲望或不安全感。有遭到詐騙、或錯誤投資、小氣等傾向。建議捐錢做公益最划算。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：規律的生活作息

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：舒適的睡眠空間

更多責任壓力或甚至負面情緒出現的同時，也要注意自身的健康。特別是免疫力要稍作調養。避免生活作息因為壓力而開始不規律。今天是適合思考新計畫的時刻。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：舒適的睡眠空間

易出現多夢或情緒起伏較大的傾向。也可能有賴床或總覺得睡不飽的可能。建議今天安排較輕鬆的工作內容。大自然、瑜伽、靜心有助能量及運勢提升。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：有創意感的會議空間

與他人合作、溝通、和解的最佳時機。今天同理心強，或是他人較能體會你想要表達的內容。過於理想性的事物則需要以耐心等待。

星座運勢

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