今日星座運勢／獅子 工作易有爭執 要耐心溝通

2018-01-24 00:00 聯合新聞網 那河



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一月二十四日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：維他命

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：放鬆的用餐場所

工作上易有突發狀況。可能需要加班或突然增加工作量的情形，也可能是公司有新政策需要突破與執行。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：人多的場合

今天容易無意識的沒有表情，讓他人感覺無法親近，也容易和上司易有溝通不良的傾向。建議多微笑傾聽，提升運勢，貴人近在眼前。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

今天的社交運不錯，很能帶熱全體的氣氛，適合參加團隊活動。部分有情緒累積的雙子，需注意某些執念。有時放下是更大的祝福。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：花店

在團體中如何和他人相處、以及彼此的界線問題是一門大學問。多欣賞大自然美景有助提升心靈能量。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：SPA

工作上易和他人有觀念上的爭執。建議耐著性子解釋溝通。下班後不妨從事可以讓自己身心靈稍微放鬆些的活動。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：熟悉的地方

網路或社交場合上的謠言，最好找身旁信任的或專業的人確認。注意金錢流動，和情人避免有金錢往來。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：喜劇

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：家裡

家人或好友跟你在某些想法基礎上有些不同，避免過於激烈維護自己的想法，輕鬆並接納的聊天方式，才能讓親情與友情穩固與加分。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：沒去過的地方

學習如何放輕鬆，讓他人自然配合你的腳步，突破並跳脫過去一貫的模式，勇敢接受新的人事物。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：資料夾

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：資料室

工作職場上開會要用的資料需提早準備，若需上台報告也要做好充足演練，避免出錯或出糗的情況發生。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：黃色

★ 開運物：勇氣與改變

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：視野開闊的空間

過去一直不想面對的，容易在此時浮現出來。現在是改變與面對的時刻。愈有勇氣與行動力的摩羯，未來運勢愈好。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：靜心音樂

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

避免過多應酬或出入複雜場所。回顧過去從錯誤及經驗中學習並反省，能帶給你成長與新視野。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡灰色

★ 幸運物：眼鏡

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：寧靜的餐館

知名度提升的同時，身邊有貴人也有小人，有益友也有損友，多結交不同屬性的朋友，也能讓世界更寬廣。