今日星座運勢／雙魚 表現受矚目 宜保持親切姿態

2018-01-23 00:00 聯合新聞網 那河



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一月二十三日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手工點心

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：咖啡館

今天是個適合和朋友同事經驗交流的好日子，多聽他人的經驗及分析，避免裝懂或強勢，才能聽到真話並學到東西。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：理財資訊

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：明亮的空間

不妨多研究自己感興趣的的理財方式。不適合在此時投資，但此時投資理財方面的學習吸收能力不錯。有桃花運，但避免已婚對象。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：食譜

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：超級市場

今天可能比平常更投入工作的熱情、和同事相處更融洽、或是更注重身心健康。有些對你有益實用的資訊來自朋友或長輩。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡黃色

★ 幸運物：手創商品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：創意商店

多小孩或情人以輕鬆的方式溝通談天。工作上也容易比平時更放鬆或有創意。但對於小孩或情人仍要避免說教或對於生活細節挑剔。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：記帳本

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：整潔的居家空間

自己的錢財最好自己謹慎細心管理，避免將理財權責都交付他人。今天是檢視收支是否平衡的好日子。家中廚房需打掃乾淨，老舊電器需整理或丟棄。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書面報告

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：會議室

今天多花些精神在文字處理或企劃案的思考將有不錯成果。但在溝通方面要注意避免太挑惕而讓他人感到不悅或不受尊重。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：營養早餐

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：大片玻璃窗旁

避免上網購物，易有消費糾紛。但今天適合閱讀、接觸大自然、回顧人生等靜態思考性質的活動。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：自己座位

工作上只要願意付出，今天的成果很顯著。但若過於懶散，則容易遇到嚴厲的主管或客戶，將毛病一一挑出。生活中有新的體驗不妨敞開心胸。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：珊瑚色手鍊

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交場合

今天的你很得人緣，單身者不妨好好發揮魅力擄獲心儀對象。已婚者和孩子關係不錯，但部分射手有財務吃緊或感到不安的傾向。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：花店

你的直覺可能比腦袋更管用。讓身體和臉部都放鬆，面帶微笑，直覺力更強。注意自己的夢境，或可以在睡前心中默唸一個問題，看看會出現什麼夢境。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：資料數據

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：可分享討論的地點

今天很適合和他人共同討論並分享心得。無論是工作專業的討論，或是興趣的分享，像是烹飪、閱讀、運動等，都會為生命注入更多正面能量並帶來幸運。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：專業場合

專業表現亮眼，受到眾人矚目。適合學習或教授新技能，或將原有專業推上更高峰。但人紅易遭嫉，宜保持親切姿態。