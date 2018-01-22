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今日星座運勢／金牛 適合沉澱思考 放鬆有助事業運

2018-01-22 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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一月二十二日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

正面狀態是充滿爆發力與積極度，有力量面對危機並化為轉機。負面狀態則是情緒壓抑過多過久，造成自身身心健康的問題，注意頭痛與筋骨問題。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：氛圍放鬆的空間

今天適合沈澱思考與稍作休息。過度衝刺或急躁，反而不容易讓他人接受你的建議與想法。透過放鬆的氛圍，有助於事業運與貴人運。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：分享

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚會場合

今天很適合開會、聚會或上網表達自己的專業、感受、或想法。或是透過不同形式的分享，可以讓自己感受到支持與滋養。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

適當的裝扮，可以讓他人更接受你的想法與專業，也可以增添更多的自信與喜悅，讓一整天充滿正能量。較內向的巨蟹今天容易感受到不自在或敏感。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：青草綠色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會開會場合

透過與他人教與學或討論互動的過程，可以讓人增廣見聞，也可以增加彼此的情誼。避免過度堅持自己的想法，就可讓運勢加分不少。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：靜心音樂

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：身心靈中心

內在的需求有時並非他人可以給予滿足。需要往自己的內心覺察，某些不滿足的部分與感到匱乏的部分，是否和深層的情緒以及從小的某些事件有關。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：關心他人

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天是與他人互動連結的好時光。透過分享、關心，讓人際大門更加敞開，生活更加豐盛愉悅。對於家人需要更多的體貼與包容。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：備忘錄

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

身心處於比較敏感的狀態，對於細微的事情比平時更容易察覺，是檢查工作流程細節的好時機。但同時需注意飲食，需規律與定量。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天是呼朋引伴熱鬧的好時光。已婚的射手則容易忙於家人與孩子。無論何者，都享受著生命之愛，感受生命的熱情。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：獨立作業

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：自己座位

今天適合沈靜的生活。過於喧囂的狀態容易影響自己的內在情緒與步調。今天單獨工作要比團隊合作來得更適合。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：親和力

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：色彩柔和的空間

透過和他人的寒暄聊天，打開彼此的心，真誠的交流，相互交換想法與資訊，有機會認識談得來的朋友或對象。避免過於特立獨行的風格。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：認真勤奮

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

今天是認真努力工作的一天。透過勤勞展現自己的實力，可以獲得他人的肯定，讓事業運更上層樓。但內在若有匱乏感的雙魚，會更容易感受到空虛或不安全感。

星座運勢

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