血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

每個人在購物時都有不同的弱點，一旦老闆抓住你的致命傷，切中要害時，你就可能會失去理智而買下不實用、不喜歡甚至不划算的東西！究竟哪些主星最容易無法抵擋老闆的銷售攻勢？

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第一名、破軍星

「這件衣服穿在你身上超好看！」、「這個跟你超速配！」…只要在購物當下，老闆塑造出美好的情境、甜言蜜語幾句，破軍便會正中老闆的下懷！等拿回家再照鏡子的時候，卻發現怎麼沒有剛剛好看，無論哪個角度都找不回之前試穿時的美麗情境。

第二名、天梁星

好好小姐（先生）的天梁，一遇到態度良好、熱情的老闆就無法拒絕，就算心底可能對該商品有所質疑，也不是百分之百喜歡它，但是口是心非的天梁，嘴巴就是無法說出「No」！因此，在老闆熱情攻勢下所買得的商品，往往事後都會讓天梁懊悔不已。

第三名、紫微星

重品位、愛面子的紫微，當他碰到老闆說：「像你這麼識貨的人，怎麼可能沒聽過這個商品呢？這可是明星、企業大老闆當紅的基本配備啊！」在老闆的暗示之下，紫微為了展現自己的身份地位與闊氣，再貴都會買下它！

你的紫微主星有上榜嗎？喜歡甜言蜜語的你，要提醒你：消費可不能因一時的愛面子便失去了理智，這樣既浪費商品，更減少你的荷包。當你消費商品時可要冷靜地想一想哦！

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