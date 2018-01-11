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偏鄉就醫有多苦？人生最後一哩路 安寧沙漠區市民難善終

福氣滿滿！總能衣食無憂的生肖女？

2018-01-11 09:27聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

除非富二代，不然要大富大貴還真是有難度。但能有個吃喝不愁，想穿什麼美衣就能穿上的小日子，那還是愜意得很。那麼哪些生肖女人會有福氣不愁吃又不愁穿呢？科技紫微網這就來點名，你一定希望有你的生肖吧？還不快來這裡一探究竟。

圖片來源／Porapak Apichodilok
圖片來源／Porapak Apichodilok
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屬羊的女人

羊年出生的人性格溫文爾雅、重情義、喜歡樂善好施，因此在絕境中總有貴人相助，給予你幫助和饋贈。

尤其是在婚後，生肖羊的人在財運這方面一直很旺，自己有能力，老公也是個潛力股，兩個人在一起努力奮鬥，事業和家庭總體運勢是比較順風順水的，這輩子你是不會被物質生活所苦惱的。

　

屬豬的女人

生肖豬，命中注定多財多福，和財神很有緣，很懂得賺錢的門道，不僅會賺錢而且很會理財，懂得如何更好的讓錢再生錢。

儘管喜歡奢侈，容易滿足於物質中，但是這類屬相知道如何去拿捏尺度，偶爾的小奢侈也不要緊，尤其是1995年的生肖女，財運和機遇會經常伴其左右。

　

屬蛇的女人

屬蛇的女人最愛的理財方式是節儉、存錢，在外人看來，這種理財方式可能意味著不富有，但有錢而不奢侈、不浪費是就是屬蛇的女人財富積累的最佳方式。

而屬蛇女人的男友或是老公，一般都是比較富有的，這為她們理財提供了一個最佳的保障，沉穩和低調的她們看似不是很起眼，但卻是個不折不扣的小富婆。

　

屬虎的女人

有膽識有謀略、令合作者無法抵擋的熱情讓大多數屬虎的女人都成為女強人。

作為女強人的屬虎女吸錢能力自然是非常強大的，不管是大事業還是小生意，屬虎的女人經營有方，不會受錢財之困。中年之後的生活自然不會為吃穿這種小事發愁。

　

【延伸閱讀】

紫微批命格，你是天生福祿命？

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